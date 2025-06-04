Valutaomregner og pengeoverførselsapp

Xe-appens funktioner
Send penge
Overfør nemt penge til over 190 lande på tværs af 130+ valutaer med blot et par tryk. Vores enkle brugerflade sikrer en problemfri oplevelse, der gør det nemt at sende penge globalt.
Spor din overførsel
Hold dig opdateret om status for dine overførsler i realtid. Du kan nemt overvåge dine transaktioner i hvert trin, hvilket sikrer ro i sindet og den fulde gennemsigtighed, du har brug for.
Indstil ratealarmer
Gå aldrig glip af en mulighed for at spare. Opsæt kursalarmer, og få besked, når din ønskede valutakurs er nået, så du får mest muligt ud af hver overførsel.
Se valutakurser
Få adgang til live valutakurser når som helst og hvor som helst. Vores app giver dig de seneste kurser, så du kan træffe informerede beslutninger og holde dig foran på valutamarkedet.
Få besked
Hold dig informeret med push-notifikationer i realtid. Få øjeblikkelige opdateringer om dine pengeoverførsler, valutakursadvarsler og vigtig kontoaktivitet, så du altid har kontrol.
Sikker login
Sikr din konto nemt med Face ID eller Touch ID. Disse biometriske loginmetoder tilbyder en hurtig og sikker måde at få adgang til din konto, hvilket sikrer, at kun du kan låse dine oplysninger op.
Det er nemt at overføre penge globalt
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen med vores Xe-app. Aktivér notifikationer for at modtage opdateringer om din overførsels status.
Måder at sende penge på
Vælg den rigtige betalingsmulighed til alle dine behov.
Betalingsservice
Tager penge fra din bank. Ankommer typisk inden for 3 hverdage.
Bankoverførsel
Overfør fra din bank til vores. Ankommer typisk inden for 24 timer.
Debet-/kreditkort
Den hurtigste metode, men inkluderer et mindre gebyr. Pengene ankommer næsten øjeblikkeligt.
Måder at modtage penge på
Vi tilbyder bekvemme muligheder for at modtage penge over hele verden.
Bankindskud
Send direkte til hundredvis af større banker verden over.
Kontant afhentning
Hent kontanter på over 500.000 steder i over 150 lande.
Mobil tegnebog
Send penge direkte til din elskedes mobiltelefon i over 35 lande.
Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe
Ofte stillede spørgsmål om appen (FAQ)
Xe-appen kan downloades i både App Store til iOS og Google Play Store til Android-enheder. Med Xe-appen får du en alt-i-én-platform til ubesværet at administrere dine globale valutabehov og internationale pengeoverførsler. Uanset om du sporer flere valutaer, opsætter kursalarmer eller sender penge til over 200 lande i næsten 130+ valutaer, er appen designet til at give dig fuld kontrol lige ved hånden. Derudover kan du få adgang til valutakurser i realtid, se historiske data og administrere dine transaktioner sikkert og effektivt, uanset hvor du er.
Afsendelsesgrænserne for Xe-appen er de samme som for hjemmesiden. Det betyder, at du nemt kan bruge appen til at overføre både store og små beløb.
For at sende penge skal du angive oplysninger såsom modtagerens fulde navn, bankkontooplysninger (inklusive IBAN- eller SWIFT/BIC-koder) og din betalingsmetode. I nogle tilfælde kan yderligere identifikation være påkrævet.
Xe anvender adskillige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine penge, herunder krypteringsteknologi, tofaktorgodkendelse (2FA) og sikre loginfunktioner som biometrisk godkendelse. Dine personlige oplysninger og betalingsoplysninger er beskyttet i hvert trin.
Ja, du kan få direkte adgang til kundesupport via Xe-appen. Du kan finde svar på almindelige spørgsmål og kontakte support for mere personlig assistance, hvis det er nødvendigt.
Den tid det tager at gennemføre en overførsel afhænger af flere faktorer, såsom valuta, destinationsland og den anvendte betalingsmetode. Generelt gennemføres de fleste overførsler inden for 1 til 3 hverdage.
Ja, du kan spore din overførsel hvert trin på vejen via Xe-appen. Du kan også aktivere notifikationer for at modtage opdateringer om din overførsels status, så du altid ved, hvor dine penge er, og hvornår de ankommer.