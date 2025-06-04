Currency converter & money transfer app

Valutaomregner og pengeoverførselsapp

Xe-appen har alt hvad du behøver til globale pengeoverførsler og valutaveksling. Konverter valutaer, tjek livekurser og overfør penge sikkert med fuld gebyrtransparens. Download i dag!

Xe-appens funktioner

Sending money

Send penge

Overfør nemt penge til over 190 lande på tværs af 130+ valutaer med blot et par tryk. Vores enkle brugerflade sikrer en problemfri oplevelse, der gør det nemt at sende penge globalt.

Track every step of the way

Spor din overførsel

Hold dig opdateret om status for dine overførsler i realtid. Du kan nemt overvåge dine transaktioner i hvert trin, hvilket sikrer ro i sindet og den fulde gennemsigtighed, du har brug for.

Set rate alerts with Xe

Indstil ratealarmer

Gå aldrig glip af en mulighed for at spare. Opsæt kursalarmer, og få besked, når din ønskede valutakurs er nået, så du får mest muligt ud af hver overførsel.

Competitive rates

Se valutakurser

Få adgang til live valutakurser når som helst og hvor som helst. Vores app giver dig de seneste kurser, så du kan træffe informerede beslutninger og holde dig foran på valutamarkedet.

Set up push notifications with Xe

Få besked

Hold dig informeret med push-notifikationer i realtid. Få øjeblikkelige opdateringer om dine pengeoverførsler, valutakursadvarsler og vigtig kontoaktivitet, så du altid har kontrol.

Securely login with Xe

Sikker login

Sikr din konto nemt med Face ID eller Touch ID. Disse biometriske loginmetoder tilbyder en hurtig og sikker måde at få adgang til din konto, hvilket sikrer, at kun du kan låse dine oplysninger op.

Send on the go with Xe

Send penge på farten

Det er nemt at sende penge globalt med Xe-appen. Nyd hurtige og sikre overførsler fra din smartphone, når som helst og hvor som helst. Uanset om det er til personlige eller forretningsmæssige behov, giver Xe dig alle mulighederne ved internationale pengeoverførsler.

Easier mobile transfers with Xe

Praktiske mobile pengeoverførsler

Spring begrænsningerne ved traditionel mobilbank over med hurtigere og mere fleksible bank-til-bank-overførsler. Få bedre priser, undgå store gebyrer, og send penge til over 190 lande – alt sammen fra din mobile enhed.

Det er nemt at overføre penge globalt

Create account

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen med vores Xe-app. Aktivér notifikationer for at modtage opdateringer om din overførsels status.

Ways to send money with Xe

Måder at sende penge på

Vælg den rigtige betalingsmulighed til alle dine behov.

Betalingsservice
Tager penge fra din bank. Ankommer typisk inden for 3 hverdage.

Bankoverførsel
Overfør fra din bank til vores. Ankommer typisk inden for 24 timer.

Debet-/kreditkort
Den hurtigste metode, men inkluderer et mindre gebyr. Pengene ankommer næsten øjeblikkeligt.

Registrer dig og send penge
Ways to receive money with Xe

Måder at modtage penge på

Vi tilbyder bekvemme muligheder for at modtage penge over hele verden.

Bankindskud
Send direkte til hundredvis af større banker verden over.

Kontant afhentning
Hent kontanter på over 500.000 steder i over 150 lande.

Mobil tegnebog
Send penge direkte til din elskedes mobiltelefon i over 35 lande.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Ofte stillede spørgsmål om appen (FAQ)