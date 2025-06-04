Den hurtige og betroede måde at sende penge på
Millioner af mennesker tjekker vores internationale kurser og sender penge online til 190+ lande i 130+ valutaer.
I alt
Xe-fordelen
Hvor meget kan du spare, når du sender internationale pengeoverførsler med Xe?Sammenlign vekselkurser
|Udbyder
|Modtageren får
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Hvorfor vælge Xe
30+ års ekspertise
Hurtige overførsler
Send penge på sekunder til dine kære over hele verden.Spor dine overførsler
Gennemsigtige gebyrer
Vi stræber altid efter at give dig den bedste kurs med simple gebyrer.Se vores gebyrer
Sikkerhed
Vi beskytter dine penge og data med juridisk overholdelse og politik.Om Xe sikkerhed
Send penge online, hjemme eller på farten
Xe-appen har alt, hvad du har brug for til internationale pengeoverførsler. Det er nemt, sikkert og har ingen overraskelsesgebyrer.Download appen
Hvad folk siger
80,540 kunder anbefaler Xe
Sådan sender du penge online med Xe
6 nemme trin
- 1
Tilmeld dig gratis
Log ind på din Xe-konto eller tilmeld dig gratis. Det tager kun få minutter, alt hvad du behøver er en e-mailadresse
- 2
Få et tilbud
Lad os vide hvilken valuta du gerne vil overføre, hvor mange penge du vil sende og destinationen.
- 3
Tilføj din modtager
Angiv din modtagers betalingsinformation (du skal bruge detaljer som deres navn og adresse).
- 4
Verificer din identitet
For nogle overførsler kan vi have brug for identificerende dokumenter for at bekræfte, at det virkelig er dig og holde dine penge sikre.
- 5
Bekræft dit tilbud
Bekræft og finansier din overførsel med en bankkonto, kreditkort eller betalingskort, og du er færdig!
- 6
Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til din modtager. Få live chat, telefon- og e-mailsupport.
Send penge til over 190+ lande i 130+ valutaer
Direkte debitering ACH
Direkte debitering eller Automated Clearing House (ACH) betalinger tager midler direkte fra din bankkonto.
Bankoverførsel
Bankoverførsler flytter penge ved at overføre fra din bank til vores. Vi modtager normalt penge inden for 24 timer.
Betalings- eller kreditkort
Kortbetalinger tager typisk mindre end 24 timer. Dog kommer kortbetalinger med et lille ekstra gebyr.
Forbinder verden
Send penge destinationer
Ofte stillede spørgsmål
Send nemt penge online med Xe i disse trin:
Vælg 'Destinationsland' for din overførsel.
Indtast beløbet i 'Du sender' eller 'Modtager modtager' for valutaomregning. For specifikke beløb skal du først udfylde 'Modtager får'.
Vælg en betalingsmetode: 'Direkte debitering (ACH)', 'Debetkort', 'Kreditkort' eller 'Bankoverførsel'. Brug debit- eller kreditkort ved hasteoverførsler.
Send til modtagerens bankkonto, eller arranger kontantafhentning, hvis muligt, eller send til en mobilpung.
Angiv modtagerens oplysninger og årsagen til overførslen.
Ved bankoverførsler skal du afvente en bekræftelsesmail med vores bankoplysninger for at foretage betalingen.
Send dine penge!
Omkostningerne ved at sende dine penge til et andet land ændrer sig afhængigt af, hvordan du vælger at betale, den type penge du sender, og hvor du sender hen.
Hvis du bruger Xe-appen eller går online, kan du se den nøjagtige pris, før du sender dine penge. Da vi bruger valutakurser i realtid, kan prisen på din overførsel ændre sig, før du gennemfører transaktionen. Hvis det sker, giver vi dig besked med det samme.
I nogle lande skal man betale et gebyr, når man bruger et kredit- eller betalingskort til pengeoverførsler. Dette gebyr er en procentdel af det samlede beløb, du sender. Hvis du bruger et kreditkort, kan dit kortselskab muligvis opkræve et separat gebyr kaldet et kontantforskudsgebyr.
Hvis du har brug for at sende penge hurtigt, anbefaler vi at bruge et kort – de fleste kortoverførsler gennemføres inden for få minutter. Hvis du betaler med bankoverførsel eller elektronisk overførsel, skal du ikke betale et gebyr, men det kan tage op til fire hverdage, før pengene når frem til den person, du sender dem til.
At starte en pengeoverførsel afslører typiske varigheder. Den forventede leveringstid kan variere afhængigt af valuta, destination og betalingsmetode. Spor overførsler ved hjælp af aktivitetsskærmen i Xe-appen eller -webstedet, og chat live med vores virtuelle assistent, Lexi, for at få hjælp.
Hurtigste betalingsmuligheder:
Overførsler starter, når vi har modtaget din betaling.
Kortbetalinger er de hurtigste og behandles næsten øjeblikkeligt. Vælg kortbetaling til hasteoverførsler.
Bankoverførsler, direkte debiteringer og ACH er lidt langsommere og tager op til 2 hverdage om at nå frem til os.
Leveringsfrister:
Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig pengene. Det kan tage 1 til 3 hverdage, før overførsler når modtagerne, afhængigt af valuta og destination. Ved spørgsmål, chat med Lexi for at spore overførsler.
Af hensyn til din sikkerhed har vi grænser for, hvor meget du kan sende i en enkelt onlineoverførsel.
Online overførselsgrænse pr. region:
Storbritannien og Europa (GBEU): £350.000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535.000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560.000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australien og New Zealand (AUNZ): eller tilsvarende valuta forsendelse
Den valgte betalingsmetode kan også afgøre, hvor meget du kan sende med os. Læs vores ofte stillede spørgsmål for mere information og se en liste over tilgængelige betalingsmetoder.
Kunder i Canada og USA, der betaler via bankoverførsel eller elektronisk overførsel:
Kunder i Canada skal sende 3000 CAD eller mere for at betale via bankoverførsel eller elektronisk overførsel
Kunder i USA skal sende 3000 USD eller mere for at betale via bankoverførsel eller bankoverførsel.
Da overførslen går direkte til din bankkonto, skal afsenderen have bankoplysningerne ved hånden for at kunne sende overførslen.
Sørg for, at afsenderen kender følgende oplysninger:
Dit navn
Din adresse (din bopælsadresse, ikke bankens adresse)
Dit bankkontonummer
Din BIC- eller SWIFT-kode
Dit banknavn
De fleste overførsler ankommer samme dag, men nogle gange kan det tage mellem 1-4 dage for nogle modtagende banker at indsætte pengene på din konto. Afhængigt af betalingsmetode og leveringsrute kan den endda nå frem til dig på blot et par minutter.
Pengene vil automatisk blive indsat på din konto. Du behøver ikke at gå ud til din lokale banks filial og vente i kø; vent bare på, at din bank giver dig besked om, at der er kommet et indskud på din konto.
Send penge direkte til venner og families mobile enheder i over 35 lande med Xe.
Mobile tegnebøger giver en hurtig og sikker måde at sende, opbevare og modtage penge på. Når vi modtager betalingen, er overførslen tilgængelig i modtagerens wallet-app inden for få minutter.
Tilgængelig for kunder i Storbritannien, Europa, Canada, New Zealand og USA fra appversion 7.14.0 og online. Opdater din app for at få de nyeste funktioner.
Sådan sender du penge til en mobil tegnebog:
Log ind på din Xe-konto online eller i appen.
Klik på 'Send' i appen, eller 'Send penge' online.
Vælg 'Destinationsland'.
Udfyld feltet 'Du sender' eller 'Modtager modtager'.
Vælg en betalingsmetode. Brug debit- eller kreditkort ved hasteoverførsler.
Vælg 'Mobil tegnebog' som leveringsmulighed.
Angiv årsagen til overførslen.
Betal for din overførsel.
Vi sender pengene til modtagerens mobile tegnebog, når vi har modtaget din betaling.
Kontantafhentning giver Xe-brugere i Canada, New Zealand, Europa, Storbritannien og USA mulighed for at sende penge hurtigt i fysisk form.
Som afsender skal du vælge et beløb og betale. Vi genererer en pinkode, som din modtager kan bruge til at afhente pengene på et valgt sted, i henhold til vores vilkår og betingelser.
Vælg det som din foretrukne leveringsmulighed under den almindelige forsendelsesproces.
For nye kunder skal du vælge valutaer og destinationsland og derefter skifte fra bankoverførsel til kontant afhentning, hvis det er muligt. Hvis ikke, vælg en anden leveringsmulighed.
Betal for kontant afhentning med kredit-/debetkort eller ACH (kun USA).
Modtagere kan afhente pengene i en bestemt butik eller i en hvilken som helst filial af udvalgte partnere. Du bestemmer lokationen under betalingsprocessen.
Efter betalingen vil du se afhentningsstedet og pinkoden. Del PIN-koden med din modtager. De skal bruge gyldigt, offentligt udstedt ID og pinkoden for at hæve pengene.
Hvis du sender mere end 50.000 USD om året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du berettiget til denne service.
Her er blot et par ting, som teamet kan hjælpe dig med:
Hjælp til opsætning af store overførsler
Opsætning af en forwardordre for at fastlåse den aktuelle forsendelsestakst i op til 24 måneder
Oprettelse af markedsordrer, der gør det muligt at sende penge, når en målkurs er nået
Oprettelse af en regelmæssig betaling for at foretage regelmæssige, automatiserede overførsler med faste satser, ligesom dine sædvanlige direkte debiteringer
Hvis du gerne vil tale med et medlem af vores team, kan du ringe til os på nedenstående oplysninger: Storbritannien (GB): +441753441800 (kl. 8-18 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8.00-18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00-19.00 NZT)
Australien (AU): +61280745279 (9.00-19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 7-17 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00-17.00 PT)
Leder du efter mere information om store pengeoverførsler?
Se vores side om store pengeoverførsler .
Kontakt vores kundeserviceteam via telefon, e-mail eller livechat for at få hjælp til din forespørgsel.
For at vi bedre kan betjene dig, bedes du have dit kontraktnummer (starter med 'C' og ligner C12345678) ved hånden. Du kan finde det i din bekræftelsesmail med overførslen eller på din onlinekonto.
Telefon:
Xe Pengeoverførselssupport
+1-877-932-6640 Kundeservicerepræsentanter tilgængelige: Mandag til torsdag: Åben 24 timer
Fredag: Midnat til 17:00 (PT)
Lørdag: Lukket
Søndag: 13:00 til midnat (PT)
Livechat:
Klik på den blå Chat med os-knap nederst til højre på skærmen (hvis du ikke kan se denne knap, er vi offline lige nu).
Vi kan chatte med dig på over 100 sprog og svarer normalt inden for 2 minutter.
E-mail:
Udfyld vores kontaktformular, så vil et medlem af vores team svare dig via e-mail inden for 48 timer og på et af over 100 sprog.
Tjek status for din pengeoverførsel, eller foretag en handling for at få den i gang, i appen eller på din onlinekonto.
Spor din pengeoverførsel i appen:
1. Åbn sporskærmen
2. Klik på overførsel for status og tidslinje
Spor din pengeoverførsel på din onlinekonto:
1. Åbn aktivitetsskærmen
2. Klik på Detaljer, Del eller Send igen for at se handlinger
Bed Lexi om at spore din pengeoverførsel:
1. Klik på 'Chat med os'
2. Indtast kontraktnummer (f.eks. C12345678)
3. Lexi giver statusopdatering
Med åben overførsel (app eller online):
Se tidslinjen for overførslen
Foretag ændringer (baseret på status)
Adgang til bankoplysninger for betaling
Upload nødvendige oplysninger
Gentag gennemførte overførsler
Vi har været i valutabranchen i 30 år, og det er en af vores højeste prioriteter at holde dine penge og oplysninger sikre.
Vi ejes af det milliardstore NASDAQ-børsnoterede selskab Euronet Worldwide (EEFT) og overholder lovgivningsmæssige standarder i alle de lande, vi opererer i, samt har vi sikkerhedsforanstaltninger i virksomhedsklassen på plads.
Vi har opbygget vores ry som en sikker tjeneste på baggrund af mange års pålidelige overførsler. Vi har behandlet over 115 milliarder dollars i 170 lande for over 112.000 kunder. Vi kender pengeoverførselsbranchen, og vi er forpligtet til at skabe den perfekte overførselsoplevelse for dig.
Som en international virksomhed er vores forretning forpligtet til at overholde lovgivningsmæssige standarder såsom:
- Europas GDPR (Generel databeskyttelsesforordning)
- Canadas lov om privatlivsbeskyttelse
- Den amerikanske lov om privatlivsbeskyttelse
Vores virksomhedshandlere og terminskontraktmuligheder minimerer udhulingen af dine penge fra gebyrer og turbulente valutakurser.