Da overførslen går direkte til din bankkonto, skal afsenderen have bankoplysningerne ved hånden for at kunne sende overførslen.



Sørg for, at afsenderen kender følgende oplysninger:

Dit navn

Din adresse (din bopælsadresse, ikke bankens adresse)

Dit bankkontonummer

Din BIC- eller SWIFT-kode

Dit banknavn

De fleste overførsler ankommer samme dag, men nogle gange kan det tage mellem 1-4 dage for nogle modtagende banker at indsætte pengene på din konto. Afhængigt af betalingsmetode og leveringsrute kan den endda nå frem til dig på blot et par minutter.

Pengene vil automatisk blive indsat på din konto. Du behøver ikke at gå ud til din lokale banks filial og vente i kø; vent bare på, at din bank giver dig besked om, at der er kommet et indskud på din konto.