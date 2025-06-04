SWIFT/BIC-koder
Find en SWIFT-kode
Hvad er en SWIFT/BIC-kode?
En SWIFT-kode, også kendt som en BIC, er en international bankidentifikator, der bruges til at sikre, at dine penge når det rigtige sted, når du sender eller modtager penge på tværs af grænser. Den fortæller bankerne præcis, hvilken finansiel institution der er involveret i overførslen, hvilket hjælper med at sikre sikker og præcis levering af internationale betalinger.
SWIFT/BIC-kodeformat
En SWIFT/BIC-kode er 8 til 11 tegn lang og identificerer en specifik bank og filial i verden. Hver del af koden har en betydning:
Bankkode (AAAA): 4 bogstaver, der repræsenterer banken – ofte en forkortet version af dens navn.
Landekode (BB): 2 bogstaver, der viser, hvilket land banken er placeret i.
Lokationskode (CC): 2 tegn (bogstaver eller tal), der angiver bankens hovedkontor eller region.
Filialkode (123): 3 cifre, der angiver en bestemt filial. Hvis denne sektion er 'XXX', henviser den til bankens hovedkontor.
Eksempel på en SWIFT-kode
Hvornår har du brug for en SWIFT/BIC-kode?
Du skal muligvis bruge en SWIFT/BIC-kode, når du sender eller modtager penge internationalt. Det hjælper med at dirigere overførslen til den rigtige bank og filial. Nogle lande kan også kræve yderligere oplysninger, såsom et IBAN eller en lokal bankkode, afhængigt af destinationen.
Hvor kan jeg finde min SWIFT/BIC-kode?
Du kan normalt finde din SWIFT/BIC-kode i din netbank, på et kontoudtog eller på din banks hjemmeside. Du kan også bruge vores SWIFT/BIC-kodefinder til at finde den korrekte kode for en bank og filial.
Ofte stillede spørgsmål om SWIFT/BIC-kode
En SWIFT-kode er en unik identifikator, der bruges til at genkende banker og finansielle institutioner over hele verden til internationale pengeoverførsler. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Disse koder hjælper med at sikre, at betalinger sendes til den korrekte bank og det korrekte land. En typisk SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og indeholder oplysninger om banken, landet, placeringen og nogle gange en specifik filial.
En BIC-kode, eller Bank Identifier Code, er det samme som en SWIFT-kode. Det bruges til at identificere en specifik bank ved internationale overførsler. Mens nogle lande eller banker bruger udtrykket "BIC", og andre siger "SWIFT-kode", refererer begge til det samme kodeformat og tjener det samme formål – at sikre, at pengene når den korrekte finansielle institution.
SWIFT-koder hjælper banker med at kommunikere sikkert og præcist under internationale pengeoverførsler. Når du sender penge til udlandet, bruger din bank modtagerens SWIFT-kode til at identificere den modtagende bank og dens placering. Hver kode indeholder:
En bankkode (4 bogstaver)
En landekode (2 bogstaver)
En lokationskode (2 bogstaver eller cifre)
En valgfri filialkode (3 tegn)
Dette globale system sikrer, at din betaling sendes effektivt og sikkert til den korrekte destination.
Der er ingen funktionel forskel mellem en SWIFT-kode og en BIC-kode. Udtrykkene bruges i flæng. "SWIFT" henviser til det internationale netværk (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), der har udviklet og administrerer systemet. "BIC" står for Bank Identifier Code, som er den formelle betegnelse for selve koden. Uanset om de er mærket SWIFT eller BIC, betyder de det samme.
En SWIFT-kode identificerer banken, mens et IBAN (International Bank Account Number) identificerer den enkelte konto i den pågældende bank. SWIFT-koder sikrer, at pengene går til den rigtige institution; IBAN-numre sørger for, at de når den rigtige konto. Ved internationale overførsler – især inden for Europa – skal du ofte bruge begge dele for at gennemføre transaktionen.
En SWIFT-kode bruges til internationale pengeoverførsler og identificerer den specifikke bank og filial, der modtager betalingen, hvor som helst i verden. I modsætning hertil bruges et routingnummer til indenlandske overførsler inden for USA og identificerer den finansielle institution, der er involveret i transaktionen. SWIFT-koder er 8-11 alfanumeriske tegn, mens routingnumre er 9-cifrede koder. Kort sagt er SWIFT-koder til globale overførsler, og routingnumre er til betalinger inden for USA.
En SWIFT-kode bruges til internationale pengeoverførsler og identificerer den specifikke bank og filial, der modtager pengene på verdensplan. En sorteringskode bruges derimod til indenlandske betalinger i Storbritannien og Irland og hjælper med at dirigere betalinger til den korrekte bank og filial lokalt. SWIFT-koder er 8-11 alfanumeriske tegn, mens sorteringskoder er 6-cifrede tal. Kort sagt er SWIFT-koder til globale overførsler, mens sorteringskoder bruges til lokale transaktioner i Storbritannien og Irland.
Ikke altid. Nogle banker bruger en enkelt SWIFT-kode (normalt ender hovedkontorkoder på XXX) til alle filialer. Andre tildeler unikke SWIFT-koder til individuelle filialer, ofte med specifikke sidste tre tegn. Hvis modtageren angiver en filialspecifik kode, er det bedst at bruge den – det kan hjælpe med at fremskynde behandlingen eller sikre, at betalingen når den korrekte placering hurtigere.
For at bruge SWIFT-kodefinderen skal du blot indtaste dit land og banknavn for at komme i gang. Hvis du kender byen, kan du tilføje den for at indsnævre dine resultater, men det er ikke et krav. Når du har fundet den rigtige SWIFT/BIC-kode, skal du bruge den i din internationale overførsel for at sikre, at dine penge går til den rigtige finansielle institution.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-koderne, banknavnene, adresserne og andre relaterede oplysninger på denne side er kun til generelle informationsformål. Selvom vi bestræber os på at sikre nøjagtighed, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, aktuelle eller fejlfri. Detaljerne kan ændres uden varsel og afspejler muligvis ikke de seneste data fra de respektive finansielle institutioner.
Xe afgiver ingen erklæringer vedrørende den juridiske status, lovgivningsmæssige status eller operationelle integritet for nogen bank, finansiel institution eller formidler, der er anført. Vi hverken godkender eller verificerer legitimiteten af nogen af de inkluderede enheder, og vi påtager os heller intet ansvar for din brug af de givne oplysninger.
Enhver økonomisk transaktion eller beslutning, der foretages baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader som følge af tillid til dataene eller for nogen form for samhandling med tredjeparter, hvis oplysninger vises på dette websted.
Vi anbefaler, at du uafhængigt verificerer alle detaljer med den relevante finansielle institution, før du påbegynder nogen transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk og er ikke blevet oversat. Selvom resten af denne side muligvis vises på dit valgte sprog, forbliver den juridiske ansvarsfraskrivelse på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.