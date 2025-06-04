SWIFT-koder hjælper banker med at kommunikere sikkert og præcist under internationale pengeoverførsler. Når du sender penge til udlandet, bruger din bank modtagerens SWIFT-kode til at identificere den modtagende bank og dens placering. Hver kode indeholder:

En bankkode (4 bogstaver)

En landekode (2 bogstaver)

En lokationskode (2 bogstaver eller cifre)

En valgfri filialkode (3 tegn)

Dette globale system sikrer, at din betaling sendes effektivt og sikkert til den korrekte destination.