Dedicated expert support

Støtte skræddersyet til dine unikke behov

Vil du booke en overførsel eller har du brug for hjælp med din konto? Vores dedikerede team af eksperter er her for at give dig den støtte, du har brug for.

Ring til os: +1 (800) 772-7779

Typer af støtte

Overførselsstøtte

Har du brug for hjælp til at booke en transport, eller sidder du fast i et trin i processen? Vores kundeserviceteam er her for at hjælpe og sikre, at dine transaktioner håndteres effektivt hver gang.

Kontosupport

Vores kundeserviceteam er her for at hjælpe med eventuelle kontoproblemer, du måtte støde på. Vi forstår, hvor frustrerende disse kan være, og vi er dedikerede til at gøre din Xe-oplevelse problemfri og stressfri.

Hjælpecenter

Xes hjælpecenter tilbyder hurtige svar på almindelige spørgsmål – lige fra loginhjælp til sikkerhed og opdateringer – hvilket gør det nemt at finde løsninger og administrere din konto effektivt.

Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Når det kommer til internationale pengeoverførsler, forstår vi, at du nogle gange har brug for ekstra vejledning. Uanset om du foretager en rutinemæssig overførsel eller administrerer en større transaktion, er vores team af dedikerede eksperter her for at hjælpe dig hvert skridt på vejen.

Få personlig support til store pengeoverførsler

Når du overfører store beløb internationalt, har du brug for mere end blot en god pris – du har brug for højere sendegrænser, personlig support og sikre overførsler. Vores kundeserviceteam er her for at sikre, at din transaktion håndteres problemfrit, og at du får mest muligt ud af dine penge.

Kontakt vores team for hjælp med...

Sender penge

Brug for hjælp til din første overførsel? Vi hjælper dig gerne med at sikre, at dine penge ankommer sikkert, hurtigt og til tiden.

Oprettelse af en konto

Det er nemt at oprette en konto. Hvis du har brug for hjælp, er vores dedikerede team her for at gøre processen problemfri.

Finansieringsoverførsler

Usikker på, hvordan du skal betale? Vores team kan guide dig gennem dine betalingsmuligheder for en stressfri overførselsoplevelse.

Overførselsgrænser

Vi fortæller dig, hvor meget du kan sende i én overførsel, baseret på din valuta og placering.

Få gode priser

Vi er stolte af vores bank-slående renter. Lad os guide dig gennem, hvordan du får mest muligt for dine penge.

Lære om sikkerhed

Bekymret for sikkerheden? Vores team er her for at forklare vores avancerede beskyttelser og sikkerhedsforanstaltninger.

Klar til at diskutere din overførsel?

Fra at besvare dine spørgsmål til at guide dig gennem hvert trin, er vores supportteam her for at gøre din oplevelse problemfri. Lad os få dig forbundet.

Chat med vores team på over 100 sprog

Kontakt vores kundeserviceteam via livechat for hurtig hjælp. Uanset om du har brug for hjælp til at nulstille din adgangskode, opdatere personlige oplysninger eller navigere i kontoindstillinger, giver vi dig den support, du har brug for.

Besøg vores hjælpecenter for at lære i dit eget tempo

Vores hjælpecenter har alt, hvad du behøver for at administrere din Xe-konto og pengeoverførsler. Fra fejlfinding til opsætning af overførsler finder du nyttige ofte stillede spørgsmål og vejledninger. De fleste svar er kun et klik væk, men hvis du har brug for mere hjælp, er vores supportteam også her.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)