Dedicated expert support

Støtte skræddersyet til dine unikke behov
Vil du booke en overførsel eller har du brug for hjælp med din konto? Vores dedikerede team af eksperter er her for at give dig den støtte, du har brug for.
Typer af støtte
Overførselsstøtte
Har du brug for hjælp til at booke en transport, eller sidder du fast i et trin i processen? Vores kundeserviceteam er her for at hjælpe og sikre, at dine transaktioner håndteres effektivt hver gang.
Kontosupport
Vores kundeserviceteam er her for at hjælpe med eventuelle kontoproblemer, du måtte støde på. Vi forstår, hvor frustrerende disse kan være, og vi er dedikerede til at gøre din Xe-oplevelse problemfri og stressfri.
Hjælpecenter
Xes hjælpecenter tilbyder hurtige svar på almindelige spørgsmål – lige fra loginhjælp til sikkerhed og opdateringer – hvilket gør det nemt at finde løsninger og administrere din konto effektivt.
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt
Når det kommer til internationale pengeoverførsler, forstår vi, at du nogle gange har brug for ekstra vejledning. Uanset om du foretager en rutinemæssig overførsel eller administrerer en større transaktion, er vores team af dedikerede eksperter her for at hjælpe dig hvert skridt på vejen.
Få personlig support til store pengeoverførsler
Når du overfører store beløb internationalt, har du brug for mere end blot en god pris – du har brug for højere sendegrænser, personlig support og sikre overførsler. Vores kundeserviceteam er her for at sikre, at din transaktion håndteres problemfrit, og at du får mest muligt ud af dine penge.
Kontakt vores team for hjælp med...
Sender penge
Brug for hjælp til din første overførsel? Vi hjælper dig gerne med at sikre, at dine penge ankommer sikkert, hurtigt og til tiden.
Oprettelse af en konto
Det er nemt at oprette en konto. Hvis du har brug for hjælp, er vores dedikerede team her for at gøre processen problemfri.
Finansieringsoverførsler
Usikker på, hvordan du skal betale? Vores team kan guide dig gennem dine betalingsmuligheder for en stressfri overførselsoplevelse.
Overførselsgrænser
Vi fortæller dig, hvor meget du kan sende i én overførsel, baseret på din valuta og placering.
Få gode priser
Vi er stolte af vores bank-slående renter. Lad os guide dig gennem, hvordan du får mest muligt for dine penge.
Lære om sikkerhed
Bekymret for sikkerheden? Vores team er her for at forklare vores avancerede beskyttelser og sikkerhedsforanstaltninger.
Klar til at diskutere din overførsel?
Fra at besvare dine spørgsmål til at guide dig gennem hvert trin, er vores supportteam her for at gøre din oplevelse problemfri. Lad os få dig forbundet.
Chat med vores team på over 100 sprog
Kontakt vores kundeserviceteam via livechat for hurtig hjælp. Uanset om du har brug for hjælp til at nulstille din adgangskode, opdatere personlige oplysninger eller navigere i kontoindstillinger, giver vi dig den support, du har brug for.
Besøg vores hjælpecenter for at lære i dit eget tempo
Vores hjælpecenter har alt, hvad du behøver for at administrere din Xe-konto og pengeoverførsler. Fra fejlfinding til opsætning af overførsler finder du nyttige ofte stillede spørgsmål og vejledninger. De fleste svar er kun et klik væk, men hvis du har brug for mere hjælp, er vores supportteam også her.
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Flere faktorer kan forhindre en overførsel i at blive gennemført:
Utilstrækkelige midler: Sørg for, at din konto har tilstrækkelig saldo til at dække overførselsbeløbet og eventuelle tilhørende gebyrer.
Forkerte modtageroplysninger: Bekræft, at modtagerens oplysninger, såsom bankkontonummer og SWIFT/BIC-kode, er korrekte.
Overholdelse af regler: Overførsler kan blive stoppet på grund af overholdelseskontroller eller restriktioner pålagt af finansielle institutioner eller regeringer.
Tekniske problemer: Lejlighedsvise systemfejl kan forstyrre overførselsprocessen.
Hvis din overførsel ikke kunne gennemføres, bedes du kontakte Xes kundeserviceteam for at få hjælp.
Sådan modtager du en international pengeoverførsel:
Angiv dine bankoplysninger: Del dit bankkontonummer, SWIFT/BIC-kode og andre nødvendige oplysninger med afsenderen.
Bekræft overførselsoplysninger: Sørg for, at afsenderen har nøjagtige oplysninger for at undgå forsinkelser.
Vent på indbetaling: Når overførslen er iværksat, vil pengene blive indsat på din konto. Typisk tager dette 1 til 3 hverdage, afhængigt af de involverede valutaer og lande.
Hvis du oplever loginproblemer:
Kontrollér loginoplysninger: Sørg for, at du indtaster det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode.
Nulstil adgangskode: Hvis du har glemt din adgangskode, kan du bruge funktionen "Glemt adgangskode" på login-siden til at nulstille den.
Ryd browsercache: Nogle gange kan det at rydde din browsers cache løse loginproblemer.
Kontakt support: Hvis problemerne fortsætter, kan du kontakte Xes kundeserviceteam for at få hjælp.
Sådan sporer du din overførsel:
Brug Xe-appen eller hjemmesiden: Log ind på din konto, og gå til afsnittet "Aktivitet" eller "Overførsler" for at se status for din overførsel.
Kontakt kundeservice: Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Xes kundeserviceteam.
Overførsler kan blive annulleret på grund af:
Afsenderens anmodning: Afsenderen har muligvis iværksat en annullering.
Overholdelsesproblemer: Lovkrav eller sikkerhedsproblemer kan føre til aflysninger.
Tekniske fejl: Systemfejl kan nogle gange resultere i aflysninger.
For specifikke oplysninger om din annullerede overførsel, kontakt venligst Xes kundeserviceteam.
Sådan opretter du din første overførsel:
Opret en konto: Tilmeld dig på Xes hjemmeside eller app.
Bekræft din identitet: Udfør alle nødvendige bekræftelsestrin i henhold til Xes krav.
Indtast overførselsoplysninger: Angiv modtagerens oplysninger og det beløb, du ønsker at sende.
Vælg betalingsmetode: Vælg din foretrukne betalingsmulighed.
Bekræft overførsel: Gennemgå alle detaljer, og bekræft overførslen.