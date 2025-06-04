  1. Home
  2. Erhvervspengeoverførsler og internationale forretningsbetalinger - Xe
PrivatErhverv

Forenkling af globale forretningsbetalinger

Hold, administrer og send penge over hele verden fra én virksomhedskonto. Sæt fart på betalinger, reducer omkostningerne og administrer valuta med ro i sindet.

Åbn en gratis virksomhedskonto Kontakt salg

Tillid fra mere end 15.000 virksomheder, der omsætter mere end 130 milliarder dollars om året

Amerikansk statslicenseret og FinCEN-registreret til sikre forretningsbetalinger

Ejet af Euronet Worldwide, NASDAQ-noteret med over 30 års erfaring inden for finansielle tjenester

Konti i flere valutaer

Opbevar, konverter og send alt på ét sted

Åbn og administrer konti i flere valutaer uden opsætning eller månedlige gebyrer. Konverter når det passer dig, og send betalinger med det samme med forudbetalte saldi.

Lær mere

Betal til tiden med planlagte betalinger

Planlæg betalinger på forhånd, så de automatisk udbetales på din valgte dato, så du undgår overskredne deadlines og reducerer stress ved betalinger i sidste øjeblik.

Lær mere

Betal flere modtagere på én gang

Send betalinger til flere modtagere, uanset om det er et par eller et par hundrede. Fra lønudbetalinger til leverandørudbetalinger gør Xe store udbetalinger hurtigere og enklere.

Lær mere

Opsæt teamadgang og -tilladelser

Tildel brugerroller for at kontrollere, hvem der kan se, oprette eller godkende betalinger, hvilket giver dig strammere interne kontroller og en mere problemfri godkendelsesproces.

Lær mere

Send betalinger til over 190 lande på få minutter

Internationale betalinger behøver ikke at være dyre, langsomme eller komplicerede. Xe hjælper din virksomhed med at flytte penge hurtigere og længere med billige overførsler til mere end 190 lande i mere end 145 valutaer.

Tilmeld dig nu Tjek priser

Beskyt dine marginer mod markedsvolatilitet

Svingende valutakurser behøver ikke at påvirke din bundlinje. Udnyt effektive værktøjer som terminskontrakter, limitordrer og muligheder til at styre valutarisiko, planlægge betalinger og beskytte profitmarginer. Byg en valutarisikostrategi med en af vores erfarne forhandlere.

Løsninger til risikostyring inden for valutahandel Book et opkald

Indlejrede løsninger

Globale løsninger direkte fra dit ERP-system

Forbind Xes globale betalingsløsninger til almindelige ERP-platforme som Microsoft Dynamics 365 og Sage Intacct. Saml alle dine betalinger, arbejdsgange og rapportering ét sted for hurtigere drift, klarere indsigt og smartere styring af pengestrømme.

ERP-betalingsløsninger

Verdens mest pålidelige valutadata-API

Xes valutadata-API leverer nøjagtig og pålidelig valutavekslingsinformation i realtid for mere end 170 globale valutaer. Integrer data fra over 100 velrenommerede finansielle dataudbydere og centralbanker.

Lær mere om vores API

Hvorfor virksomheder vælger Xe

Med over 30 års valutaekspertise, transparente kurser og en simpel online platform gør vi det nemt at administrere og sende internationale pengeoverførsler.

hedging risk small

Omkostningseffektive globale betalinger

Send penge til over 190 lande, og betal personale og leverandører til konkurrencedygtige valutakurser med gennemsigtige gebyrer. Få mere ud af hver betaling, du foretager med Xe.

shield-check

Reguleret af globale myndigheder

Dine penge er beskyttet gennem regulerede beskyttelser, finansielle partnere i topklasse og sikkerhed i virksomhedsklassen, så du kan flytte penge med ro i sindet.

trophy

Støttet af et Fortune 500-netværk

Xe er en del af Euronet Worldwide, et NASDAQ-noteret selskab med en markedsværdi på over 4 mia. dollars, og har over 30 års erfaring som førende inden for finansielle tjenesteydelser.

Human support whenever you need it

Menneskelig støtte, når du har brug for det

Få adgang til vores team af valutaspecialister døgnet rundt. Hos Xe betyder support rigtige mennesker, rigtige svar, lige når du har brug for dem.

Brancheløsninger

Xe business contact support and help center

IT-tjenester

Vi hjælper IT-virksomheder med at spare tid og ressourcer, samtidig med at vi forenkler globale betalingsprocesser.

Lær mere
Predictable product costs for manufacturing

Produktion

Oprethold forudsigelige omkostninger og sikre konkurrencedygtige priser for at forblive foran andre producenter.

Lær mere
Pay global partners

Rejse

Vi tilbyder skræddersyede globale betalingsløsninger, der hjælper rejsebureauer med at håndtere valutarisiko og forblive profitable.

Lær mere
Pay international staff and contractors

Lønningsliste

Administrer lønudbetalinger for medarbejdere og leverandører i over 190 lande i over 145 valutaer.

Lær mere
Accept payments in foreign countries

Detailhandel

Sælg til internationale kunder, betal leverandører og administrer driften med vores globale betalingsløsninger.

Lær mere
Access reliable FX solutions

Finansielle institutioner

Integrer problemfrit Xes globale betalingsløsninger for at forbedre din finansielle institutions serviceportefølje.

Lær mere

Begynd at forenkle dine globale betalinger

Opret din virksomhedskonto

Kontakt en FX-specialist

Opdag, hvordan vores opgraderede forretningsplatform hjælper dig med at reducere valutaomkostninger, spare tid og forenkle driften. Kontakt os i dag for at drøfte dine unikke forretningsbehov.

Kontakt os

Region