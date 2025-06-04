- Home
Forenkling af globale forretningsbetalinger
Hold, administrer og send penge over hele verden fra én virksomhedskonto. Sæt fart på betalinger, reducer omkostningerne og administrer valuta med ro i sindet.
Tillid fra mere end 15.000 virksomheder, der omsætter mere end 130 milliarder dollars om året
Amerikansk statslicenseret og FinCEN-registreret til sikre forretningsbetalinger
Ejet af Euronet Worldwide, NASDAQ-noteret med over 30 års erfaring inden for finansielle tjenester
Konti i flere valutaer
Opbevar, konverter og send alt på ét sted
Åbn og administrer konti i flere valutaer uden opsætning eller månedlige gebyrer. Konverter når det passer dig, og send betalinger med det samme med forudbetalte saldi.
Betal til tiden med planlagte betalinger
Planlæg betalinger på forhånd, så de automatisk udbetales på din valgte dato, så du undgår overskredne deadlines og reducerer stress ved betalinger i sidste øjeblik.
Betal flere modtagere på én gang
Send betalinger til flere modtagere, uanset om det er et par eller et par hundrede. Fra lønudbetalinger til leverandørudbetalinger gør Xe store udbetalinger hurtigere og enklere.
Opsæt teamadgang og -tilladelser
Tildel brugerroller for at kontrollere, hvem der kan se, oprette eller godkende betalinger, hvilket giver dig strammere interne kontroller og en mere problemfri godkendelsesproces.
Send betalinger til over 190 lande på få minutter
Internationale betalinger behøver ikke at være dyre, langsomme eller komplicerede. Xe hjælper din virksomhed med at flytte penge hurtigere og længere med billige overførsler til mere end 190 lande i mere end 145 valutaer.
Beskyt dine marginer mod markedsvolatilitet
Svingende valutakurser behøver ikke at påvirke din bundlinje. Udnyt effektive værktøjer som terminskontrakter, limitordrer og muligheder til at styre valutarisiko, planlægge betalinger og beskytte profitmarginer. Byg en valutarisikostrategi med en af vores erfarne forhandlere.
Indlejrede løsninger
Globale løsninger direkte fra dit ERP-system
Forbind Xes globale betalingsløsninger til almindelige ERP-platforme som Microsoft Dynamics 365 og Sage Intacct. Saml alle dine betalinger, arbejdsgange og rapportering ét sted for hurtigere drift, klarere indsigt og smartere styring af pengestrømme.
Verdens mest pålidelige valutadata-API
Xes valutadata-API leverer nøjagtig og pålidelig valutavekslingsinformation i realtid for mere end 170 globale valutaer. Integrer data fra over 100 velrenommerede finansielle dataudbydere og centralbanker.
Hvorfor virksomheder vælger Xe
Med over 30 års valutaekspertise, transparente kurser og en simpel online platform gør vi det nemt at administrere og sende internationale pengeoverførsler.
Omkostningseffektive globale betalinger
Send penge til over 190 lande, og betal personale og leverandører til konkurrencedygtige valutakurser med gennemsigtige gebyrer. Få mere ud af hver betaling, du foretager med Xe.
Reguleret af globale myndigheder
Dine penge er beskyttet gennem regulerede beskyttelser, finansielle partnere i topklasse og sikkerhed i virksomhedsklassen, så du kan flytte penge med ro i sindet.
Støttet af et Fortune 500-netværk
Xe er en del af Euronet Worldwide, et NASDAQ-noteret selskab med en markedsværdi på over 4 mia. dollars, og har over 30 års erfaring som førende inden for finansielle tjenesteydelser.
Menneskelig støtte, når du har brug for det
Få adgang til vores team af valutaspecialister døgnet rundt. Hos Xe betyder support rigtige mennesker, rigtige svar, lige når du har brug for dem.
Brancheløsninger
IT-tjenester
Vi hjælper IT-virksomheder med at spare tid og ressourcer, samtidig med at vi forenkler globale betalingsprocesser.
Produktion
Oprethold forudsigelige omkostninger og sikre konkurrencedygtige priser for at forblive foran andre producenter.
Rejse
Vi tilbyder skræddersyede globale betalingsløsninger, der hjælper rejsebureauer med at håndtere valutarisiko og forblive profitable.
Lønningsliste
Administrer lønudbetalinger for medarbejdere og leverandører i over 190 lande i over 145 valutaer.
Detailhandel
Sælg til internationale kunder, betal leverandører og administrer driften med vores globale betalingsløsninger.
Finansielle institutioner
Integrer problemfrit Xes globale betalingsløsninger for at forbedre din finansielle institutions serviceportefølje.
Kontakt en FX-specialist
Opdag, hvordan vores opgraderede forretningsplatform hjælper dig med at reducere valutaomkostninger, spare tid og forenkle driften. Kontakt os i dag for at drøfte dine unikke forretningsbehov.