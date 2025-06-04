- Home
- Xe Business ERP-systemintegration og global betalingsløsning - Xe
ERP-integration gjort problemfri
ERP-integration til globale betalinger
Sig farvel til at jonglere med flere platforme for at udføre dine indenlandske og grænseoverskridende betalinger. Vores nemme platform giver dig mulighed for at sende hurtige globale betalinger til over 190 lande i over 130 valutaer. Administrer din valutaeksponering og dine behov direkte fra dit ERP-system.
Udforsk ERP-webinarer og kundehistorier
Webinarer
Lær, hvordan vores integrerede betalinger fungerer, udforsk bedste praksis for økonomiteams, og opdag de nyeste teknologier, der kan frigøre dit ERP-systems fulde potentiale – alt sammen når det passer dig.
Kundehistorier
Læs virkelige kundehistorier for at se, hvordan virksomheder har implementeret Xes integrerede betalings- og valutaløsninger i deres ERP-løsninger for at strømline deres leverandørgældsproces.
Enkle ERP-integrationer
Vores ERP-løsning giver dig mulighed for at administrere, spore og betale medarbejder- og leverandørudgifter globalt. Lad filoverførsler og manuelle regnskabsposteringer ligge i fortiden, da Xe strømliner din regnskabsproces.
FX-sporing i realtid
Med realtidsafstemning af dine leverandørgældsberettigede transaktioner har din rapportering af gevinst/tab aldrig været nemmere eller mere præcis. Derudover synkroniseres og bogføres hver betaling, der udføres via Xe, til afstemning i realtid - så alt bliver medregnet, hvor det virkelig tæller.
Dataenes kraft
Registrer valutakurser i realtid på transaktionstidspunktet, og udnyt øjeblikkelig gevinst-/tabsanalyse for at holde styr på din valutarisiko og have tillid til, at du ved, hvad du går ind til, før du gennemfører.
Verdens betroede valutamyndighed siden 1993
Med 30 års erfaring med at levere nøjagtige valutadata og behandle grænseoverskridende forretningsbetalinger er Xe verdens førende inden for internationale betalinger.
Valutaveksling og ERP-ekspertise
Med over 14,5 milliarder dollars flyttet på tværs af grænser i 2021 har vi den viden og ekspertise, der skal til for at hjælpe din unikke virksomhed.
Hurtige og sikre erhvervsbetalinger
Xes lynhurtige betalingsnetværk har forbindelser til over 200 lande verden over.
Millioner af mennesker har tillid til valutadata
Med over 280 millioner besøgende på Xe er vi verdens betroede autoritet inden for valutavekslingsdata og globale betalinger.
Tusindvis af virksomheder bruger Xe
Vi tilbyder ekspertise til over 18.000 globale virksomhedsbrugere for at hjælpe dem med at nå deres unikke forretningsmål.
Hvorfor bruge Xe til din virksomhed
Med næsten 30 års valutaekspertise, transparente kurser og en effektiv online platform gør vi det nemt at administrere og sende internationale pengeoverførsler.
Vi er valutamyndigheden
Der er en grund til, at over 280 millioner mennesker besøger Xe hvert år. Vi tilbyder præcise priser og enkle valutavekslingsløsninger med årtiers erfaring.
Sikkerhed og tryghed
Som en del af Euronet-familien stoler vores kunder på, at vi årligt behandler globale forretninger for over 115 milliarder dollars. Din sikkerhed er vores prioritet.
Konkurrencedygtige priser
Vores team følger markedet for dig døgnet rundt. Brug vores valutakursberegner og få opdateringer, når dine målkurser er nået.
Ingen overraskelsesgebyrer
Vi anser det for vores bundlinje at beskytte din. Træf informerede beslutninger uden minimumsbeløb for overførsel og næsten ingen gebyrer.
Interesseret i Xes ERP-forretningsløsninger?
Vores erfarne team er klar til at drøfte din virksomheds unikke behov. Hvis du er interesseret i at samarbejde med Xe, så skriv til os. En af vores internationale erhvervseksperter vil med glæde hjælpe.
Kom i gang som partner med Xe (ERP)
Del din interesse i at blive virksomhedspartner med Xe, så skræddersyr vi en løsning til dine forretningsbehov. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vores partnerteam dig snarest.
Spørgsmål om Xes ERP-integrationer
Xes ERP-løsning hjælper virksomheder med at administrere internationale betalinger direkte fra deres ERP-platform. Automatiser globale transaktioner, kreditorer og afstemningsopgaver på tværs af mere end 190 lande og mere end 130 valutaer.
Xe integrerer i øjeblikket med populære ERP-platforme, herunder Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance og Sage Intacct.
Xe hjælper din virksomhed med at eliminere behovet for flere platforme eller manuelle filoverførsler. Få adgang til valutakursovervågning i realtid, rapportering af gevinster/tab og øget effektivitet med vores ERP-løsninger.
Xes ERP-integrationer forenkler og strømliner din virksomheds drift, f.eks. sporing af globale udgifter, rapportering af gevinst/tab og upload af filer.
Strømlinede processer for kreditorer
Live transaktionssporing
Reduktion af manuel dataindtastning
Forbedret valutarisikostyring