Opdag, hvordan UltraSource, en udstyrsleverandør med base i Kansas, transformerede sin kreditorproces ved at integrere Xe Global Business Payments i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne automatisering eliminerede manuelle opgaver, strømlinede leverandørbetalinger og gjorde det muligt for virksomheden at fokusere på strategisk vækst, alt sammen under ledelse af deres progressive CFO, Rob Mogren.