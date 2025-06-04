- Home
ERP-kundehistorier
Se hvordan kunder har løst deres udfordringer og sparet tid med Xes integrerede betalingsløsninger til ERP'er.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Opdag, hvordan UltraSource, en udstyrsleverandør med base i Kansas, transformerede sin kreditorproces ved at integrere Xe Global Business Payments i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne automatisering eliminerede manuelle opgaver, strømlinede leverandørbetalinger og gjorde det muligt for virksomheden at fokusere på strategisk vækst, alt sammen under ledelse af deres progressive CFO, Rob Mogren.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, en global softwareudbyder, forbedrede sin kreditorproces ved at integrere Xe.coms betalingsløsning i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denne automatisering strømlinede både indenlandske og internationale betalinger, reducerede manuelle fejl og øgede den operationelle effektivitet, hvilket gjorde det muligt for CFO Richard English og hans team at administrere betalinger sikkert i deres ERP-system.
Atlas Perler – D365 Business Central
Atlas Pearls, en stor producent af perler i Sydhavet, moderniserede sine kreditoraktiviteter med Xe Global Business Payments integreret i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Under ledelse af økonomicontroller Rebecca McKeating forbedrede automatiseringen betalingseffektiviteten, erstattede manuelle arbejdsgange og gjorde det muligt for virksomheden at prioritere vækst og innovation.
