Overfør store pengebeløb
Vores engagement rækker ud over at slå bankernes renter. Udnyt vores dedikerede ekspertsupport, lave gebyrer, fleksible overførselsmetoder og vores lynhurtige overførselshastigheder.
Sammenlign os med din bank og se Xe-forskellen
Vi tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan have flere penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.
Hvorfor vælge Xe
Hurtige overførsler
Det er hurtigt og nemt at sende penge til udlandet med Xe. 90% af overførsler ankommer på få minutter, så dine penge når frem til deres destination til tiden.
Lave til ingen gebyrer
Få lave gebyrer, når du sender penge internationalt. Vores gebyrer er gennemsigtige, så du ved præcis, hvad du betaler på forhånd.
Sikre transaktioner
Din sikkerhed er vores prioritet. Vi bruger databeskyttelse af højeste kvalitet og sikkerhed på virksomhedsniveau for at beskytte dig og dine penge.
Sporing i realtid
Spor din overførsels fremskridt fra start til slut. Modtag notifikationer for hvert skridt, dine penge tager.
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt
Er du klar til at oprette din store pengeoverførsel, men har brug for vejledning i processen, eller har du andre spørgsmål? Vi er her for at hjælpe og sikre, at din overførsel forløber problemfrit.
Uanset årsagen, har vi dig dækket
Køb af ejendom i udlandet
At købe et hjem i udlandet er en spændende, men kompleks rejse. Det er vigtigt at sikre, at dine overførsler er sikre, omkostningseffektive og håndteres med omhu. Lad os hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Flytning til udlandet
Dine ejendele er pakket, og du er klar til at flytte til udlandet, men nu er du usikker på, hvordan du skal flytte dine penge. Det kan være skræmmende, men med vores hjælp behøver det ikke at være det.
Investering i udlandet
Ønsker du at udvide din portefølje med internationale investeringer? Vores bank-slående renter sikrer, at du får mest muligt ud af dine penge, hvilket giver dig mere at investere og øge din formue.
Boligadministration
Uanset om du overfører lejeindtægter eller betaler på et internationalt realkreditlån, sørger vi for, at dine penge leveres sikkert og hurtigt hver gang.
Støtte til familien
Det kræver hjertevarme og dedikation at skabe et bedre liv for dig selv og din familie. Med Xe kan du stole på, at dine kære modtager de penge, de har brug for, hurtigt og pålideligt.
Arveoverdragelser
Det kan være komplekst og overvældende at flytte en arv til udlandet. Vi forstår behovet for omhu og præcision, og vi er her for at støtte dig hvert skridt på vejen.
Overfør store pengebeløb til udlandet med Xe
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.
Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe
Xe til erhvervslivet
Leder du efter globale forretningsløsninger?
Uanset om du har brug for at foretage grænseoverskridende betalinger eller valutarisikostyringsløsninger, har vi dig dækket. Planlæg internationale overførsler og administrer valutakursrisiko på tværs af 130 valutaer i over 190 lande.
Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler
Det er meget nemt at sende store mængder penge med Xe. Følg blot de 6 trin nedenfor.
Trin 1: Tilmeld dig gratis
Log ind på din Xe-konto, eller tilmeld dig gratis. Det tager kun et par minutter, alt du behøver er en e-mailadresse.
Trin 2: Få et tilbud
Fortæl os, hvilken valuta du ønsker at overføre, hvor mange penge du ønsker at sende, og destinationen.
Trin 3: Tilføj din modtager
Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).
Trin 4: Bekræft din identitet
Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.
Trin 5: Bekræft dit tilbud
Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!
Trin 6: Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.
Hos Xe tilbyder vi flere måder at sende penge på.
Betalingsservice ACH (anbefales til store overførsler):
Betalingsservice, eller automatiseret clearinghouse (ACH), trækker penge direkte fra din bankkonto.
Bankoverførsel (anbefales til store overførsler):
Bankoverførsler flytter penge fra din bank til vores. Vi modtager normalt pengene inden for 24 timer.
Debet- eller kreditkort:
Kortbetalinger tager typisk mindre end 24 timer. Kortbetalinger har dog et mindre ekstra gebyr.
At starte en pengeoverførsel afslører typiske varigheder. Den forventede leveringstid kan variere afhængigt af valuta, destination og betalingsmetode. Spor overførsler ved hjælp af aktivitetsskærmen i Xe-appen eller -webstedet, og chat live med vores virtuelle assistent, Lexi, for at få hjælp.
Hurtigste betalingsmuligheder:
Overførsler starter, når vi har modtaget din betaling.
Kortbetalinger er de hurtigste og behandles næsten øjeblikkeligt. Vælg kortbetaling til hasteoverførsler.
Bankoverførsler, direkte debiteringer og ACH er lidt langsommere og tager op til 2 hverdage om at nå frem til os.
Leveringsfrister:
Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig pengene. Det kan tage 1 til 3 hverdage, før overførsler når modtagerne, afhængigt af valuta og destination. Ved spørgsmål, chat med Lexi for at spore overførsler.
For at kunne foretage en pengeoverførsel med Xe skal du bruge dine bankoplysninger, modtagerens bankoplysninger, det beløb, du overfører, og den valuta, du ønsker at veksle til.
Når du har bekræftet oplysningerne, og din betaling er modtaget, starter overførslen.
Af hensyn til din sikkerhed har vi grænser for, hvor meget du kan sende i en enkelt onlineoverførsel.
Online overførselsgrænse pr. region:
Storbritannien og Europa (GBEU): £350.000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535.000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560.000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australien og New Zealand (AUNZ): eller tilsvarende valuta forsendelse
Den valgte betalingsmetode kan også afgøre, hvor meget du kan sende med os. Læs vores ofte stillede spørgsmål for mere information og se en liste over tilgængelige betalingsmetoder.
Kunder i Canada og USA, der betaler via bankoverførsel eller elektronisk overførsel:
Kunder i Canada skal sende 3000 CAD eller mere for at betale via bankoverførsel eller elektronisk overførsel
Kunder i USA skal sende 3000 USD eller mere for at betale via bankoverførsel eller bankoverførsel.
Hos Xe anvender vi de nyeste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine penge og personlige oplysninger. Dette omfatter:
Kryptering:
Alle data, der transmitteres via vores platform, krypteres ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) teknologi.
Overholdelse af regler:
Vi er reguleret af finansielle myndigheder i flere jurisdiktioner, hvilket sikrer overholdelse af strenge sikkerhedsstandarder.
Tofaktorgodkendelse:
Vi tilbyder tofaktorgodkendelse (2FA) for at tilføje et ekstra lag af sikkerhed til din konto.
Forebyggelse af svindel:
Avancerede overvågningssystemer er på plads til at opdage og forhindre svigagtige aktiviteter.
Sikre betalingsmetoder:
Vi bruger kun sikre og pålidelige betalingsmetoder for at sikre dine penges sikkerhed under overførselsprocessen.
Hvis du sender mere end 50.000 USD om året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du berettiget til denne service.
Her er blot et par ting, som teamet kan hjælpe dig med:
• Hjælp med opsætning af store overførsler
• Opsætning af en forwardordre for at fastlåse den aktuelle forsendelsestakst i op til 24 måneder
• Oprettelse af markedsordrer, der gør det muligt at sende penge, når en målkurs er nået
• Oprettelse af en regelmæssig betaling for at foretage regelmæssige, automatiserede overførsler med faste satser, ligesom dine sædvanlige direkte debiteringer
Hvis du gerne vil tale med et medlem af vores team, kan du ringe til os på nedenstående oplysninger: Storbritannien (GB): +441753441800 (kl. 8-18 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8.00-18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00-19.00 NZT)
Australien (AU): +61280745279 (9.00-19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 7-17 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00-17.00 PT)