Overfør store pengebeløb

Vores engagement rækker ud over at slå bankernes renter. Udnyt vores dedikerede ekspertsupport, lave gebyrer, fleksible overførselsmetoder og vores lynhurtige overførselshastigheder.

Sammenlign os med din bank og se Xe-forskellen

Vi tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan have flere penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.

Sammenlign priser Start med at sende

Hvorfor vælge Xe

Hurtige overførsler

Det er hurtigt og nemt at sende penge til udlandet med Xe. 90% af overførsler ankommer på få minutter, så dine penge når frem til deres destination til tiden.

Lær mere
Lave til ingen gebyrer

Få lave gebyrer, når du sender penge internationalt. Vores gebyrer er gennemsigtige, så du ved præcis, hvad du betaler på forhånd.

Lær mere
Sikre transaktioner

Din sikkerhed er vores prioritet. Vi bruger databeskyttelse af højeste kvalitet og sikkerhed på virksomhedsniveau for at beskytte dig og dine penge.

Lær mere
Sporing i realtid

Spor din overførsels fremskridt fra start til slut.  Modtag notifikationer for hvert skridt, dine penge tager.

Lær mere
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Er du klar til at oprette din store pengeoverførsel, men har brug for vejledning i processen, eller har du andre spørgsmål? Vi er her for at hjælpe og sikre, at din overførsel forløber problemfrit.

Ring til os: +1 (800) 772-7779
Send penge på farten med vores app

Oplev bekvemmeligheden ved digitale pengeoverførsler. Med blot et par klik kan du overføre penge til over 190 lande verden over. Slut dig til de tusindvis, der dagligt stoler på os med deres pengeoverførselsbehov.

Uanset årsagen, har vi dig dækket

Transfer funds with Xe to purchase property.

Køb af ejendom i udlandet

At købe et hjem i udlandet er en spændende, men kompleks rejse. Det er vigtigt at sikre, at dine overførsler er sikre, omkostningseffektive og håndteres med omhu. Lad os hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge.

Lær mere
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Flytning til udlandet

Dine ejendele er pakket, og du er klar til at flytte til udlandet, men nu er du usikker på, hvordan du skal flytte dine penge. Det kan være skræmmende, men med vores hjælp behøver det ikke at være det.

Lær mere
Transfer funds with Xe to invest.

Investering i udlandet

Ønsker du at udvide din portefølje med internationale investeringer? Vores bank-slående renter sikrer, at du får mest muligt ud af dine penge, hvilket giver dig mere at investere og øge din formue.

Lær mere
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Boligadministration

Uanset om du overfører lejeindtægter eller betaler på et internationalt realkreditlån, sørger vi for, at dine penge leveres sikkert og hurtigt hver gang.

Lær mere
Transfer funds with Xe to support your family.

Støtte til familien

Det kræver hjertevarme og dedikation at skabe et bedre liv for dig selv og din familie. Med Xe kan du stole på, at dine kære modtager de penge, de har brug for, hurtigt og pålideligt.

Lær mere
Transfer inheritance funds with Xe.

Arveoverdragelser

Det kan være komplekst og overvældende at flytte en arv til udlandet. Vi forstår behovet for omhu og præcision, og vi er her for at støtte dig hvert skridt på vejen.

Lær mere

Overfør store pengebeløb til udlandet med Xe

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Xe til erhvervslivet

Leder du efter globale forretningsløsninger?

Uanset om du har brug for at foretage grænseoverskridende betalinger eller valutarisikostyringsløsninger, har vi dig dækket. Planlæg internationale overførsler og administrer valutakursrisiko på tværs af 130 valutaer i over 190 lande.

Opdag forretningsløsninger

Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler