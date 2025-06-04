Xe-appen kan downloades i både App Store til iOS og Google Play Store til Android-enheder. Med Xe-appen får du en alt-i-én-platform til ubesværet at administrere dine globale valutabehov og internationale pengeoverførsler. Uanset om du sporer flere valutaer, opsætter kursalarmer eller sender penge til over 200 lande i næsten 130+ valutaer, er appen designet til at give dig fuld kontrol lige ved hånden. Derudover kan du få adgang til valutakurser i realtid, se historiske data og administrere dine transaktioner sikkert og effektivt, uanset hvor du er.