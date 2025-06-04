Den hurtigere måde at sende og modtage penge på
Når tiden er knap, har du brug for, at dine penge bevæger sig hurtigt. Med næsten øjeblikkelige overførselsmuligheder kan du stole på, at dine penge ankommer lige når du har brug for dem. Ingen forsinkelser. Ingen bekymringer.
90% af overførslerne ankommer på få minutter
Når du har oprettet din overførsel, får du et præcist estimat af, hvor lang tid det vil tage, baseret på valuta, destination og din betalingsmetode. 90% af overførsler ankommer inden for få minutter, så du kan forvente, at dine penge når frem til destinationen hurtigere, end du tror.
Næsten øjeblikkelige overførsler via debit- og kreditkort
Den hurtigste måde at sende penge til udlandet er med et debit- eller kreditkort. Begge muligheder leverer penge hurtigt, men debetkort har ofte lavere gebyrer. Når din betaling er behandlet, er din overførsel på vej – dine penge kommer hurtigt derhen, hvor de skal hen.
Hastighed starter med din betaling
Debetkort
Den hurtigste måde at sende penge på er med et betalingskort. Med få eller ingen gebyrer er det et omkostningseffektivt valg, der tilbyder hastighed og bekvemmelighed.
Pengene ankommer typisk inden for 24 timer.
Kreditkort
Kreditkortbetalinger er en af de hurtigste måder at sende penge på. Selvom der opkræves et mindre gebyr, vil din overførsel være på vej på ingen tid.
Pengene ankommer typisk inden for 24 timer.
Bankoverførsel
Bankoverførsler flytter penge fra din bank til vores. Vi modtager normalt pengene inden for 24 timer.
Pengene ankommer typisk inden for 24 timer.
Betalingsservice
Betalingsservicebetalinger trækker penge direkte fra din bankkonto, hvilket giver en enkel og bekvem måde at administrere regelmæssige betalinger på.
Pengene ankommer typisk inden for 3 hverdage.
Det er hurtigt og nemt at overføre penge med Xe
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.
Hastighed der ikke går på kompromis med sikkerheden
Vi prioriterer både hastighed og sikkerhed i enhver overførsel. Vi sørger for, at dine penge flyttes hurtigt, men tager også alle forholdsregler for at beskytte dem. Med avanceret kryptering og streng overholdelse af lovgivningen forbliver dine penge og personlige oplysninger sikre i hvert trin.
Spor din overførsel og få opdateringer i realtid
Hold dig informeret under hele din overførselsrejse. Få opdateringer i realtid, efterhånden som dine midler skrider frem, og følg nemt deres status fra start til slut. Nyd ro i sindet ved at vide præcis, hvor dine penge er, i hvert trin.
Hvorfor tager min overførsel længere tid end forventet?
Vi har brug for mere information
Vi sikkerhedskontrollerer alle overførsler. Hvis vi har brug for flere oplysninger, sender vi dig en e-mail, og din overførselsstatus opdateres til 'Handling påkrævet'.
Banken har brug for flere oplysninger
En modtagers bank skal muligvis gennemgå overførslen. Hvis de anmoder om oplysninger, sender vi dig en e-mail og videresender dem til banken, når du har angivet dem.
Banken behandler
Hvis modtagerens bank behandler overførslen, kan det tage op til 4 dage. Bemærk, at afsenderens navn ikke vises, men det vil Xe eller vores partner.
Langsommere måde at betale på
Bankoverførsel og Betalingsservice tager op til 3 dage at cleare. For hurtigere overførsler, betal med debit- eller kreditkort for hurtigere behandling.
Weekender eller helligdage
Overførsler kan blive forsinket i weekender, på helligdage eller i lokale åbningstider. Overvej disse faktorer, når du sender penge, for at undgå forsinkelser.
Bankafvisning
Overførsler kan blive forsinket, hvis banken afviser dem på grund af forkerte oplysninger eller problemer med kontoen. Vi giver dig besked, hvis dette sker.
Send med tillid
Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.
Ofte stillede spørgsmål om overførselstider
Den tid det tager at gennemføre en overførsel afhænger af flere faktorer, såsom valuta, destinationsland og den anvendte betalingsmetode. Generelt gennemføres de fleste overførsler inden for 1 til 3 hverdage.
Den hurtigste måde at sende penge til udlandet er ved at bruge et debit- eller kreditkort. Disse metoder starter overførslen umiddelbart efter betalingen er behandlet, og pengene ankommer typisk inden for 24 timer. Selvom debetkort har lavere gebyrer end kreditkort, kommer begge muligheder med et mindre gebyr.
Flere faktorer kan forårsage forsinkelser, herunder weekender eller helligdage, ukorrekte eller ufuldstændige modtageroplysninger eller yderligere bekræftelseskrav. Valg af betalingsmetode kan også føre til forsinkelser, da bankoverførsler og betalinger via direkte debitering (ACH) typisk tager længere tid at behandle sammenlignet med kortbetalinger.
Ja, du kan spore din overførsel hvert trin på vejen via Xe-appen. Du kan også aktivere notifikationer for at modtage opdateringer om din overførsels status, så du altid ved, hvor dine penge er, og hvornår de ankommer.