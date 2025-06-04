Den hurtigere måde at sende og modtage penge på

Når tiden er knap, har du brug for, at dine penge bevæger sig hurtigt. Med næsten øjeblikkelige overførselsmuligheder kan du stole på, at dine penge ankommer lige når du har brug for dem. Ingen forsinkelser. Ingen bekymringer.

90% af overførslerne ankommer på få minutter

Når du har oprettet din overførsel, får du et præcist estimat af, hvor lang tid det vil tage, baseret på valuta, destination og din betalingsmetode. 90% af overførsler ankommer inden for få minutter, så du kan forvente, at dine penge når frem til destinationen hurtigere, end du tror.

Næsten øjeblikkelige overførsler via debit- og kreditkort

Den hurtigste måde at sende penge til udlandet er med et debit- eller kreditkort. Begge muligheder leverer penge hurtigt, men debetkort har ofte lavere gebyrer. Når din betaling er behandlet, er din overførsel på vej – dine penge kommer hurtigt derhen, hvor de skal hen.

Hastighed starter med din betaling

Debetkort

Den hurtigste måde at sende penge på er med et betalingskort. Med få eller ingen gebyrer er det et omkostningseffektivt valg, der tilbyder hastighed og bekvemmelighed.

Pengene ankommer typisk inden for 24 timer.

Kreditkort

Kreditkortbetalinger er en af de hurtigste måder at sende penge på. Selvom der opkræves et mindre gebyr, vil din overførsel være på vej på ingen tid.

Pengene ankommer typisk inden for 24 timer.

Bankoverførsel

Bankoverførsler flytter penge fra din bank til vores. Vi modtager normalt pengene inden for 24 timer.

Pengene ankommer typisk inden for 24 timer.

Betalingsservice

Betalingsservicebetalinger trækker penge direkte fra din bankkonto, hvilket giver en enkel og bekvem måde at administrere regelmæssige betalinger på.

Pengene ankommer typisk inden for 3 hverdage.

Det er hurtigt og nemt at overføre penge med Xe

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Hastighed der ikke går på kompromis med sikkerheden

Vi prioriterer både hastighed og sikkerhed i enhver overførsel. Vi sørger for, at dine penge flyttes hurtigt, men tager også alle forholdsregler for at beskytte dem. Med avanceret kryptering og streng overholdelse af lovgivningen forbliver dine penge og personlige oplysninger sikre i hvert trin.

Spor din overførsel og få opdateringer i realtid

Hold dig informeret under hele din overførselsrejse. Få opdateringer i realtid, efterhånden som dine midler skrider frem, og følg nemt deres status fra start til slut. Nyd ro i sindet ved at vide præcis, hvor dine penge er, i hvert trin.

Hvorfor tager min overførsel længere tid end forventet?

Vi har brug for mere information

Vi sikkerhedskontrollerer alle overførsler. Hvis vi har brug for flere oplysninger, sender vi dig en e-mail, og din overførselsstatus opdateres til 'Handling påkrævet'.

Banken har brug for flere oplysninger

En modtagers bank skal muligvis gennemgå overførslen. Hvis de anmoder om oplysninger, sender vi dig en e-mail og videresender dem til banken, når du har angivet dem.

Banken behandler

Hvis modtagerens bank behandler overførslen, kan det tage op til 4 dage. Bemærk, at afsenderens navn ikke vises, men det vil Xe eller vores partner.

Langsommere måde at betale på

Bankoverførsel og Betalingsservice tager op til 3 dage at cleare. For hurtigere overførsler, betal med debit- eller kreditkort for hurtigere behandling.

Weekender eller helligdage

Overførsler kan blive forsinket i weekender, på helligdage eller i lokale åbningstider. Overvej disse faktorer, når du sender penge, for at undgå forsinkelser.

Bankafvisning

Overførsler kan blive forsinket, hvis banken afviser dem på grund af forkerte oplysninger eller problemer med kontoen. Vi giver dig besked, hvis dette sker.

Send med tillid

Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.

Ofte stillede spørgsmål om overførselstider