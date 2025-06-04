De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan omfatte navn, e-mail, telefonnummer, bopæls- og/eller forretningsadresse og andre kontaktoplysninger ("Kontaktoplysninger"), titel, fødselsdato, køn, billeder, videoer eller underskrift.

Vores privatlivspolitik forklarer , hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger