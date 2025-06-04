Sikkerhed du kan regne med

Vi ved, hvor afgørende sikre tjenester er, når det kommer til dine penge og oplysninger. Derfor bruger vi avanceret teknologi og strenge foranstaltninger for at sikre, at dine overførsler altid er beskyttet og sikkert.

Overfør med tillid
Security at Xe

Vi sætter din økonomiske og datamæssige sikkerhed først

Din sikkerhed er i centrum for alt, hvad vi gør. Med banebrydende teknologi og strenge sikkerhedsforanstaltninger går vi langt ud over det sædvanlige for at beskytte dine penge og personlige oplysninger. Vi sørger for en sikker og bekymringsfri oplevelse, hver gang du bruger vores tjenester.

Tilmeld dig nu
Xe and Euronet

En del af verdens tredjestørste transfernetværk

Som en del af Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT)-familien er Xe en del af verdens tredjestørste pengeoverførselsnetværk. Vi er globalt reguleret og overholder de strengeste sikkerhedsprotokoller, hvilket sikrer, at hver transaktion er sikker og pålidelig. Vi er her for at blive – dedikeret til at tilbyde førsteklasses beskyttelse for dine penge, hver gang.

Lær mere Send nu

Hvordan vi beskytter dit

Secure infrastructure

Sikker infrastruktur

Vi bruger pålidelige systemer til sikre og hurtige overførsler. Avanceret teknologi og overvågning døgnet rundt sikrer, at dine transaktioner er sikre, så du kan føle dig tryg hver gang du sender penge.

Authentication & access control

Godkendelse og adgangskontrol

Vi bruger multifaktorgodkendelse (MFA) med biometrisk verifikation til logins. Kontoaktivitet overvåges i realtid for at opdage og blokere enhver uautoriseret adgang med det samme.

Data privacy

Total databeskyttelse

Vi værdsætter privatliv som en grundlæggende rettighed. Dine data bliver aldrig solgt eller misbrugt. Vi overholder globale regler som GDPR og CCPA, hvilket sikrer, at dine oplysninger håndteres sikkert og fuldt beskyttet til enhver tid.

Monitoring & threat detection

Overvågning og trusselsdetektion

Vores team overvåger systemer døgnet rundt ved hjælp af AI-baseret trusselsdetektion. Vi udfører regelmæssige sårbarhedsscanninger og årlige tredjeparts penetrationstests for proaktivt at opdage og håndtere sikkerhedsrisici.

Safeguarding your money and data with 2FA

Beskyt dine penge og data med 2FA

Din Xe-konto er beskyttet som et højsikkerhedsboks med tofaktorgodkendelse (2FA) og biometrisk verifikation. Disse beskyttelseslag sikrer, at kun du kan få adgang til din konto, hvilket beskytter dine penge og personlige oplysninger mod uautoriseret adgang.

Start din overførsel
24/7 dedicated incident response protocol

Dedikeret protokol til håndtering af hændelser døgnet rundt

I det usandsynlige tilfælde, at noget går galt, reagerer vores team øjeblikkeligt for at sikre din konto og stoppe trusler. Bekymret for din konto eller dine transaktioner? Vores dedikerede supportteam er tilgængeligt døgnet rundt og klar til at hjælpe, når du har brug for hjælp.

Kontakt os Systemstatus
Employee screening, training & awareness at Xe

Datasikkerhed starter med træning og uddannelse

Vi screener omhyggeligt alle medarbejdere med baggrundstjek fra tredjeparter, før vi giver adgang til følsomme data. Vores team gennemgår også regelmæssig cybersikkerhedstræning, hvilket sikrer, at de altid er opdaterede på de nyeste bedste praksisser for at holde dine data sikre.

Sådan overfører du penge til udlandet med Xe

Create account

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at modtage opdateringer om din overførsels status.

Committed to security at Xe

Vigtige politikker vi følger

Vi opretholder et robust sæt sikkerhedspolitikker og tekniske standarder, der er i overensstemmelse med branchens bedste praksis. Disse gennemgås årligt for at sikre, at vi altid er opdaterede. Nogle af de vigtigste politikker omfatter:

  • Informationssikkerhedspolitik

  • Politik for håndtering af sikkerhedshændelser

  • Politik for fjernadgang

  • Politik for dataklassificering

  • Politik for sårbarhedsstyring

  • Politik for datakryptering

  • Politik for logisk adgang

Designet til at beskytte dine data

Vi integrerer sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af en lagdelt tilgang, der hjælper med at afbøde cybertrusler og sikrer modstandsdygtighed ved at undgå enkeltstående fejl, så dine data altid er beskyttet.

Center Icon

Datacentre

Vores datacentre er beskyttet af fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewalls, indbrudsdetekteringssystemer og døgnovervågning med menneskelige og AI-baserede værktøjer. Vi bruger flere tilgængelighedszoner for at sikre redundans og fejltolerance.

Network security

Netværkssikkerhed

Vi anvender avancerede netværkssikkerhedsforanstaltninger, herunder beskyttelse mod DDoS-angreb, malware og uautoriseret adgang. Vores systemer bruger kryptering, trusselsregistrering i realtid og automatiserede svar for at sikre dataintegritet og mindske risici.

Vi overholder mange globale bankers og regulerende myndigheders krav

Australian Securities & Investments Commission
New Zealand Financial Markets Association
Fintrac Canafe
US Treasury Financial Crimes Enforcement Network
Financial Conduct Authority
European Securities and Markets Authority

Send med tillid

Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.

Kom i gang

Ofte stillede spørgsmål om sikkerhed