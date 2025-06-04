Sikkerhed du kan regne med
Vi ved, hvor afgørende sikre tjenester er, når det kommer til dine penge og oplysninger. Derfor bruger vi avanceret teknologi og strenge foranstaltninger for at sikre, at dine overførsler altid er beskyttet og sikkert.
Vi sætter din økonomiske og datamæssige sikkerhed først
Din sikkerhed er i centrum for alt, hvad vi gør. Med banebrydende teknologi og strenge sikkerhedsforanstaltninger går vi langt ud over det sædvanlige for at beskytte dine penge og personlige oplysninger. Vi sørger for en sikker og bekymringsfri oplevelse, hver gang du bruger vores tjenester.
En del af verdens tredjestørste transfernetværk
Som en del af Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT)-familien er Xe en del af verdens tredjestørste pengeoverførselsnetværk. Vi er globalt reguleret og overholder de strengeste sikkerhedsprotokoller, hvilket sikrer, at hver transaktion er sikker og pålidelig. Vi er her for at blive – dedikeret til at tilbyde førsteklasses beskyttelse for dine penge, hver gang.
Hvordan vi beskytter dit
Sikker infrastruktur
Vi bruger pålidelige systemer til sikre og hurtige overførsler. Avanceret teknologi og overvågning døgnet rundt sikrer, at dine transaktioner er sikre, så du kan føle dig tryg hver gang du sender penge.
Godkendelse og adgangskontrol
Vi bruger multifaktorgodkendelse (MFA) med biometrisk verifikation til logins. Kontoaktivitet overvåges i realtid for at opdage og blokere enhver uautoriseret adgang med det samme.
Total databeskyttelse
Vi værdsætter privatliv som en grundlæggende rettighed. Dine data bliver aldrig solgt eller misbrugt. Vi overholder globale regler som GDPR og CCPA, hvilket sikrer, at dine oplysninger håndteres sikkert og fuldt beskyttet til enhver tid.
Overvågning og trusselsdetektion
Vores team overvåger systemer døgnet rundt ved hjælp af AI-baseret trusselsdetektion. Vi udfører regelmæssige sårbarhedsscanninger og årlige tredjeparts penetrationstests for proaktivt at opdage og håndtere sikkerhedsrisici.
Beskyt dine penge og data med 2FA
Din Xe-konto er beskyttet som et højsikkerhedsboks med tofaktorgodkendelse (2FA) og biometrisk verifikation. Disse beskyttelseslag sikrer, at kun du kan få adgang til din konto, hvilket beskytter dine penge og personlige oplysninger mod uautoriseret adgang.
Dedikeret protokol til håndtering af hændelser døgnet rundt
I det usandsynlige tilfælde, at noget går galt, reagerer vores team øjeblikkeligt for at sikre din konto og stoppe trusler. Bekymret for din konto eller dine transaktioner? Vores dedikerede supportteam er tilgængeligt døgnet rundt og klar til at hjælpe, når du har brug for hjælp.
Datasikkerhed starter med træning og uddannelse
Vi screener omhyggeligt alle medarbejdere med baggrundstjek fra tredjeparter, før vi giver adgang til følsomme data. Vores team gennemgår også regelmæssig cybersikkerhedstræning, hvilket sikrer, at de altid er opdaterede på de nyeste bedste praksisser for at holde dine data sikre.
Sådan overfører du penge til udlandet med Xe
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at modtage opdateringer om din overførsels status.
Vigtige politikker vi følger
Vi opretholder et robust sæt sikkerhedspolitikker og tekniske standarder, der er i overensstemmelse med branchens bedste praksis. Disse gennemgås årligt for at sikre, at vi altid er opdaterede. Nogle af de vigtigste politikker omfatter:
Informationssikkerhedspolitik
Politik for håndtering af sikkerhedshændelser
Politik for fjernadgang
Politik for dataklassificering
Politik for sårbarhedsstyring
Politik for datakryptering
Politik for logisk adgang
Designet til at beskytte dine data
Vi integrerer sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af en lagdelt tilgang, der hjælper med at afbøde cybertrusler og sikrer modstandsdygtighed ved at undgå enkeltstående fejl, så dine data altid er beskyttet.
Datacentre
Vores datacentre er beskyttet af fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewalls, indbrudsdetekteringssystemer og døgnovervågning med menneskelige og AI-baserede værktøjer. Vi bruger flere tilgængelighedszoner for at sikre redundans og fejltolerance.
Netværkssikkerhed
Vi anvender avancerede netværkssikkerhedsforanstaltninger, herunder beskyttelse mod DDoS-angreb, malware og uautoriseret adgang. Vores systemer bruger kryptering, trusselsregistrering i realtid og automatiserede svar for at sikre dataintegritet og mindske risici.
Vi overholder mange globale bankers og regulerende myndigheders krav
Send med tillid
Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.
Ofte stillede spørgsmål om sikkerhed
De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan omfatte navn, e-mail, telefonnummer, bopæls- og/eller forretningsadresse og andre kontaktoplysninger ("Kontaktoplysninger"), titel, fødselsdato, køn, billeder, videoer eller underskrift.
Vores privatlivspolitik forklarer , hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger
Adgang til personoplysninger er begrænset på et "need-to-know"-basis i henhold til princippet om mindste privilegium. Dette for at sikre, at kun de medarbejdere hos Xe, der har brug for adgang for at udføre deres arbejde, kan gøre det. Et eksempel på dette er kundeserviceteamet.
Xe bruger en hybridmodel til vores hjemmeside og mobilapplikationer. Vores produktionsservere hostes i AWS og i datacentre i EU.
Vi bruger avancerede krypteringsteknologier, der giver det højeste niveau af sikkerhed for dine følsomme oplysninger. Vores systemer bruger AES-256-kryptering i henhold til branchestandarden til data i hvile, mens data under transit krypteres via TLS 1.2 og TLS 1.3.
Vores betalingsbehandlere er niveau 1-tjenesteudbydere. Xe behandler aldrig betalingskortdata.
Det er vigtigt at beskytte dine data for at holde dine personlige oplysninger sikre. Her er nogle nemme trin, du kan tage:
Brug stærke adgangskoder
Opret unikke og stærke adgangskoder til dine konti, og undgå at bruge den samme adgangskode til flere tjenester.
Aktivér multifaktorgodkendelse (MFA):
Aktiver MFA, når det er muligt, hvilket tilføjer et ekstra lag af sikkerhed til dine konti.
Vær forsigtig med e-mails
Undgå at klikke på mistænkelige links eller downloade vedhæftede filer fra ukendte afsendere.
Vær opmærksom på personlige oplysninger
Vær forsigtig med at dele følsomme data online, og del dem kun med pålidelige kilder.
Ved at følge disse tips kan du reducere risikoen for databrud betydeligt og beskytte dit privatliv online.
Kontakt os venligst med det samme, hvis du tror, du har været offer for svindel.
Gem dokumentation: Gem alle relevante dokumenter eller e-mails som bevismateriale, der understøtter din rapport.
Ved at anmelde svindel omgående kan du beskytte dig selv og andre mod potentiel skade og hjælpe med at bringe gerningsmændene for retten.
Din tillid er vores højeste prioritet, og vi er forpligtet til at beskytte dine personlige og økonomiske oplysninger. For yderligere oplysninger om vores sikkerhedspraksis, eller hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores sikkerhedsteam på security@xe.com.