Forebyggelse af svindel starter med bevidsthed
Svindlere finder altid nye måder at narre folk på, men at være informeret kan redde dig fra at blive et offer. Ved at forstå almindelige svindelnumre og hvordan du spotter dem, kan du beskytte dine penge og personlige oplysninger.
Almindelige svindelnumre at holde øje med
Det første skridt til at undgå svindel er at vide, hvordan man identificerer dem. Fra svindel med ejendomskøb til falske investeringsmuligheder er det vigtigt at genkende advarselstegnene.
Forholdssvindel
Du møder en person online, som siger, at de er i udlandet. Selvom I aldrig har mødt hinanden personligt, har de vundet din tillid. Pludselig beder de om penge til en "nødsituation". De lover at betale dig tilbage, men det gør de aldrig.
Ejendomssvindel
Du finder en god handel på en ejendom i udlandet, der virker for god til at være sand. Sælgeren virker oprigtig og beder om et depositum for at sikre ejendommen, selvom du ikke har set den personligt endnu. Når du har sendt betalingen, forsvinder sælgeren.
Svindel med slægtninge i nød
Du modtager et opkald fra en person, der påstår at være et familiemedlem og har brug for penge. De er tilbageholdende med at dele detaljer og beder dig om ikke at fortælle det til nogen. Du sender pengene, kun for at opdage, at de ikke var dem, de udgav sig for at være.
Investeringssvindel
En fremmed kontakter dig med en investeringsmulighed, der virker for god til at lade være. De lover dig høje afkast med minimal eller ingen risiko. De opfordrer dig til at handle hurtigt, før markedet ændrer sig. Men når du først har investeret, er dine penge væk.
Svindel med sårbare personer
En svindler går efter ofre, der er 60 år eller ældre, og foregiver at være en vigtig person, såsom en embedsmand. Du kan modtage et opkald, en e-mail eller et brev, der siger, at du skylder penge, og at der vil blive anlagt sag, hvis du ikke betaler med det samme.
Forudbetalingssvindel
Du modtager en e-mail, der siger, at du er berettiget til et lån uden krav om kredittjek. Du ansøger og får besked på at betale et gebyr for at frigøre lånet. Efter du har betalt, finder du ud af, at virksomheden var en fup, og at der aldrig var et lån til at starte med.
Identitetstyveri-svindel
Du modtager et opkald fra en person, der påstår at være fra din bank. De beder dig om personlige oplysninger, såsom dit CPR-nummer, for at bekræfte din konto. Efter du har delt dine oplysninger, begynder der at dukke uautoriserede transaktioner op.
Telemarketing-svindel
Du modtager et uventet opkald fra en virksomhed, der fortæller, at du har vundet en præmie, men at du skal sende et forudbetalt gebyr eller personlige oplysninger for at modtage den. Når du har sendt penge, er præmien ingen steder at finde, og virksomheden kan ikke kontaktes.
Fjernsvindel
En pop op-meddelelse advarer dig om, at din computer er inficeret, og angiver et supportnummer. Når du ringer, beder de om fjernadgang for at kunne reparere det. Når de får adgang, ændrer de dine adgangskoder og låser dig ude af dine konti.
Hjælp, jeg er blevet snydt!
Hvis du tror, du har været offer for et svindelnummer, så reager med det samme. Gem alle relevante oplysninger såsom navne, kontaktoplysninger eller bevis for kommunikation. Kontakt dit lokale politi, eller indsend en anmeldelse til vores svindelteam.
Se efter tegnene
Selvom svindlere kan bruge en række forskellige tricks til at narre folk, er der tydelige tegn, der kan afsløre sig selv. Stil dig selv disse spørgsmål, når du har at gøre med mistænkelig aktivitet.
Er det for godt til at være sandt?
Svindlere skaber ofte spænding for at få dig til at handle impulsivt og distrahere dig fra røde flag. Hold øje med tilbud, der lover hurtige og nemme penge, eller som kræver personlige oplysninger. Undersøg altid tilbud, og stol på din fornemmelse, hvis noget føles forkert.
Føler du dig presset?
Mens troværdige virksomheder giver dig plads til at overveje dine muligheder, vil svindlere skabe en følelse af hastende handling for at presse dig til at træffe hurtige beslutninger. Kig efter sætninger som 'tidsbegrænset tilbud' eller situationer, der føles for forhastede.
Giver de løfter?
Enhver investering indebærer en vis risiko, og der er ingen garanti for afkast. Svindlere vil bruge overbevisende sprog som 'højt afkast' eller 'ingen risiko' for at give dig en falsk følelse af sikkerhed. Undersøg altid og stil spørgsmål, før du træffer økonomiske beslutninger.
Er det uventet?
Ægte tilbud kommer normalt ikke ud af ingenting. Tag dig altid god tid til at kontrollere tilbuddet og hvem der kontakter dig. Vær forsigtig med kolde opkald, uventede e-mails eller beskeder på sociale medier, der promoverer muligheder, der virker for gode til at være sande.
Hvad Xe aldrig vil bede dig om at gøre
Vi vil aldrig bede dig om personlige eller økonomiske oplysninger via e-mail eller sociale medier. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger fra dig, sender vi dig en e-mail med instruktioner til at uploade dokumentation via vores platform.
Ressourcer til at forstå svindel
Jo mere du ved om forebyggelse af svindel, jo bedre. Brug disse ressourcer til at lære om svindel.
FTC - USA
Lær om svindel gennem Federal Trade Commissions ressourcer såsom artikler, vejledninger og videoer. Med regelmæssige opdateringer om nye svindelnumre er du altid opdateret.
USA.gov
USA.gov viser dig, hvordan du anmelder svindel til lokale politimyndigheder og FTC. Den deler yderligere ressourcer om, hvordan man undgår svindel, og links til føderale og statslige myndigheder for at få hjælp.
ScamWatch - Australien
Vurder din risiko og identificer potentielle svindelnumre gennem ScamWatch. Folk kan deltage i diskussioner i fællesskabet om svindelnumre, de er stødt på, for at vise andre, hvad de skal undgå.
CAFC - CA
Hold dig opdateret om de seneste svindeltaktikker med opdateringer fra det canadiske center mod svindel. Med information om onlinesvindel, telefonsvindel og identitetstyveri ved du altid, hvad du skal være opmærksom på.
GASA
Global Anti-Scam Alliance arbejder sammen med regeringer, organisationer og forbrugergrupper for at øge bevidstheden om svindel gennem artikler, præsentationer og bedste praksis.
IC3
Hvis du har været offer for svindel, er det vigtigt at handle med det samme for at minimere skaden. Indgiv en klage direkte til FBI via Internet Crime Complaint Center.