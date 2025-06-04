- Home
Verdens mest betroede valutadata-API
Med mere end 30 års erfaring med valutaveksling leverer vores Currency Data API nøjagtige og pålidelige valutavekslingsdata i realtid for hundredvis af valutaer verden over. Vores priser er indhentet direkte fra finansielle dataudbydere og centralbanker.
Præcise og pålidelige data i realtid for over 220 valutaer i verden
Xes Currency Data API er integreret med over 100 velrenommerede globale kilder. Dette gør det muligt for os at tilbyde de mest præcise og opdaterede data. Vi registrerer og filtrerer dynamisk eventuelle fejl fra, hvilket giver dig en valuta-API og data, du kan stole på.
Enkel og hurtig implementering
Vores valutadata-API er bygget til udviklere. Vi gør det nemt at integrere det i din eksisterende software. Du modtager SDK'er til Java, NodeJS, PHP og Python.
Valutakonverteringsværktøjer og -kurser
Få mere end blot livedata. XECD tilbyder historiske kurser, månedlige gennemsnit, valutavolatilitet og muligheden for at tilføje brugerdefineret margin på kurser.
220+ valutaer, metaller og kryptovalutaer
Vores Currency Data API tilbyder hundredvis af valutaer, ædelmetaller, udvalgte kryptovalutaer og præcise centralbankkurser fra hele verden.
Præcise, pålidelige og opdaterede priser
Se opdaterede priser så ofte som hvert 60. sekund. Med vores valutablanding sikrer Xe, at vores Currency Data API har de mest præcise globale kurser.
En kraftfuld og skalerbar valutadata-API
Xes Currency Data API bruges af tusindvis af virksomheder, fra SMV'er til Fortune 500-virksomheder på tværs af alle brancher. Med vores valutaomregner-API får du garanteret tilgængelighed, skalerbare mængder og svar inden for millisekunder. Integrer det nemt med din nuværende software, herunder Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP og mere.
Omfattende API-dokumentation
Vores detaljerede dokumentation til valuta-API'en er fyldt med enkle instruktioner og kodeeksempler for nem implementering.
Ikke-teknisk hurtigstartguide - Prøv vores API med din gratis prøveperiode
Teknisk specifikation PDF - Kraftfuld JSON API bygget til udviklere
Xe Currency Data Swagger - Adgang til klient- og serverside-SDK'et
Vores API GitHub Repository - Få mest muligt ud af vores valutadata-API
Vælg din pakke
Xes Currency Data API leverer pålidelige valutakurser til dine forretningsbehov. Vælg hyppigheden af prisopdateringer og antallet af API-prisanmodninger pr. måned.
Hvis nedenstående planer ikke opfylder dine behov, så kontakt os.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Partner med os
Vi søger softwareleverandører, professionelle IT-tjenester og henvisningspartnere, der kan samarbejde med os og udnytte vores API til at skabe innovative produkter og tjenester.
Partnerskab med Xe Currency Data tilbyder robust infrastruktur, veldokumenteret API, muligheder for omdistribution, co-branding og henvisningsprogrammer.
ISV'er
Vores API er en fantastisk løsning for uafhængige softwareleverandører, der ønsker at integrere valutakursdata i produkter. Brug XECD til at få adgang til livekurser, historiske data og mere. Dette forbedrer dine produkter og giver mere værdi til dine kunder.
IT-professionelle tjenester
XECD er nem at bruge, men nogle virksomheder kan have brug for hjælp med integration, tilpasning og andre tekniske aspekter. Ved at samarbejde med os kan du tilbyde dine kunder en omfattende løsning, der inkluderer vores API og din ekspertise.
Henvisninger
Deltag i vores henvisningsprogram for yderligere indtægtsmuligheder. Tjen provision på hver succesfuld henvisning, du sender til os. Vi tilbyder også co-branding-muligheder, som giver dig mulighed for at promovere vores produkter og tjenester under dit brand.
Integrer Xes valutadata-API
Hos Xe er vi dedikerede til at yde support af høj kvalitet. Vi tilpasser gerne en Currency Data API-pakke, der passer til din virksomheds unikke anvendelsesscenarie. Hvis du er interesseret i at samarbejde med Xe, så skriv til os.
For mere information, besøg vores FAQ-side
Xe er altid på udkig efter nye idéer til, hvordan vi kan dele vores globalt pålidelige valutadata. Har du stadig brug for hjælp? Ring til os: +1 416 214-5606 - Mulighed 1
Ofte stillede spørgsmål om valutadata-API
Xes Currency Data API er et udviklervenligt værktøj, der leverer nøjagtige valutakursdata i realtid for mere end 220 valutaer fra over 100 globale kilder. Implementer XECD for at få adgang til historiske kurser, månedlige gennemsnit og valutavolatilitet.
Vores valutadata-API er en API, du kan stole på, som henter kurser fra over 100 finansielle kilder og centralbanker. Vi registrerer og filtrerer eventuelle fejl fra og opdaterer valutakursdataene så ofte som hvert 60. sekund for at få de mest opdaterede oplysninger.
Yderligere funktioner kan variere afhængigt af din pakke. Alle XECD API'er har:
Valutakurser i realtid og historiske
Månedlige gennemsnit
Data om valutavolatilitet
Tidsrammeforespørgsler
Tilpassede margin- og prisfunktioner
For at gøre integrationsprocessen så enkel som muligt for dig, leverer Xe SDK'er i Java, NodeJS, PHP og Python. Vi tilbyder også omfattende API-dokumentation, såsom en ikke-teknisk hurtigstartguide, en PDF med tekniske specifikationer og et GitHub-arkiv.
Xes API er skalerbar og kan integreres med platforme som Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP og flere. Afhængigt af din pakke fungerer Currency Data API'en med ERP'er, CRM'er og SaaS-applikationer.
Ja! Xe tilbyder en gratis prøveperiode, så du kan udforske API'ens muligheder og se, hvordan det passer ind i dit softwaremiljø. Prøv det selv, uden forpligtelser, før du vælger en pakke.