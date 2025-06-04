Sammenlign de bedste valutakurser

Sammenlign valutakurser fra førende pengeoverførselsudbydere for at sikre, at du får den bedste værdi for dine valutavekslingstransaktioner.

1000$
usd
USD - Amerikansk dollar
eur
EUR - Euro

Tal med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrenternes kurser.

Xe
Vekselkurs
0.832700
Overførselsgebyr$0
Modtageren får€832.70
HSBC
Vekselkurs0.826438
Overførselsgebyr$0
Modtageren får€826.43
-6.26 EUR
Bank of America
Vekselkurs0.823044
Overførselsgebyr$0
Modtageren får€823.04
-9.65 EUR
Wells Fargo
Vekselkurs0.822704
Overførselsgebyr$0
Modtageren får€822.70
-9.99 EUR
Chase
Vekselkurs0.823977
Overførselsgebyr$5.00
Modtageren får€819.85
-12.84 EUR

Leder du efter din bank?

Compare and unlock better rates

Sammenlign og få adgang til bedre valutakurser

Er du nysgerrig efter, hvordan vi konsekvent tilbyder renter, der slår bankerne? Hos Xe håndteres de fleste overførsler lokalt, hvilket springer mellemmanden over, der øger omkostningerne og forsinker processen. Det betyder færre gebyrer, færre forsinkelser og flere besparelser for dig.

Compare value beyond the rates

Sammenlign værdi ud over pengeoverførselstaksterne

Vi ved, at gode priser kun er begyndelsen. Dine penge fortjener dedikeret ekspertsupport, fleksible overførselsmuligheder, hurtige overførselshastigheder og sikkerhed, du kan regne med. Vi samler det hele for at give dig en problemfri og stressfri overførselsoplevelse.

Oplev Xe-forskellen

Icon | Secure transactions Simple

Sikre transaktioner

Med avanceret datakryptering og regulering gennem finansielle institutioner verden over kan du stole på, at dine penge er sikre.

Fast transfers

Hurtige overførsler

Hos Xe ved vi, hvor vigtigt det er, at dine penge når frem hurtigt og pålideligt. Mere end 90% af vores overførsler ankommer inden for få minutter.

Icon | Transparent fees

Gennemsigtige gebyrer

Vi tilbyder klare priser uden overraskelsesgebyrer. Nyd vores valutakurser, der slår bankerne, og maksimer dine overførsler, når du sender med Xe.

Sammenlign udbydere og få flere penge

Når det kommer til pengeoverførsler, leverer ikke alle udbydere den samme rækkevidde eller værdi. Sammenlign og se, hvordan vores globale netværk, der spænder over 220 lande og 35+ valutaer, sikrer, at dine penge rækker længere, end du troede var muligt.

ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankU.S. BankCapital One
usd

Amerikansk dollar

cad

Canadisk dollar

eur

Euro

aud

Australsk dollar

nzd

Newzealandsk dollar

gbp

Britisk pund

Sammenlign Xes valutakurser med bankernes

Det kan gøre en stor forskel at time din overførsel, når valutakurserne er i din favør. Renterne svinger, så det at holde øje med tendenser og sende penge på det rigtige tidspunkt øger din overførsels værdi betydeligt. Hold dig på forkant med vores live valutaomregner og send på det perfekte tidspunkt.

Klar til at komme i gang?

Hvorfor vente? Sammenlign valutakurser med Xe og få den bedste værdi for dine internationale pengeoverførsler. Din første overførsel er kun et par klik væk – start nu, og få dine penge til at gå videre!

Ofte stillede spørgsmål

Et valutakurssammenligningsværktøj giver dig mulighed for at vurdere, hvor mange penge din modtager vil modtage, baseret på forskellige udbyderes valutakurser, gebyrer og overførselshastighed. Det hjælper dig med at træffe informerede beslutninger og få den bedste værdi for pengene, når du sender penge internationalt.

Valutakurserne kan variere betydeligt mellem udbydere – selv en lille forskel kan påvirke det endelige beløb, din modtager modtager. Ved at sammenligne priser og gebyrer undgår du at betale for meget og sikrer, at flere af dine penge når frem til destinationen.

Nogle udbydere inkluderer skjulte avancer i deres valutakurser eller opkræver servicegebyrer. Med Xe er vi ærlige om, hvad du betaler. Vores sammenligningsværktøj opdeler både valutakursen og eventuelle gebyrer, så du kan se den reelle pris for din overførsel.

Den "bedste" valutakurs afhænger af både vekselkursen og de tilhørende gebyrer. Vores sammenligningsværktøj beregner det samlede beløb, som din modtager får efter gebyrer, hvilket hjælper dig med nemt at identificere den bedste løsning for dit valgte valutapar og overførselsbeløb.

Banker opkræver ofte højere gebyrer og tilbyder mindre konkurrencedygtige valutakurser end dedikerede pengeoverførselstjenester. Udbydere som Xe er bygget specifikt til internationale pengeoverførsler og tilbyder bedre priser, hurtigere service og gennemsigtige priser.

Transporttiderne varierer afhængigt af udbyder og destination. Hos Xe gennemføres mere end 90% af overførslerne inden for få minutter. Vores sammenligningsværktøj inkluderer tidsplaner, hvor det er muligt, så du kan vælge en udbyder, der balancerer hastighed og pris.