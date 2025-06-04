us
USA
1000000$
100000$
%

Boliglånsberegner

Estimer dine månedlige realkreditbetalinger og planlæg dit boligkøb i USA med Xes realkreditberegner. Indtast boligpris, udbetaling, låneperiode og rentesats for at se din månedlige betaling.

Brug Xes realkreditrenteberegner

Vælg dit land

Vælg det land, du ønsker at købe ejendom i, for at få præcise realkreditberegninger baseret på lokale renter.

Indtast boligpris

Tilføj din boligpris for at hjælpe os med at beregne dit lånebeløb og estimere dine månedlige betalinger.

Tilføj udbetaling

Indtast det beløb, du planlægger at lægge. Dette bestemmer størrelsen på dit lån og de månedlige betalinger.

Vælg en låneperiode

Vælg løbetiden på dit realkreditlån for at bestemme dine månedlige betalinger og den samlede rente, der skal betales over tid.

Inputrente

Indtast den forventede rente, du forventer at modtage. Dette påvirker det samlede rentebeløb over tid.

Vælg valuta for afsendelse

Vælg den valuta, du ønsker at betale i, for at se dine månedlige realkreditomkostninger konverteret i realtid.

Udgifter indregnet i realkreditomkostninger

Boligpris: Dette er det samlede beløb, du vil betale for en bolig. Boligprisen påvirker direkte dit lånebeløb, de månedlige afdrag og de samlede omkostninger. Når du vælger et hjem, skal du overveje andre udgifter som ejendomsskatter, husforsikring og lukkeomkostninger for at holde dig inden for dit budget.

Udbetaling: Når du køber et hus, skal du betale en procentdel af den samlede boligpris på forhånd, også kendt som en udbetaling. En højere udbetaling reducerer dit lånebeløb og sænker de månedlige betalinger, mens en mindre udbetaling øger disse omkostninger.

Rentesats: En rentesats er den procentdel af lånebeløbet, som långiveren opkræver for at låne penge, hvilket påvirker, hvor meget du betaler hver måned. En lavere rente reducerer dine samlede låneomkostninger, mens en højere rente øger dem. Rentesatserne kan være faste i hele låneperioden eller variable.

Låneperiode: Låneperioden er den tid, det tager at tilbagebetale realkreditlånet. En kortere løbetid, som 15 år, vil have højere månedlige betalinger, men lavere renter samlet set. En længere løbetid, som f.eks. 30 år, sænker dog realkreditbetalingerne og øger de samlede renteomkostninger.

Ejendomsskat: Ejendomsskat er en offentlig skat baseret på værdien af din bolig og din skattesats. Det hjælper med at finansiere lokale skoler, vejvedligeholdelse, offentlig infrastruktur og redningstjenester. Du betaler denne skat årligt eller som en del af din månedlige realkreditbetaling.

Husforsikring: En husforsikring er en police, der beskytter dig mod økonomiske tab på grund af skader, tyveri eller ansvarskrav. De fleste långivere vil kræve dette for at sikre, at du kan reparere eller udskifte din bolig i tilfælde af, at en uforudsigelig hændelse indtræffer.

PMI: Privat realkreditforsikring tilføjes til din månedlige betaling, hvis du lægger mindre end 20% i udbetaling ved køb af bolig. Dette beskytter långiveren, hvis du ikke er i stand til at betale dit lån tilbage. Når du har opbygget tilstrækkelig friværdi i din bolig, kan du fjerne den private realkreditforsikring.

HOA: Husejere, der bor i boligområder som et nabolag, et ejerlejlighedskompleks eller et rækkehus, betaler månedlige eller årlige gebyrer til grundejerforeningen. Dette dækker typisk faciliteter, vedligeholdelse og andre samfundstjenester. Gebyrer og regler varierer fra lokalsamfund til lokalsamfund.

Lukningsomkostninger: Lukningsomkostninger er forudbetalinger, som du betaler, når du afslutter køb af en ejendom. De ligger normalt mellem 2 % og 5 % af boligens samlede pris og inkluderer långivergebyrer, titelforsikring, vurderingsomkostninger og skatter. Disse omkostninger er det sidste trin i at købe et hjem og forfalder ved handlens afslutning.



Formel for realkreditbetaling

Denne formel hjælper dig med at beregne din månedlige realkreditbetaling udelukkende baseret på lånebeløbet og renten. Det inkluderer ikke yderligere omkostninger såsom ejendomsskatter, husforsikring eller gebyrer, der kan øge din samlede månedlige betaling.

Beregn manuelt dine månedlige realkreditbetalinger med denne formel:

Her er fordelingen:

M = Månedlig betaling:
Det er dette, du finder ud af. For at komme i gang skal du indsamle dine låneoplysninger. Disse faktorer vil afgøre, hvor meget du skal betale hver måned.

P = Hovedstol:
Dette er lånebalancen, eller det samlede beløb, du stadig skylder på dit realkreditlån. Din lånebalance påvirker direkte din månedlige betaling, renteomkostninger og friværdi. Du vil opbygge mere ejerskab over din ejendom, efterhånden som saldoen falder.

r = Månedlig rente:
Renten på realkreditlånet er en årlig rente, der betales månedligt i løbet af året. For at finde den månedlige rente skal du dividere den årlige procentdel med antallet af måneder i et år. Hvis din årlige rente for eksempel er 5 %, vil dette se sådan ud: 0,05/12 = 0,004167.

n = Antal betalinger:
Dette er det samlede antal betalinger, du skal foretage i løbet af dit låns løbetid. For at finde det samlede beløb skal du gange din låneperiode i år med 12. Hvis din låneperiode for eksempel er 30 år, vil det se sådan ud: 30x12 = 360. Det betyder, at du skal foretage i alt 360 betalinger i løbet af din låneperiode.

Home loan types for the United States

Almindelige typer af lån

Konventionelt lån: Dette er et konformt lån bakket op af private långivere, der kræver god kreditvurdering og en udbetaling på 3% til 5%. Hvis du lægger mindre end 20% i udbetaling, er privat realkreditforsikring påkrævet.

FHA-lån: Et FHA-lån hjælper førstegangskøbere af bolig eller personer med lavere kreditvurdering. Det kræver en minimumsudbetaling på 3,5 % og obligatorisk realkreditforsikring, hvilket øger låneomkostningerne.

VA-lån: VA-lån er tilgængelige for veteraner, aktiv tjeneste og nogle ægtefæller, støttet af Department of Veterans Affairs. Det kræver ingen udbetaling eller PMI, men købere skal betale et finansieringsgebyr.

USDA-lån: Et USDA-lån er et statsstøttet lån, der er tilgængeligt for købere, der køber et hjem i landdistrikter eller forstæder. Der kræves ingen udbetaling, men det har indkomstgrænser og kræver PMI.

Jumbo-lån: Jumbo-lån overstiger standardgrænserne og kræver højere kreditvurderinger, større udbetalinger og strengere kvalifikationer.

What Is a Wire Transfer and How Does It Work?

Yderligere lånevilkår

Låneperiode: Dette refererer til den tid, du har til at tilbagebetale lånet fuldt ud, typisk 15, 20 eller 30 år. Kortere løbetider har lavere renter, men højere månedlige betalinger, mens længere løbetider har lavere månedlige betalinger med højere samlet rente.

Fastforrentet vs. variabel rente: Et fastforrentet realkreditlån forbliver den samme rente i hele låneperioden, hvilket giver forudsigelige betalinger. Et rentetilpasningslån (ARM) starter med en fast rente og ændres derefter baseret på markedsforholdene, hvilket får betalingerne til at stige eller falde.

Konforme lån vs. ikke-konforme lån: Konforme lån overholder retningslinjer fastsat af Fannie Mae eller Freddie Mac. Lån, der ikke overholder reglerne, opfylder ikke disse standarder og kræver højere kreditvurderinger, større udbetalinger og strengere økonomiske krav.

Sådan bestemmer du en boligpris, du har råd til

En almindelig måde at beregne prisen på en bolig, du har råd til, er ved at bruge 28/36-reglen. Denne retningslinje foreslår, at højst 28 % af din brutto månedlige indkomst går til boligudgifter, såsom dit realkreditlån, ejendomsskatter og forsikring. I mellemtiden bør dine samlede månedlige gældsbetalinger, inklusive billån, studielån og kreditkort, forblive under 36% af din indkomst.

28/36 metode

Alex tjener 6.000 dollars om måneden før skat. Baseret på 28%-reglen burde hans realkreditbetaling, inklusive skatter og forsikring, være $1.680. Med yderligere 800 dollars i månedlige studie- og bilbetalinger er hans samlede gæld 2.480 dollars, hvilket overstiger grænsen på 36%. Alex bliver nødt til at justere sit boligbudget eller betale noget gæld af, før han køber.

Andre regler for overkommelighed

28/36-reglen er blot én tilgang. Långivere tager også højde for din gæld-til-indkomst-ratio (DTI), som måler din samlede månedlige gæld i forhold til din indkomst. Derudover påvirker faktorer som din kreditvurdering, opsparing til udbetaling og livsstilsudgifter, hvad du komfortabelt har råd til.

Næste trin efter beregning af din realkreditbetaling

Når du har estimeret dine realkreditbetalinger, skal du følge disse trin for at komme videre med dit boligkøb.

Trin 1: Find en långiver. Sammenlign lånemuligheder, renter og gebyrer for at vælge den långiver, der passer bedst til dig.

Trin 2: Bliv prækvalificeret til et realkreditlån. Indsend dine grundlæggende økonomiske oplysninger for at få et estimat af, hvor meget du har råd til.

Trin 3: Begynd at købe bolig og afgiv et tilbud. Når du har fundet et hus, så giv et bud og forhandl den bedste aftale med sælgeren.

Trin 4: Når dit tilbud er accepteret, kan du formelt ansøge om et lån. Indsend de nødvendige dokumenter, og fuldfør godkendelsesprocessen.

Trin 5: Færdiggør boligkøbsprocessen ved at betale din udbetaling og færdiggøre købet.

Ofte stillede spørgsmål - Xe realkreditberegner USA