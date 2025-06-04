Udgifter indregnet i realkreditomkostninger

Boligpris: Dette er det samlede beløb, du vil betale for en bolig. Boligprisen påvirker direkte dit lånebeløb, de månedlige afdrag og de samlede omkostninger. Når du vælger et hjem, skal du overveje andre udgifter som ejendomsskatter, husforsikring og lukkeomkostninger for at holde dig inden for dit budget.

Udbetaling: Når du køber et hus, skal du betale en procentdel af den samlede boligpris på forhånd, også kendt som en udbetaling. En højere udbetaling reducerer dit lånebeløb og sænker de månedlige betalinger, mens en mindre udbetaling øger disse omkostninger.

Rentesats: En rentesats er den procentdel af lånebeløbet, som långiveren opkræver for at låne penge, hvilket påvirker, hvor meget du betaler hver måned. En lavere rente reducerer dine samlede låneomkostninger, mens en højere rente øger dem. Rentesatserne kan være faste i hele låneperioden eller variable.



Låneperiode: Låneperioden er den tid, det tager at tilbagebetale realkreditlånet. En kortere løbetid, som 15 år, vil have højere månedlige betalinger, men lavere renter samlet set. En længere løbetid, som f.eks. 30 år, sænker dog realkreditbetalingerne og øger de samlede renteomkostninger.

Ejendomsskat: Ejendomsskat er en offentlig skat baseret på værdien af din bolig og din skattesats. Det hjælper med at finansiere lokale skoler, vejvedligeholdelse, offentlig infrastruktur og redningstjenester. Du betaler denne skat årligt eller som en del af din månedlige realkreditbetaling.



Husforsikring: En husforsikring er en police, der beskytter dig mod økonomiske tab på grund af skader, tyveri eller ansvarskrav. De fleste långivere vil kræve dette for at sikre, at du kan reparere eller udskifte din bolig i tilfælde af, at en uforudsigelig hændelse indtræffer.



PMI: Privat realkreditforsikring tilføjes til din månedlige betaling, hvis du lægger mindre end 20% i udbetaling ved køb af bolig. Dette beskytter långiveren, hvis du ikke er i stand til at betale dit lån tilbage. Når du har opbygget tilstrækkelig friværdi i din bolig, kan du fjerne den private realkreditforsikring.



HOA: Husejere, der bor i boligområder som et nabolag, et ejerlejlighedskompleks eller et rækkehus, betaler månedlige eller årlige gebyrer til grundejerforeningen. Dette dækker typisk faciliteter, vedligeholdelse og andre samfundstjenester. Gebyrer og regler varierer fra lokalsamfund til lokalsamfund.



Lukningsomkostninger: Lukningsomkostninger er forudbetalinger, som du betaler, når du afslutter køb af en ejendom. De ligger normalt mellem 2 % og 5 % af boligens samlede pris og inkluderer långivergebyrer, titelforsikring, vurderingsomkostninger og skatter. Disse omkostninger er det sidste trin i at købe et hjem og forfalder ved handlens afslutning.





Formel for realkreditbetaling

Denne formel hjælper dig med at beregne din månedlige realkreditbetaling udelukkende baseret på lånebeløbet og renten. Det inkluderer ikke yderligere omkostninger såsom ejendomsskatter, husforsikring eller gebyrer, der kan øge din samlede månedlige betaling.



Beregn manuelt dine månedlige realkreditbetalinger med denne formel:





Her er fordelingen:



M = Månedlig betaling:

Det er dette, du finder ud af. For at komme i gang skal du indsamle dine låneoplysninger. Disse faktorer vil afgøre, hvor meget du skal betale hver måned.



P = Hovedstol:

Dette er lånebalancen, eller det samlede beløb, du stadig skylder på dit realkreditlån. Din lånebalance påvirker direkte din månedlige betaling, renteomkostninger og friværdi. Du vil opbygge mere ejerskab over din ejendom, efterhånden som saldoen falder.



r = Månedlig rente:

Renten på realkreditlånet er en årlig rente, der betales månedligt i løbet af året. For at finde den månedlige rente skal du dividere den årlige procentdel med antallet af måneder i et år. Hvis din årlige rente for eksempel er 5 %, vil dette se sådan ud: 0,05/12 = 0,004167.



n = Antal betalinger:

Dette er det samlede antal betalinger, du skal foretage i løbet af dit låns løbetid. For at finde det samlede beløb skal du gange din låneperiode i år med 12. Hvis din låneperiode for eksempel er 30 år, vil det se sådan ud: 30x12 = 360. Det betyder, at du skal foretage i alt 360 betalinger i løbet af din låneperiode.