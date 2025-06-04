Søg efter din banks SWIFT-kode
Hvad er en SWIFT/BIC-kode?
En SWIFT-kode, også kendt som en BIC, er en international bankidentifikator, der bruges til at sikre, at dine penge når det rigtige sted, når du sender eller modtager penge på tværs af grænser. Den fortæller bankerne præcis, hvilken finansiel institution der er involveret i overførslen, hvilket hjælper med at sikre sikker og præcis levering af internationale betalinger.
Hvorfor har jeg brug for en SWIFT/BIC-kode?
Du skal typisk bruge en SWIFT/BIC-kode, når du sender eller modtager internationale overførsler, da den hjælper med at identificere den korrekte finansielle institution og sende betalingen sikkert. Det er dog ikke alle internationale overførsler, der kræver det – nogle lande eller betalingsmetoder bruger muligvis alternativer som IBAN-numre, routingnumre eller nationale clearingkoder.
Har min bank mere end én SWIFT-kode?
Mange banker har flere SWIFT-koder, især større banker med filialer i forskellige byer. Nogle banker bruger en enkelt global SWIFT-kode, mens andre tildeler unikke koder til specifikke filialer for at hjælpe med at dirigere internationale betalinger mere præcist.
Ofte stillede spørgsmål
En SWIFT-kode bruges til at identificere en specifik bank eller et finansielt institut, når der sendes eller modtages penge på tværs af grænser. Den fungerer som en international adresse for din bank og hjælper med at sende din overførsel sikkert og præcist gennem det globale banksystem. Selvom ikke alle overførselsmetoder eller lande kræver en SWIFT-kode, er den ofte nødvendig, når man foretager traditionelle bankoverførsler via banker. Hvis du angiver den korrekte SWIFT-kode, reduceres risikoen for forsinkelser, afvisninger eller fejlrutede betalinger.
Det afhænger af banken. Nogle banker bruger en enkelt global SWIFT-kode til alle filialer, mens andre tildeler unikke koder til specifikke filialer eller afdelinger – især i store byer eller til erhvervs- og virksomhedskonti. Hvis din filial har en dedikeret SWIFT-kode, er det bedst at bruge den, da det kan fremskynde behandlingen og forbedre sporingsnøjagtigheden. Hvis ikke, er bankens hovedkontors SWIFT-kode normalt et pålideligt alternativ.
Du kan finde din filials SWIFT-kode på flere måder:
Søgeværktøjer som det på denne side
Netbankplatforme, hvor internationale overførselsoplysninger normalt er tilgængelige
Bankudtog eller officiel korrespondance
Kundesupport i din filial eller via bankens primære hotline. Hvis din filial ikke har en unik SWIFT-kode, kan din bank instruere dig i at bruge en generel kode eller en hovedkontorkode i stedet.
Brug af den forkerte SWIFT-kode kan føre til forsinkelser, afvisninger eller i nogle tilfælde, at pengene sendes til den forkerte finansielle institution. Hvis betalingen afvises, kan den blive returneret til afsenderen, ofte mod et ekstra gebyr. Hvis pengene når den forkerte bank, kan det være tidskrævende at få dem inddrevet, og det kan medføre gebyrer. Dobbelttjek altid SWIFT-koden med din bank eller modtageren, før du bekræfter en overførsel, især ved store eller hastende betalinger.
En standard SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og følger denne struktur:
Bankkode (4 bogstaver): Identificerer banken
Landekode (2 bogstaver): Viser det land, hvor banken er placeret
Lokationskode (2 tegn): Angiver byen eller regionen
Filialkode (3 tegn, valgfrit): Identificerer en specifik filial
Hvis koden kun er på 8 tegn, henviser den typisk til bankens hovedkontor.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-koderne, banknavnene, adresserne og andre relaterede oplysninger på denne side er kun til generelle informationsformål. Selvom vi bestræber os på at sikre nøjagtighed, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, aktuelle eller fejlfri. Detaljerne kan ændres uden varsel og afspejler muligvis ikke de seneste data fra de respektive finansielle institutioner.
Xe afgiver ingen erklæringer vedrørende den juridiske status, lovgivningsmæssige status eller operationelle integritet for nogen bank, finansiel institution eller formidler, der er anført. Vi hverken godkender eller verificerer legitimiteten af nogen af de inkluderede enheder, og vi påtager os heller intet ansvar for din brug af de givne oplysninger.
Enhver økonomisk transaktion eller beslutning, der foretages baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader som følge af tillid til dataene eller for nogen form for samhandling med tredjeparter, hvis oplysninger vises på dette websted.
Vi anbefaler, at du uafhængigt verificerer alle detaljer med den relevante finansielle institution, før du påbegynder nogen transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk og er ikke blevet oversat. Selvom resten af denne side muligvis vises på dit valgte sprog, forbliver den juridiske ansvarsfraskrivelse på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.