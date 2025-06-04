En SWIFT-kode bruges til at identificere en specifik bank eller et finansielt institut, når der sendes eller modtages penge på tværs af grænser. Den fungerer som en international adresse for din bank og hjælper med at sende din overførsel sikkert og præcist gennem det globale banksystem. Selvom ikke alle overførselsmetoder eller lande kræver en SWIFT-kode, er den ofte nødvendig, når man foretager traditionelle bankoverførsler via banker. Hvis du angiver den korrekte SWIFT-kode, reduceres risikoen for forsinkelser, afvisninger eller fejlrutede betalinger.