CHF - Schweizisk franc
Schweizisk franc er valutaen for Schweiz. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Schweizisk franc vekselkurs er CHF til USD kursen. Valutakoden for Francs er CHF, og valutasymbolet er CHF. Nedenfor finder du Schweizisk franc kurser og en valutaomregner.
Betydningen af den schweiziske franc
Den schweiziske franc har et ry for at være en sikker havn eller hård valuta; den købes ofte under finansiel usikkerhed på grund af sin pålidelighed og stabilitet. Den bruges regelmæssigt som en global reservevaluta og er den sjette mest handlede valuta i verden. Alle CHF-sedler har de fire nationale sprog i Schweiz: tysk, romansk, fransk og italiensk.
Kort historie om den schweiziske franc
Før den Helvetiske Republik cirkulerede over 860 forskellige mønter i Schweiz. I 1798 blev franc-valutaen introduceret og brugt indtil 1803 sammen med en række udenlandske valutaer. I denne periode var der et komplekst valutasystem, der omfattede over 8.000 forskellige mønter og sedler i omløb. I henhold til den føderale møntlov blev alle valutaer erstattet af den schweiziske franc, som blev introduceret til pari med den franske franc i 1850. Schweiz vedtog guldstandarden i 1865 som medlem af den latinske møntunion og opretholdt den lovligt indtil 2000.
Schweizisk franc statistik
|Navn
|Schweizisk franc
|Symbol
|CHF
|Underenhed
|1/100 = Rappen
|Underenhedssymbol
|Rp.
|Top CHF konvertering
|CHF til USD
|Top CHF diagram
|CHF til USD diagram
Schweizisk franc profil
|Kælenavne
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Mønter
|Ofte brugt: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Sedler
|Ofte brugt: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Centralbank
|Schweiziske Nationalbank
|Brugere
Schweiz, Liechtenstein, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Hvorfor er du interesseret i CHF?
