CHF - Schweizisk franc

Betydningen af den schweiziske franc

Den schweiziske franc har et ry for at være en sikker havn eller hård valuta; den købes ofte under finansiel usikkerhed på grund af sin pålidelighed og stabilitet. Den bruges regelmæssigt som en global reservevaluta og er den sjette mest handlede valuta i verden. Alle CHF-sedler har de fire nationale sprog i Schweiz: tysk, romansk, fransk og italiensk.

Kort historie om den schweiziske franc

Før den Helvetiske Republik cirkulerede over 860 forskellige mønter i Schweiz. I 1798 blev franc-valutaen introduceret og brugt indtil 1803 sammen med en række udenlandske valutaer. I denne periode var der et komplekst valutasystem, der omfattede over 8.000 forskellige mønter og sedler i omløb. I henhold til den føderale møntlov blev alle valutaer erstattet af den schweiziske franc, som blev introduceret til pari med den franske franc i 1850. Schweiz vedtog guldstandarden i 1865 som medlem af den latinske møntunion og opretholdt den lovligt indtil 2000.