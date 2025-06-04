NZD - Newzealandsk dollar

Introduceret i 1840 var New Zealand Pound den første officielle valuta i New Zealand. Indtil det tidspunkt cirkulerede både britiske og australske mønter i New Zealand og fortsatte med at gøre det indtil 1897. Pound-sedlerne blev produceret af de seks forskellige handelsbanker indtil 1924, hvor et enkelt ensartet design blev implementeret. Et årti senere blev Reserve Bank of New Zealand etableret.

Ideen om decimalisering blev først rejst i 1933, men blev ikke gennemført før i 1967, da New Zealand Dollar erstattede New Zealand Pound. Der var meget offentlig diskussion om, hvad den nye valuta skulle kaldes, med forslag som 'kiwi' og 'zeal', men i sidste ende blev termen 'dollar' valgt. New Zealand Dollar blev oprindeligt bundet til US Dollar til en kurs på 1,62 USD til 1 NZD. Bundkursen ændrede sig flere gange indtil 1985, da valutaen begyndte at flyde frit på markedet. I 1999 blev et nyt design for New Zealand Dollar frigivet i et forsøg på at modernisere, med de nye sedler lavet af polymer. Siden 2006 har der ikke været mønter under værdien af fem cents, og værdien af kontanttransaktioner er afrundet.