EUR - Euro
Euro er valutaen for Euro medlemslande. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Euro vekselkurs er EUR til USD kursen. Valutakoden for Euroer er EUR, og valutasymbolet er €. Nedenfor finder du Euro kurser og en valutaomregner.
Den centrale bank i Europa kaldes Den Europæiske Centralbank (ECB). I øjeblikket har 17 EU-medlemslande vedtaget euroen. Det er den næstmest handlede valuta på forex-markedet, efter US Dollar, og også en vigtig global reservevaluta. Andre almindelige navne for euroen inkluderer Yoyo (irsk engelsk), Leru (spansk) og Ege (finsk).
Introduktion af euroen
Den 1. januar 1999 blev euroen (EUR) introduceret som en kontovaluta, der erstattede den europæiske valutaenhed til pari. Den europæiske valutaenhed var en teoretisk kurv af valutaer snarere end en fysisk valuta i sig selv. Oprindeligt erstattede elleve af landene i den Europæiske Økonomiske og Monetære Union deres egne valutaer med euroen: Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien. Grækenland fulgte trop i 2001, Slovenien i 2007, Malta og Cypern i 2008, Slovakiet i 2009 og Letland i 2014.
Brug af euroen uden for EU
Et antal suveræne stater, der ikke er en del af Den Europæiske Union, har siden vedtaget euroen, herunder Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten. Euroen bruges også i mange territorier, afdelinger og suveræne stater i eurozone-landene, såsom Azorerne, Balearerne, De Kanariske Øer, Europaøen, Fransk Guyana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiraøerne, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre og Miquelon, for blot at nævne nogle få. Euroen bruges som handelsvaluta i Cuba, Nordkorea og Syrien, og flere valutaer er knyttet til den.
|Valuta
|Kurs
|Bosnisk konvertibel mark
|1.95583
|Bulgarisk lev
|1.95583
|Kap Verdean escudo
|110.265
|Centralafrikansk CFA-franc BEAC
|655.957
|CFA-franc
|655.957
|CFP-franc
|119.3317
|Komorisk franc
|491.9678
|Litauisk litas
|3.45280
Værdi af forældede nationale valutaer
Euro-sedler og -mønter begyndte at cirkulere i 2002, hvor gamle sedler og mønter gradvist blev trukket tilbage fra cirkulation. De præcise datoer, hvor hver gammel valuta ophørte med at være lovligt betalingsmiddel, og deres officielle faste kurser vises i tabellen nedenfor.
|Arv(Gammel) Valuta
|Konvertering fra EUR
|Forældet
|ATS Østrig, Schilling
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-Feb-2002
|BEF Belgien, Franc
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-Feb-2002
|CYP Cypern, Pund
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-Jan-2008
|DEM Tyskland, Deutsche Mark
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-Feb-2002
|EEK Estland, Kroon
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-Jan-2011
|ESP Spanien, Peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-Feb-2002
|FIM Finland, Markka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-Jan-2008
|FRF Frankrig, Franc
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-Feb-2002
|GRD Grækenland, Drachma
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-Feb-2002
|HRK Kroatien, Kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-Jan-2023
|IEP Irland, Pund
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-Feb-2002
|ITL Italien, Lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-Feb-2002
|LTL Litauen, Litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-Jan-2015
|LUF Luxembourg, Franc
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-Feb-2002
|LVL Letland, Lats
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-Jan-2014
|MTL Malta, Lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-Jan-2008
|NLG Holland, Guilder (Florin)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-Jan-2008
|PTE Portugal, Escudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-Feb-2002
|SIT Slovenien, Tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-Jan-2007
|SKK Slovakiet, Koruna
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-Jan-2009
XE Valutaomregner understøtter de ovenstående forældede valutaer; for at lave en konvertering, skriv navnet på valutaen i søgefeltet. Nogle gamle valutaer kan stadig fysisk konverteres på særlige steder. For detaljer, henvises til den officielle ECB-side, der er angivet i afsnittet om relevante links nedenfor.
Stavning og kapitalisering
Den officielle stavemåde for EUR-valutaenheden er "euro", med lille "e"; dog er den almindelige branchepraksis at stave det "Euro", med stort "E". Mange sprog har forskellige officielle stavemåder for euroen, som også kan eller ikke kan stemme overens med almindelig brug. Derudover er der forskellige kælenavne for valutaen, herunder Ege (finsk), Pavo (spansk) og Euráče (slovakisk).
Relevante links
For mere information om EUR, opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor, især Den Europæiske Centralbank. Disse sider inkluderer seneste nyheder om euroen samt emner som implementering, stavning, lovgivning og mere.
Euro statistik
|Navn
|Euro
|Symbol
|€
|Underenhed
|1/100 = cent
|Underenhedssymbol
|cent
|Top EUR konvertering
|EUR til USD
|Top EUR diagram
|EUR til USD diagram
Euro profil
|Kælenavne
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Mønter
|Ofte brugt: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Sjældent brugt: 1cent, 2cent
|Sedler
|Ofte brugt: €5, €10, €20, €50, €100
Sjældent brugt: €200, €500
|Centralbank
|Den Europæiske Centralbank
|Brugere
Euro medlemslande, Andorra, Østrig, Azorerne, Baleares (Balearerne), Belgien, De Kanariske Øer, Cypern, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Franske sydterritorier, Tyskland, Grækenland, Guadeloupe, Holland (Nederlandene), Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Irland (Eire), Italien, Luxembourg, Madeiraøerne, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, Réunion, Saint Pierre og Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Vatikanstaten (Den Hellige Stol), Estland, Litauen, Letland
Euro medlemslande, Andorra, Østrig, Azorerne, Baleares (Balearerne), Belgien, De Kanariske Øer, Cypern, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Franske sydterritorier, Tyskland, Grækenland, Guadeloupe, Holland (Nederlandene), Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Irland (Eire), Italien, Luxembourg, Madeiraøerne, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, Réunion, Saint Pierre og Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Vatikanstaten (Den Hellige Stol), Estland, Litauen, Letland
Hvorfor er du interesseret i EUR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på EUR e-mailopdateringerFå EUR kurser på min telefonFå en EUR valutadata-API til min virksomhed