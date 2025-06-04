  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. EUR

eur
EUR - Euro

Euro er valutaen for Euro medlemslande. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Euro vekselkurs er EUR til USD kursen. Valutakoden for Euroer er EUR, og valutasymbolet er €. Nedenfor finder du Euro kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

eur
EUREuro

Den centrale bank i Europa kaldes Den Europæiske Centralbank (ECB). I øjeblikket har 17 EU-medlemslande vedtaget euroen. Det er den næstmest handlede valuta på forex-markedet, efter US Dollar, og også en vigtig global reservevaluta. Andre almindelige navne for euroen inkluderer Yoyo (irsk engelsk), Leru (spansk) og Ege (finsk).

Introduktion af euroen
Den 1. januar 1999 blev euroen (EUR) introduceret som en kontovaluta, der erstattede den europæiske valutaenhed til pari. Den europæiske valutaenhed var en teoretisk kurv af valutaer snarere end en fysisk valuta i sig selv. Oprindeligt erstattede elleve af landene i den Europæiske Økonomiske og Monetære Union deres egne valutaer med euroen: Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien. Grækenland fulgte trop i 2001, Slovenien i 2007, Malta og Cypern i 2008, Slovakiet i 2009 og Letland i 2014.

Brug af euroen uden for EU
Et antal suveræne stater, der ikke er en del af Den Europæiske Union, har siden vedtaget euroen, herunder Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten. Euroen bruges også i mange territorier, afdelinger og suveræne stater i eurozone-landene, såsom Azorerne, Balearerne, De Kanariske Øer, Europaøen, Fransk Guyana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiraøerne, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre og Miquelon, for blot at nævne nogle få. Euroen bruges som handelsvaluta i Cuba, Nordkorea og Syrien, og flere valutaer er knyttet til den.

Valuta Kurs
Bosnisk konvertibel mark 1.95583
Bulgarisk lev 1.95583
Kap Verdean escudo 110.265
Centralafrikansk CFA-franc BEAC 655.957
CFA-franc 655.957
CFP-franc 119.3317
Komorisk franc 491.9678
Litauisk litas 3.45280

Værdi af forældede nationale valutaer
Euro-sedler og -mønter begyndte at cirkulere i 2002, hvor gamle sedler og mønter gradvist blev trukket tilbage fra cirkulation. De præcise datoer, hvor hver gammel valuta ophørte med at være lovligt betalingsmiddel, og deres officielle faste kurser vises i tabellen nedenfor.

Arv(Gammel) Valuta Konvertering fra EUR Forældet
ATS Østrig, Schilling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-Feb-2002
BEF Belgien, Franc 1 EUR = 40.3399 BEF 28-Feb-2002
CYP Cypern, Pund 1 EUR = 0.58527 CYP 31-Jan-2008
DEM Tyskland, Deutsche Mark 1 EUR = 1.95583 DEM 28-Feb-2002
EEK Estland, Kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 15-Jan-2011
ESP Spanien, Peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-Feb-2002
FIM Finland, Markka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-Jan-2008
FRF Frankrig, Franc 1 EUR = 6.55957 FRF 17-Feb-2002
GRD Grækenland, Drachma 1 EUR = 340.750 GRD 28-Feb-2002
HRK Kroatien, Kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-Jan-2023
IEP Irland, Pund 1 EUR = 0.78756 IEP 9-Feb-2002
ITL Italien, Lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-Feb-2002
LTL Litauen, Litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-Jan-2015
LUF Luxembourg, Franc 1 EUR = 40.3399 LUF 28-Feb-2002
LVL Letland, Lats 1 EUR = 0.70280 LVL 15-Jan-2014
MTL Malta, Lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-Jan-2008
NLG Holland, Guilder (Florin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-Jan-2008
PTE Portugal, Escudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-Feb-2002
SIT Slovenien, Tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-Jan-2007
SKK Slovakiet, Koruna 1 EUR = 30.1260 SKK 17-Jan-2009

XE Valutaomregner understøtter de ovenstående forældede valutaer; for at lave en konvertering, skriv navnet på valutaen i søgefeltet. Nogle gamle valutaer kan stadig fysisk konverteres på særlige steder. For detaljer, henvises til den officielle ECB-side, der er angivet i afsnittet om relevante links nedenfor.

Stavning og kapitalisering
Den officielle stavemåde for EUR-valutaenheden er "euro", med lille "e"; dog er den almindelige branchepraksis at stave det "Euro", med stort "E". Mange sprog har forskellige officielle stavemåder for euroen, som også kan eller ikke kan stemme overens med almindelig brug. Derudover er der forskellige kælenavne for valutaen, herunder Ege (finsk), Pavo (spansk) og Euráče (slovakisk).

Relevante links
For mere information om EUR, opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor, især Den Europæiske Centralbank. Disse sider inkluderer seneste nyheder om euroen samt emner som implementering, stavning, lovgivning og mere.

Euro statistik

NavnEuro
Symbol
Underenhed1/100 = cent
Underenhedssymbolcent
Top EUR konverteringEUR til USD
Top EUR diagramEUR til USD diagram

Euro profil

KælenavneEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
MønterOfte brugt: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Sjældent brugt: 1cent, 2cent
SedlerOfte brugt: €5, €10, €20, €50, €100
Sjældent brugt: €200, €500
CentralbankDen Europæiske Centralbank
Brugere
Euro medlemslande, Andorra, Østrig, Azorerne, Baleares (Balearerne), Belgien, De Kanariske Øer, Cypern, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Franske sydterritorier, Tyskland, Grækenland, Guadeloupe, Holland (Nederlandene), Den Hellige Stol (Vatikanstaten), Irland (Eire), Italien, Luxembourg, Madeiraøerne, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, Réunion, Saint Pierre og Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Vatikanstaten (Den Hellige Stol), Estland, Litauen, Letland

Hvorfor er du interesseret i EUR?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på EUR e-mailopdateringerFå EUR kurser på min telefonFå en EUR valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.632
GBP / USD1.34864
USD / CHF0.790111
USD / CAD1.36694
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670778

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%