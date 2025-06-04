EUR - Euro

Den centrale bank i Europa kaldes Den Europæiske Centralbank (ECB). I øjeblikket har 17 EU-medlemslande vedtaget euroen. Det er den næstmest handlede valuta på forex-markedet, efter US Dollar, og også en vigtig global reservevaluta. Andre almindelige navne for euroen inkluderer Yoyo (irsk engelsk), Leru (spansk) og Ege (finsk).

Introduktion af euroen

Den 1. januar 1999 blev euroen (EUR) introduceret som en kontovaluta, der erstattede den europæiske valutaenhed til pari. Den europæiske valutaenhed var en teoretisk kurv af valutaer snarere end en fysisk valuta i sig selv. Oprindeligt erstattede elleve af landene i den Europæiske Økonomiske og Monetære Union deres egne valutaer med euroen: Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien. Grækenland fulgte trop i 2001, Slovenien i 2007, Malta og Cypern i 2008, Slovakiet i 2009 og Letland i 2014.

Brug af euroen uden for EU

Et antal suveræne stater, der ikke er en del af Den Europæiske Union, har siden vedtaget euroen, herunder Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten. Euroen bruges også i mange territorier, afdelinger og suveræne stater i eurozone-landene, såsom Azorerne, Balearerne, De Kanariske Øer, Europaøen, Fransk Guyana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeiraøerne, Martinique, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre og Miquelon, for blot at nævne nogle få. Euroen bruges som handelsvaluta i Cuba, Nordkorea og Syrien, og flere valutaer er knyttet til den.



Værdi af forældede nationale valutaer

Euro-sedler og -mønter begyndte at cirkulere i 2002, hvor gamle sedler og mønter gradvist blev trukket tilbage fra cirkulation. De præcise datoer, hvor hver gammel valuta ophørte med at være lovligt betalingsmiddel, og deres officielle faste kurser vises i tabellen nedenfor.





Arv(Gammel) Valuta Konvertering fra EUR Forældet ATS Østrig, Schilling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-Feb-2002 BEF Belgien, Franc 1 EUR = 40.3399 BEF 28-Feb-2002 CYP Cypern, Pund 1 EUR = 0.58527 CYP 31-Jan-2008 DEM Tyskland, Deutsche Mark 1 EUR = 1.95583 DEM 28-Feb-2002 EEK Estland, Kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 15-Jan-2011 ESP Spanien, Peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-Feb-2002 FIM Finland, Markka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-Jan-2008 FRF Frankrig, Franc 1 EUR = 6.55957 FRF 17-Feb-2002 GRD Grækenland, Drachma 1 EUR = 340.750 GRD 28-Feb-2002 HRK Kroatien, Kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-Jan-2023 IEP Irland, Pund 1 EUR = 0.78756 IEP 9-Feb-2002 ITL Italien, Lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-Feb-2002 LTL Litauen, Litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-Jan-2015 LUF Luxembourg, Franc 1 EUR = 40.3399 LUF 28-Feb-2002 LVL Letland, Lats 1 EUR = 0.70280 LVL 15-Jan-2014 MTL Malta, Lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-Jan-2008 NLG Holland, Guilder (Florin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-Jan-2008 PTE Portugal, Escudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-Feb-2002 SIT Slovenien, Tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-Jan-2007 SKK Slovakiet, Koruna 1 EUR = 30.1260 SKK 17-Jan-2009

XE Valutaomregner understøtter de ovenstående forældede valutaer; for at lave en konvertering, skriv navnet på valutaen i søgefeltet. Nogle gamle valutaer kan stadig fysisk konverteres på særlige steder. For detaljer, henvises til den officielle ECB-side, der er angivet i afsnittet om relevante links nedenfor.

Stavning og kapitalisering

Den officielle stavemåde for EUR-valutaenheden er "euro", med lille "e"; dog er den almindelige branchepraksis at stave det "Euro", med stort "E". Mange sprog har forskellige officielle stavemåder for euroen, som også kan eller ikke kan stemme overens med almindelig brug. Derudover er der forskellige kælenavne for valutaen, herunder Ege (finsk), Pavo (spansk) og Euráče (slovakisk).

Relevante links

For mere information om EUR, opfordrer vi dig til at besøge linksene nedenfor, især Den Europæiske Centralbank. Disse sider inkluderer seneste nyheder om euroen samt emner som implementering, stavning, lovgivning og mere.