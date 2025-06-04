CAD - Canadisk dollar
Canadisk dollar er valutaen for Canada. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Canadisk dollar vekselkurs er CAD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er CAD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Canadisk dollar kurser og en valutaomregner.
Betydningen af den canadiske dollar
Den canadiske dollar er den syvende mest handlede valuta på Forex-markedet, da mange institutioner og enkeltpersoner handler med CAD. Folk refererer også til CAD som Loonie, buck, Huard og Piastre (på fransk). Den canadiske dollar betragtes som en reservevaluta af en række centralbanker. Den er også kendt som en råvarevaluta på grund af landets betydelige råvareeksport.
Introduktion af CAD
Valuta blev først introduceret i Canada i begyndelsen af 1660'erne, da franske kolonister bragte mønter til området. De allerførste sedler blev udstedt i Canada i 1821 af Montreal Bank og blev hurtigt en primær betalingsmetode. I 1841, som en britisk koloni, begyndte Provinsen Canada at udstede en valuta kaldet den canadiske pund; men i 1858 blev den canadiske dollar indført som erstatning for pundet og tilpasset den amerikanske dollar. I denne periode var både amerikanske dollars og britiske guldsovereign lovligt betalingsmiddel inden for Canadas grænser. Efter den canadiske konføderation decimaliserede regeringen valutaen, og en ny serie mønter blev udstedt i Dominion of Canada. Bank of Canada blev etableret i 1934 med den første udstedelse af sedler et år senere. Den første Loonie-mønt blev introduceret i 1987, og to-dollars mønten (ofte kaldet Toonie) blev lanceret i 1996. I 2011 udstedte Centralbanken i Canada en ny serie sedler trykt på et polymermateriale.
Canadisk dollar statistik
|Navn
|Canadisk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = cent
|Underenhedssymbol
|¢
|Top CAD konvertering
|CAD til USD
|Top CAD diagram
|CAD til USD diagram
Canadisk dollar profil
|Kælenavne
|Loonie, buck (English), Huard, piastre (French)
|Mønter
|Ofte brugt: 5¢, 10¢, 25¢, $1, $2
Sjældent brugt: 1¢, 50¢
|Sedler
|Ofte brugt: $5, $10, $20, $50, $100
Sjældent brugt: $1, $2, $500, $1000
|Centralbank
|Bank of Canada
|Brugere
Canada
Hvorfor er du interesseret i CAD?
