USD - Amerikansk dollar

Den amerikanske centralbank kaldes Federal Reserve Bank (ofte omtalt som "The Fed"). USD er den mest handlede valuta på forex-markedet og kan parres med alle andre større valutaer. Almindelige navne for USD inkluderer greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas og paper.

Betydningen af den amerikanske dollar

Den amerikanske dollar er den mest almindeligt konverterede valuta i verden og bruges regelmæssigt som en benchmark på Forex-markedet. Som den dominerende globale reservevaluta holdes den af næsten hver centralbank i verden. Derudover bruges dollaren som standardvaluta på råvaremarkedet og har derfor en direkte indvirkning på råvarepriserne.

Dollarisering af USD

På grund af sin internationale accept bruger nogle lande som Panama og Ecuador USD som officiel lovlig betalingsmiddel, en praksis kendt som dollarisering. For andre lande er dollaren en accepteret alternativ betalingsform, selvom den ikke er en officiel valuta for landet. Flere valutaer er knyttet til den amerikanske dollar:

Introduktion af den amerikanske dollar

I 1785 blev dollaren officielt vedtaget som pengeenhed i USA. Coinage Act af 1792 skabte den første amerikanske mønt og etablerede det føderale monetære system samt fastsatte denominationer for mønter specificeret efter deres værdi i guld, sølv og kobber. I 1861 udstedte det amerikanske finansministerium ikke-rentebærende efterspørgselsregninger, og de allerførste $10 efterspørgselsregninger, der havde Abraham Lincoln på, kom i cirkulation. Disse sedler fik hurtigt kælenavnet 'Greenbacks' på grund af deres farve. I 1863 blev et nationalt banksystem etableret, og retningslinjer for nationale banker blev oprettet. Disse banker blev autoriseret til at udstede national valuta sikret ved køb af amerikanske obligationer. I 1914 blev de første $10 Federal Reserve-noter udstedt.

Sølv- og guldstandard i USA

I årevis forsøgte USA at lave en bimetallisk standard, der startede med at vedtage en sølvstandard baseret på den spanske mønt i 1785. Imidlertid forlod sølvmønter hurtigt cirkulation og blev helt suspenderet i 1806. På dette tidspunkt var de fleste lande allerede begyndt at standardisere transaktioner ved at vedtage guldstandarden, hvilket betød, at enhver papirmønt kunne indløses af regeringen for sin værdi i guld. Bretton-Woods-systemet blev vedtaget af de fleste lande for at fastsætte valutakurserne for alle valutaer i forhold til guld. Da USA havde det meste af verdens guld, knyttede mange lande simpelthen værdien af deres valuta til dollaren. Centralbanker opretholdt faste valutakurser mellem deres valutaer og dollaren, hvilket gjorde den amerikanske dollar til den de facto valuta i verden. I 1973 adskilte USA endelig værdien af dollaren fra guld helt.