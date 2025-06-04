AUD - Australsk dollar
Australsk dollar er valutaen for Australien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Australsk dollar vekselkurs er AUD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er AUD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Australsk dollar kurser og en valutaomregner.
Betydningen af den australske dollar
Centralbanken i Australien kaldes Reserve Bank of Australia. Som den 5. mest handlede valuta i verden, omtales den australske dollar også som buck, dough eller Aussie. Den australske dollar er kendt som en råvarevaluta på grund af sine betydelige råvareeksporter. Som et resultat heraf påvirkes AUD af Kina og andre asiatiske importmarkeder. På grund af sine relativt høje renter bruges den australske dollar ofte i carry trades med japanske yen. En carry trade er en strategi, hvor en valuta med lav rente sælges for at købe en valuta med højere rente.
Tidligere valuta i Australien
Da New South Wales først blev etableret i 1788, var engelske pund den officielle valuta, selvom spanske dollars blev brugt ret regelmæssigt. I 1813, for at forsøge at afskrække den ulovlige brug af spanske dollars, blev midten af mønterne skåret ud; de blev kendt som 'holey dollars' og kernerne blev kaldt 'dumps'; dette var Australiens første form for mønt.
Fra pund sterling til den australske dollar
I 1825 indførte regeringen sterlingstandarden, og britiske mønter begyndte at blive præget i Australien. Disse sølv- og bronzemønter blev ved med at blive brugt indtil 1910, da en ny national valuta, det australske pund, blev introduceret. Det australske pund var fastsat i værdi til pund sterling og brugte derfor en guldstandard. Tre år senere blev den første serie af australske sedler udstedt. I februar 1966 blev den australske dollar (AUD) introduceret under et decimaliseret system; dollars og cents erstattede pund, shillings og pence. I 1988 blev sedlerne konverteret til polymer, en teknologi der oprindeligt blev udviklet i Australien for at hjælpe med at forhindre forfalskning.
Australsk dollar statistik
|Navn
|Australsk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|c
|Top AUD konvertering
|AUD til USD
|Top AUD diagram
|AUD til USD diagram
Australsk dollar profil
|Kælenavne
|Buck, Dough
|Mønter
|Ofte brugt: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Sedler
|Ofte brugt: $5, $10, $20, $50, $100
|Centralbank
|Reserve Bank of Australia
|Brugere
Australien, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Norfolk Island, Ashmore og Cartier Islands, Australsk Antarktis Territorium, Korallhavet Øer, Heard Island, McDonald Øerne, Kiribati, Nauru
