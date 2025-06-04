GBP - Britisk pund

Det Forenede Kongeriges centralbank er Bank of England. Som den fjerde mest handlede valuta er det britiske pund den tredje mest holdte reservevaluta i verden. Almindelige navne for det britiske pund inkluderer Pound Sterling, Sterling, Quid, Cable og Nicker.

Betydning af det britiske pund

Det britiske pund er den ældste valuta, der stadig er i brug i dag, samt en af de mest almindeligt konverterede valutaer. Falklandsøerne, Gibraltar, og Saint Helena er alle knyttet til GBP til par.

Tidlig valuta i Storbritannien

Med sine rødder tilbage til år 760 blev Pound Sterling først introduceret som sølvpenge, som spredte sig over de angelsaksiske kongeriger. I 1158 blev designet ændret, og i stedet for rent sølv blev de nye mønter præget af 92,5% sølv og blev kendt som Sterling Pound. Sølvpenge var den eneste mønt, der blev brugt i England, indtil shillingen blev introduceret i 1487 og pundet, to år senere, i 1489.

Britiske pundsedler og guldstandarden

De første papirsedler blev introduceret i 1694, hvor deres juridiske grundlag blev skiftet fra sølv til guld. Bank of England, en af de første centralbanker i verden, blev etableret et år senere, i 1695. Alle Sterling-sedler blev håndskrevet indtil 1855, da banken begyndte at trykke hele sedler. I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte flere lande at knytte deres valutaer til guld. En guldstandard blev oprettet, som tillod konvertering mellem forskellige landes valutaer og revolutionerede handel og den internationale økonomi. Storbritannien vedtog officielt guldstandarden i 1816, selvom det havde brugt systemet siden 1670. Styrken af Sterling, der kom med guldstandarden, førte til en periode med stor økonomisk vækst i Storbritannien indtil 1914.

Det britiske pund og Sterling-området

Det britiske pund blev ikke kun brugt i Storbritannien, men cirkulerede også gennem kolonierne i det britiske imperium. De lande, der brugte pundet, blev kendt som Sterling-området, og pundet blev globalt populært, holdt som reservevaluta i mange centralbanker. Men da den britiske økonomi begyndte at falde, voksede US Dollar i dominans. I 1940 blev pundet knyttet til US Dollar til en kurs på 1 pund til $4,03 US Dollars, og mange andre lande fulgte ved at knytte deres respektive valutaer. I 1949 blev pundet devalueret med 30%, og en anden devaluering fulgte i 1967. Da det britiske pund blev decimaliseret og begyndte at flyde frit på markedet i 1971, blev Sterling-området afsluttet. Herefter oplevede det britiske pund en række op- og nedture.