Styrkelse af virksomheder i alle størrelser
En betalings-API til globale transaktioner
Integrer Xes Payments API direkte i din platform for sikre og effektive internationale betalinger. Som en førende betalings-API-løsning til virksomheder forenkler vores API grænseoverskridende transaktioner og sparer dig tid og penge.
Tillid fra globale brancheledere
Slut dig til virksomheder verden over, der bruger Xe til sikre, hurtige og pålidelige pengeoverførsler.
Send penge til over 220 lande med Xes API
Vi hjælper virksomheder i alle størrelser med at nå deres mål ved at forenkle internationale betalinger. Ved at integrere Xes Payments API direkte i din platform kan du sende betalinger til over 220 lande, spare bankgebyrer og drage fordel af konkurrencedygtige valutakurser.
For dine kunder og partnere er det en fremragende måde at øge omsætningen ved at tilbyde internationale betalingsmuligheder på din platform.
Enkel integration for udviklere
Vi leverer værktøjerne og ressourcerne, der gør det nemt for dit team at integrere Xe Payments API'en.
Sandkassemiljø
Vores sandbox-miljø giver dig mulighed for at teste integrationer uden at påvirke livedata eller banksystemer.
Dokumentation for udvikler-API'er
Vores API-dokumentation har letforståelige instruktioner og kodeeksempler, der strømliner implementeringen for udviklere.
Kundesupport
Når du er oprettet, tildeler vi dig en account manager, der kan hjælpe dig med eventuelle spørgsmål, du måtte have.
Fintech, e-handel og rejsebranchen
Fordele ved Payments API for din virksomhed
Send penge til over 220 lande: Aktiver globale betalinger direkte fra din platform, hvilket giver bekvemmelighed for både dig og dine kunder.
Problemfri integration: Integrer nemt vores Payments API i din platform for at bygge løsninger, der får dine kunder til at vende tilbage.
Konkurrencedygtige valutakurser: Udnyt vores konkurrencedygtige kurser til at veksle penge, når din virksomhed har brug for det.
Ekstra omsætning: Lås op for muligheder med internationale betalingsmuligheder.
En kraftfuld API, der hjælper med at automatisere dine betalinger
Præcise transaktioner: Hold dine kunder tilfredse med hurtige, sikre og fejlfri transaktioner, der eliminerer risikoen ved manuel håndtering.
Fakturaautomatisering: Forenkl håndtering af oversøiske fakturaer med automatiseret oprettelse, afsendelse, betalingsbehandling og sporing af fakturaer.
Direkte bankudbetalinger: Send penge direkte til din leverandørs bankkonti for hurtige og problemfri forretningsbetalinger.
Sådan kommer du i gang med Payments API
Forenkl dine globale betalingsprocesser i fire enkle trin:
Opret en konto
Kontakt os for at oprette din Xe Sandbox-konto og se vores forskellige løsninger.
Test og integrer
Brug vores omfattende dokumentation til at teste og integrere Payments API direkte i dine produkter.
Bekræft og gå live
Gennemgå din integration for at sikre, at den fungerer problemfrit, og at du er klar til lancering!
Behandl betalinger
Når vores API er live, automatiserer det transaktioner, hvilket sparer dig tid og reducerer den manuelle arbejdsbyrde.
Bygget til skalerbarhed og pålidelighed
Opdag hvorfor Xes Payments API er det bedste valg til dine globale forretningsoverførsler:
Skalerbar
Vores RESTful API-design understøtter effektiv udvikling, testning og skalering i takt med at din virksomhed vokser.
Sikker
Brancheførende krypterings- og sikkerhedspraksis sikrer, at dine transaktioner og data er beskyttet.
Pålidelig
Med mere end 30 års erfaring inden for internationale betalinger leverer Xe præcise, pålidelige resultater.
Kontakt vores API-eksperter
Kontakt os i dag for at drøfte dine specifikke behov. Med Xes Payments API kan du strømline global betalingsbehandling, sænke omkostningerne og give dine kunder en problemfri oplevelse.
Spørgsmål om betalings-API'en
Xes Payments API hjælper virksomheder med at integrere internationale betalingsfunktioner direkte i deres egen platform. Det giver dig og dine kunder mulighed for at foretage globale transaktioner i realtid med konkurrencedygtige valutakurser og pålidelig behandling.
Ja. For at gøre integrationsprocessen enkel, tilbyder vi værktøjer og ressourcer såsom:
Fuld API-dokumentation med kodeeksempler
Et sandkassemiljø til sikker testning
Dedikeret support til kontoadministratorer
For at integrere Xes Payments API skal du følge disse fire enkle trin:
Opret en Xe-konto og anmod om adgang til sandboxen.
Brug dokumentationen til at teste og integrere API'en.
Færdiggør bekræftelsen, og gå live.
Begynd at behandle automatiserede globale betalinger!
Betalings-API'en er designet til at skaleres med din virksomheds vækst. Uanset om du er en startup eller en virksomhed, understøtter Payments API store transaktioner uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Ja. Xes Payments API understøtter fakturaautomatisering, så du effektivt kan oprette, sende, behandle og spore fakturaer, alt sammen i dit system.
For at tale med nogen om priser, kontakt os for at drøfte, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Et medlem af Xe-teamet vil kontakte dig for at finde den plan, der stemmer overens med dine forretningsmål.
Kontakt din dedikerede account manager for at få hjælp til integrationen. De vil kunne give dig specialiseret hjælp i forbindelse med opsætning eller eventuelle yderligere spørgsmål, du måtte have.