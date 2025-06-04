UGX - Ugandisk shilling

Før 1900-tallet var en af de tidligste former for valuta, der blev brugt i Uganda, den indiske rupee. I 1906 erstattede den østafrikanske rupee den indiske rupee og blev brugt i hele Uganda, Kenya og Tanganyika. Den østafrikanske florin erstattede rupee til par i 1920, men blot et år senere introducerede den østafrikanske valutaudvalg den østafrikanske shilling; den var knyttet til en shilling sterling og blev værdiansat til en kurs på 2 shillings til 1 florin.

I 1966 blev Bank of Uganda etableret, og den første ugandiske shilling blev introduceret. Sedlerne og mønterne ændrede sig flere gange som følge af ændringer i regimet. På grund af høj inflation blev en ny shilling skabt i 1987 til en kurs på 100 gamle shillings til 1 ny. I marts 2013 blev 1987-serien af UGX demonetiseret, og i april 2013 blev den mindre valutaenhed ændret fra 100 til 0.