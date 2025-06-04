UGX - Ugandisk shilling
Ugandisk shilling er valutaen for Uganda. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ugandisk shilling vekselkurs er UGX til USD kursen. Valutakoden for Shilling er UGX, og valutasymbolet er USh. Nedenfor finder du Ugandisk shilling kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Fra den 30. marts 2013 er 1987-serien af UGX ikke længere lovligt betalingsmiddel. Valutaen vil kunne veksles i enhver kommerciel bank indtil den 30. maj 2013 og i enhver Bank of Uganda filial indtil den 30. december 2013.
Før 1900-tallet var en af de tidligste former for valuta, der blev brugt i Uganda, den indiske rupee. I 1906 erstattede den østafrikanske rupee den indiske rupee og blev brugt i hele Uganda, Kenya og Tanganyika. Den østafrikanske florin erstattede rupee til par i 1920, men blot et år senere introducerede den østafrikanske valutaudvalg den østafrikanske shilling; den var knyttet til en shilling sterling og blev værdiansat til en kurs på 2 shillings til 1 florin.
I 1966 blev Bank of Uganda etableret, og den første ugandiske shilling blev introduceret. Sedlerne og mønterne ændrede sig flere gange som følge af ændringer i regimet. På grund af høj inflation blev en ny shilling skabt i 1987 til en kurs på 100 gamle shillings til 1 ny. I marts 2013 blev 1987-serien af UGX demonetiseret, og i april 2013 blev den mindre valutaenhed ændret fra 100 til 0.
Ugandisk shilling statistik
|Navn
|Ugandisk shilling
|Symbol
|UGX
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top UGX konvertering
|UGX til USD
|Top UGX diagram
|UGX til USD diagram
Ugandisk shilling profil
|Mønter
|Ofte brugt: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Sedler
|Ofte brugt: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Centralbank
|Ugandas Centralbank
|Brugere
Uganda
Uganda
