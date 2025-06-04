BDT - Bangladeshisk taka
Bangladeshisk taka er valutaen for Bangladesh. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bangladeshisk taka vekselkurs er BDT til USD kursen. Valutakoden for Takas er BDT, og valutasymbolet er ৳. Nedenfor finder du Bangladeshisk taka kurser og en valutaomregner.
Bangladeshisk taka statistik
|Navn
|Bangladeshisk taka
|Symbol
|Tk
|Underenhed
|1/100 = poisha
|Underenhedssymbol
|poisha
|Top BDT konvertering
|BDT til USD
|Top BDT diagram
|BDT til USD diagram
Bangladeshisk taka profil
|Mønter
|Ofte brugt: Tk1, Tk2, Tk5
Sjældent brugt: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Sedler
|Ofte brugt: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Sjældent brugt: Tk1
|Centralbank
|Bangladesh Bank
|Brugere
Bangladesh
