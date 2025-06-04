  1. Hjem
BDT - Bangladeshisk taka

Bangladeshisk taka er valutaen for Bangladesh. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bangladeshisk taka vekselkurs er BDT til USD kursen. Valutakoden for Takas er BDT, og valutasymbolet er ৳. Nedenfor finder du Bangladeshisk taka kurser og en valutaomregner.

Bangladeshisk taka statistik

NavnBangladeshisk taka
SymbolTk
Underenhed1/100 = poisha
Underenhedssymbolpoisha
Top BDT konverteringBDT til USD
Top BDT diagramBDT til USD diagram

Bangladeshisk taka profil

MønterOfte brugt: Tk1, Tk2, Tk5
Sjældent brugt: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
SedlerOfte brugt: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Sjældent brugt: Tk1
CentralbankBangladesh Bank
Brugere
Bangladesh

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17727
GBP / EUR1.14647
USD / JPY156.508
GBP / USD1.34970
USD / CHF0.789371
USD / CAD1.36616
EUR / JPY184.252
AUD / USD0.671019

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%