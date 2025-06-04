ETH - Ethereum
Ethereum er et decentraliseret open-source blockchain-system, der har sin egen kryptovaluta, Ether.Valutakoden for Ethereum er ETH, og valutasymbolet er Ξ. Nedenfor finder du Ethereum kurser og en valutaomregner. Du kan også abonnere på vores valutanyhedsbreve med daglige kurser og analyser, læse Xe valutabloggen eller tage ETH kurser med på farten med vores Xe valuta-apps og hjemmeside.
Ethereum Information
Ethereum er åben adgang til digitale penge og data-venlige tjenester for alle – uanset din baggrund eller placering. Det er en fællesskabsbygget teknologi bag kryptovalutaen ether (ETH) og tusindvis af applikationer, du kan bruge i dag.
Risici ved brug af Ethereum
Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta-tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.
Ethereum Historie
Flere prototypeversioner af Ethereum blev udviklet over 18 måneder i 2014 og 2015 af Ethereum Foundation som en del af deres proof-of-concept serie. "Olympic" var den sidste prototype og offentlige beta-forudgivelse. Olympic-netværket gav brugerne en fejlbelønning på 25.000 Ether for at stresse teste grænserne for Ethereum blockchain. I juli 2015 markerede "Frontier" den officielle lancering af Ethereum-platformen, da Ethereum skabte sin "genesis block."
Relevante Links
For mere information opfordrer vi dig til at besøge nedenstående links.
Ethereum statistik
|Navn
|Ethereum
|Underenhed
|1/1000000000000000000 = Wei
|Underenhedssymbol
|Wei
Hvorfor er du interesseret i ETH?
Jeg vil...Få en ETH valutadata-API til min virksomhed