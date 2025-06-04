ETH - Ethereum

Ethereum Information

Ethereum er åben adgang til digitale penge og data-venlige tjenester for alle – uanset din baggrund eller placering. Det er en fællesskabsbygget teknologi bag kryptovalutaen ether (ETH) og tusindvis af applikationer, du kan bruge i dag.

Risici ved brug af Ethereum

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta-tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Ethereum Historie

Flere prototypeversioner af Ethereum blev udviklet over 18 måneder i 2014 og 2015 af Ethereum Foundation som en del af deres proof-of-concept serie. "Olympic" var den sidste prototype og offentlige beta-forudgivelse. Olympic-netværket gav brugerne en fejlbelønning på 25.000 Ether for at stresse teste grænserne for Ethereum blockchain. I juli 2015 markerede "Frontier" den officielle lancering af Ethereum-platformen, da Ethereum skabte sin "genesis block."

Relevante Links

For mere information opfordrer vi dig til at besøge nedenstående links.

