idr
IDR - Indonesisk rupiah

Indonesisk rupiah er valutaen for Indonesien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Indonesisk rupiah vekselkurs er IDR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er IDR, og valutasymbolet er Rp. Nedenfor finder du Indonesisk rupiah kurser og en valutaomregner.

idr
IDRIndonesisk rupiah

Indonesisk rupiah statistik

NavnIndonesisk rupiah
SymbolRp
Underenhed1/100 = Sen (forældet)
UnderenhedssymbolSen (forældet)
Top IDR konverteringIDR til USD
Top IDR diagramIDR til USD diagram

Indonesisk rupiah profil

MønterOfte brugt: Rp100, Rp200, Rp500
Sjældent brugt: Rp50, Rp1000
SedlerOfte brugt: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
CentralbankCentralbanken for Republikken Indonesien
Brugere
Indonesien, Østtimor

