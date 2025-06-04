IDR - Indonesisk rupiah

Indonesisk rupiah er valutaen for Indonesien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Indonesisk rupiah vekselkurs er IDR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er IDR , og valutasymbolet er Rp. Nedenfor finder du Indonesisk rupiah kurser og en valutaomregner.