IDR - Indonesisk rupiah
Indonesisk rupiah er valutaen for Indonesien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Indonesisk rupiah vekselkurs er IDR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er IDR, og valutasymbolet er Rp. Nedenfor finder du Indonesisk rupiah kurser og en valutaomregner.
Indonesisk rupiah statistik
|Navn
|Indonesisk rupiah
|Symbol
|Rp
|Underenhed
|1/100 = Sen (forældet)
|Underenhedssymbol
|Sen (forældet)
|Top IDR konvertering
|IDR til USD
|Top IDR diagram
|IDR til USD diagram
Indonesisk rupiah profil
|Mønter
|Ofte brugt: Rp100, Rp200, Rp500
Sjældent brugt: Rp50, Rp1000
|Sedler
|Ofte brugt: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Centralbank
|Centralbanken for Republikken Indonesien
|Brugere
Indonesien, Østtimor
