RON - Rumænsk leu
Rumænsk leu er valutaen for Rumænien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Rumænsk leu vekselkurs er RON til USD kursen. Valutakoden for Lei er RON, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finder du Rumænsk leu kurser og en valutaomregner.
Rumænsk leu statistik
|Navn
|Rumænsk leu
|Symbol
|lei
|Underenhed
|1/100 = Penge
|Underenhedssymbol
|Penge
|Top RON konvertering
|RON til USD
|Top RON diagram
|RON til USD diagram
Rumænsk leu profil
|Mønter
|Ofte brugt: Penge10, Penge50
Sjældent brugt: Penge1, Penge5
|Sedler
|Ofte brugt: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Sjældent brugt: lei200, lei500
|Centralbank
|Nationalbanken i Rumænien
|Brugere
Rumænien
Rumænien
