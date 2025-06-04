  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. RON

ron
RON - Rumænsk leu

Rumænsk leu er valutaen for Rumænien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Rumænsk leu vekselkurs er RON til USD kursen. Valutakoden for Lei er RON, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finder du Rumænsk leu kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

ron
RONRumænsk leu

Rumænsk leu statistik

NavnRumænsk leu
Symbollei
Underenhed1/100 = Penge
UnderenhedssymbolPenge
Top RON konverteringRON til USD
Top RON diagramRON til USD diagram

Rumænsk leu profil

MønterOfte brugt: Penge10, Penge50
Sjældent brugt: Penge1, Penge5
SedlerOfte brugt: lei1, lei5, lei10, lei50, lei100
Sjældent brugt: lei200, lei500
CentralbankNationalbanken i Rumænien
Brugere
Rumænien

Hvorfor er du interesseret i RON?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på RON e-mailopdateringerFå RON kurser på min telefonFå en RON valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14659
USD / JPY156.452
GBP / USD1.34993
USD / CHF0.789666
USD / CAD1.36700
EUR / JPY184.198
AUD / USD0.671235

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%