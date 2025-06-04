  1. Hjem
PEN - Peruviansk sol

Peruviansk sol er valutaen for Peru. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Peruviansk sol vekselkurs er PEN til USD kursen. Valutakoden for Nuevos Soles er PEN, og valutasymbolet er S/.. Nedenfor finder du Peruviansk sol kurser og en valutaomregner.

Peruviansk sol statistik

NavnPeruviansk sol
SymbolS/.
Underenhed1/100 = Céntimo
UnderenhedssymbolCéntimo
Top PEN konverteringPEN til USD
Top PEN diagramPEN til USD diagram

Peruviansk sol profil

MønterOfte brugt: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
SedlerOfte brugt: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
CentralbankCentral Reserve Bank of Peru
Brugere
Peru

