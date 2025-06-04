PEN - Peruviansk sol
Peruviansk sol er valutaen for Peru. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Peruviansk sol vekselkurs er PEN til USD kursen. Valutakoden for Nuevos Soles er PEN, og valutasymbolet er S/.. Nedenfor finder du Peruviansk sol kurser og en valutaomregner.
Peruviansk sol statistik
|Navn
|Peruviansk sol
|Symbol
|S/.
|Underenhed
|1/100 = Céntimo
|Underenhedssymbol
|Céntimo
|Top PEN konvertering
|PEN til USD
|Top PEN diagram
|PEN til USD diagram
Peruviansk sol profil
|Mønter
|Ofte brugt: Céntimo1, Céntimo5, Céntimo10, Céntimo20, Céntimo50, S/.1, S/.2, S/.5
|Sedler
|Ofte brugt: S/.10, S/.20, S/.50, S/.100, S/.200
|Centralbank
|Central Reserve Bank of Peru
|Brugere
Peru
Peru
