JEP - Jersey pund
Jersey pund er valutaen for Jersey. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Jersey pund vekselkurs er JEP til USD kursen. Valutakoden for Pund er JEP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Jersey pund kurser og en valutaomregner.
Jersey pund statistik
|Navn
|Jersey pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Penny
|Underenhedssymbol
|p
|Top JEP konvertering
|JEP til USD
|Top JEP diagram
|JEP til USD diagram
Jersey pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: p1, p2, p5, p10, p50
Sjældent brugt: p20
|Sedler
|Ofte brugt: £1, £5, £10, £20, £50
|Brugere
Jersey
Jersey
Hvorfor er du interesseret i JEP?
