JEP - Jersey pund

Jersey pund er valutaen for Jersey. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Jersey pund vekselkurs er JEP til USD kursen. Valutakoden for Pund er JEP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Jersey pund kurser og en valutaomregner.

Jersey pund statistik

NavnJersey pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Penny
Underenhedssymbolp
Top JEP konverteringJEP til USD
Top JEP diagramJEP til USD diagram

Jersey pund profil

MønterOfte brugt: p1, p2, p5, p10, p50
Sjældent brugt: p20
SedlerOfte brugt: £1, £5, £10, £20, £50
Brugere
Jersey

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17652
GBP / EUR1.14621
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790169
USD / CAD1.36689
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670732

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%