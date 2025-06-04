MMK - Burmesisk kyat

Burmesisk kyat er valutaen for Myanmar (Burma). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Burmesisk kyat vekselkurs er MMK til USD kursen. Valutakoden for Kyats er MMK , og valutasymbolet er K. Nedenfor finder du Burmesisk kyat kurser og en valutaomregner.

Bemærk: De MMK-kurser, der er angivet på XE.com, er de officielle vekselkurser. De sorte marked MMK-kurser kan variere betydeligt.