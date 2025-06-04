MMK - Burmesisk kyat
Burmesisk kyat er valutaen for Myanmar (Burma). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Burmesisk kyat vekselkurs er MMK til USD kursen. Valutakoden for Kyats er MMK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finder du Burmesisk kyat kurser og en valutaomregner.
Bemærk: De MMK-kurser, der er angivet på XE.com, er de officielle vekselkurser. De sorte marked MMK-kurser kan variere betydeligt.
Burmesisk kyat statistik
|Navn
|Burmesisk kyat
|Symbol
|K
|Underenhed
|1/100 = Pya
|Underenhedssymbol
|Pya
|Top MMK konvertering
|MMK til USD
|Top MMK diagram
|MMK til USD diagram
Burmesisk kyat profil
|Sedler
|Ofte brugt: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Centralbank
|Centralbank i Myanmar
|Brugere
Myanmar (Burma)
Myanmar (Burma)
Hvorfor er du interesseret i MMK?
