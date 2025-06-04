  1. Hjem
MMK - Burmesisk kyat

Burmesisk kyat er valutaen for Myanmar (Burma). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Burmesisk kyat vekselkurs er MMK til USD kursen. Valutakoden for Kyats er MMK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finder du Burmesisk kyat kurser og en valutaomregner.

Bemærk: De MMK-kurser, der er angivet på XE.com, er de officielle vekselkurser. De sorte marked MMK-kurser kan variere betydeligt.

Burmesisk kyat statistik

NavnBurmesisk kyat
SymbolK
Underenhed1/100 = Pya
UnderenhedssymbolPya
Top MMK konverteringMMK til USD
Top MMK diagramMMK til USD diagram

Burmesisk kyat profil

SedlerOfte brugt: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
CentralbankCentralbank i Myanmar
Brugere
Myanmar (Burma)

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17714
GBP / EUR1.14656
USD / JPY156.551
GBP / USD1.34966
USD / CHF0.789721
USD / CAD1.36684
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670959

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%