GIP - Gibraltarsk pund

Gibraltarsk pund er valutaen for Gibraltar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Gibraltarsk pund vekselkurs er GIP til USD kursen. Valutakoden for Pund er GIP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Gibraltarsk pund kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Gibraltarsk pund statistik

NavnGibraltarsk pund
Symbol£
Underenhed1/100 = Penny
Underenhedssymbolp
Top GIP konverteringGIP til USD
Top GIP diagramGIP til USD diagram

Gibraltarsk pund profil

MønterOfte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
SedlerOfte brugt: £5, £10, £20, £50, £100
Brugere
Gibraltar

