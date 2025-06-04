GIP - Gibraltarsk pund
Gibraltarsk pund er valutaen for Gibraltar. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Gibraltarsk pund vekselkurs er GIP til USD kursen. Valutakoden for Pund er GIP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Gibraltarsk pund kurser og en valutaomregner.
Gibraltarsk pund statistik
|Navn
|Gibraltarsk pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Penny
|Underenhedssymbol
|p
|Top GIP konvertering
|GIP til USD
|Top GIP diagram
|GIP til USD diagram
Gibraltarsk pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Sedler
|Ofte brugt: £5, £10, £20, £50, £100
|Brugere
Gibraltar
Gibraltar
Hvorfor er du interesseret i GIP?
