MDL - Moldovisk leu
Moldovisk leu er valutaen for Moldova. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Moldovisk leu vekselkurs er MDL til USD kursen. Valutakoden for Lei er MDL, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finder du Moldovisk leu kurser og en valutaomregner.
Moldovisk leu statistik
|Navn
|Moldovisk leu
|Symbol
|Leu
|Underenhed
|1/100 = Ban
|Underenhedssymbol
|Ban
|Top MDL konvertering
|MDL til USD
|Top MDL diagram
|MDL til USD diagram
Moldovisk leu profil
|Mønter
|Ofte brugt: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Sedler
|Ofte brugt: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Centralbank
|Nationalbanken i Moldova
|Brugere
Moldova
Moldova
Hvorfor er du interesseret i MDL?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på MDL e-mailopdateringerFå MDL kurser på min telefonFå en MDL valutadata-API til min virksomhed