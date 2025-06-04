  1. Hjem
MDL - Moldovisk leu

Moldovisk leu er valutaen for Moldova. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Moldovisk leu vekselkurs er MDL til USD kursen. Valutakoden for Lei er MDL, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finder du Moldovisk leu kurser og en valutaomregner.

Moldovisk leu statistik

NavnMoldovisk leu
SymbolLeu
Underenhed1/100 = Ban
UnderenhedssymbolBan
Top MDL konverteringMDL til USD
Top MDL diagramMDL til USD diagram

Moldovisk leu profil

MønterOfte brugt: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
SedlerOfte brugt: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
CentralbankNationalbanken i Moldova
Brugere
Moldova

