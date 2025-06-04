BAM - Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark
Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark er valutaen for Bosnien-Hercegovina. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark vekselkurs er BAM til USD kursen. Valutakoden for Konvertible Mark er BAM, og valutasymbolet er KM. Nedenfor finder du Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark kurser og en valutaomregner.
Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark statistik
|Navn
|Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark
|Symbol
|KM
|Underenhed
|1/100 = fening
|Underenhedssymbol
|fening
|Top BAM konvertering
|BAM til USD
|Top BAM diagram
|BAM til USD diagram
Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark profil
|Kælenavne
|конвертибилна марка (Serbian)
|Mønter
|Ofte brugt: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Sedler
|Ofte brugt: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Centralbank
|Centralbanken i Bosnien-Hercegovina
|Brugere
Bosnien-Hercegovina
Bosnien-Hercegovina
