  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. BAM

bam
BAM - Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark

Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark er valutaen for Bosnien-Hercegovina. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark vekselkurs er BAM til USD kursen. Valutakoden for Konvertible Mark er BAM, og valutasymbolet er KM. Nedenfor finder du Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

bam
BAMBosnisk-hercegovinsk konvertibel mark

Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark statistik

NavnBosnisk-hercegovinsk konvertibel mark
SymbolKM
Underenhed1/100 = fening
Underenhedssymbolfening
Top BAM konverteringBAM til USD
Top BAM diagramBAM til USD diagram

Bosnisk-hercegovinsk konvertibel mark profil

Kælenavneконвертибилна марка (Serbian)
MønterOfte brugt: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
SedlerOfte brugt: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
CentralbankCentralbanken i Bosnien-Hercegovina
Brugere
Bosnien-Hercegovina

Hvorfor er du interesseret i BAM?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på BAM e-mailopdateringerFå BAM kurser på min telefonFå en BAM valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.503
GBP / USD1.34973
USD / CHF0.789329
USD / CAD1.36610
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.671113

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%