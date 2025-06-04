ETB - Etiopisk birr
Etiopisk birr er valutaen for Etiopien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Etiopisk birr vekselkurs er ETB til USD kursen. Valutakoden for Birrs er ETB, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Etiopisk birr kurser og en valutaomregner.
Etiopisk birr statistik
|Navn
|Etiopisk birr
|Symbol
|Br
|Underenhed
|1/100 = santim
|Underenhedssymbol
|santim
|Top ETB konvertering
|ETB til USD
|Top ETB diagram
|ETB til USD diagram
Etiopisk birr profil
|Sedler
|Ofte brugt: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Centralbank
|Nationalbanken i Etiopien
|Brugere
Etiopien, Eritrea
Hvorfor er du interesseret i ETB?
