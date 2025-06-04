ETB - Etiopisk birr

Etiopisk birr er valutaen for Etiopien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Etiopisk birr vekselkurs er ETB til USD kursen. Valutakoden for Birrs er ETB , og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Etiopisk birr kurser og en valutaomregner.