ETB - Etiopisk birr

Etiopisk birr er valutaen for Etiopien. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Etiopisk birr vekselkurs er ETB til USD kursen. Valutakoden for Birrs er ETB, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Etiopisk birr kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

Etiopisk birr statistik

NavnEtiopisk birr
SymbolBr
Underenhed1/100 = santim
Underenhedssymbolsantim
Top ETB konverteringETB til USD
Top ETB diagramETB til USD diagram

Etiopisk birr profil

SedlerOfte brugt: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
CentralbankNationalbanken i Etiopien
Brugere
Etiopien, Eritrea

