XCD - Østcaribisk dollar
Østcaribisk dollar er valutaen for Østlige Caribiske. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Østcaribisk dollar vekselkurs er XCD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er XCD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Østcaribisk dollar kurser og en valutaomregner.
Østcaribisk dollar statistik
|Navn
|Østcaribisk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top XCD konvertering
|XCD til USD
|Top XCD diagram
|XCD til USD diagram
Østcaribisk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Centralbank
|Østlige Caribiske Centralbank
|Brugere
Østlige Caribiske, Anguilla, Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent og Grenadinerne, Montserrat
Østlige Caribiske, Anguilla, Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent og Grenadinerne, Montserrat
Hvorfor er du interesseret i XCD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på XCD e-mailopdateringerFå XCD kurser på min telefonFå en XCD valutadata-API til min virksomhed