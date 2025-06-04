  1. Hjem
XCD - Østcaribisk dollar

Østcaribisk dollar er valutaen for Østlige Caribiske. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Østcaribisk dollar vekselkurs er XCD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er XCD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Østcaribisk dollar kurser og en valutaomregner.

Østcaribisk dollar statistik

NavnØstcaribisk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top XCD konverteringXCD til USD
Top XCD diagramXCD til USD diagram

Østcaribisk dollar profil

MønterOfte brugt: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
CentralbankØstlige Caribiske Centralbank
Brugere
Østlige Caribiske, Anguilla, Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Vincent og Grenadinerne, Montserrat

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789575
USD / CAD1.36724
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670978

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%