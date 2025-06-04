XRP - Ripple

Ripple Information

XRP er en digital aktiv bygget til betalinger. Det er det indfødte digitale aktiv på XRP Ledger, en open-source, tilladelsesfri og decentraliseret blockchain-teknologi, der kan afvikle transaktioner på 3-5 sekunder. XRP kan sendes direkte uden behov for en central mellemmand, hvilket gør det til et bekvemt instrument til hurtigt og effektivt at forbinde to forskellige valutaer.

Risici ved brug af Ripple

Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.

Ripple Historie

XRP er det indfødte aktiv på XRP ledger, en blockchain, der oprindeligt blev udviklet i 2011 af udviklerne Arthur Britto, Jed McCaleb og David Schwartz. Protokollen blev officielt lanceret i 2012, og kort efter dannede teamet et nyt selskab kaldet OpenCoin, der blev ledet af Chris Larsen, som tiltrådte som CEO.

