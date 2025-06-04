XRP - Ripple
Valutakoden for Ripple er XRP. Nedenfor finder du Ripple kurser og en valutaomregner. Du kan også abonnere på vores valutanyhedsbreve med daglige kurser og analyser, læse Xe valutabloggen eller tage XRP kurser med på farten med vores Xe valuta-apps og hjemmeside.
Ripple Information
XRP er en digital aktiv bygget til betalinger. Det er det indfødte digitale aktiv på XRP Ledger, en open-source, tilladelsesfri og decentraliseret blockchain-teknologi, der kan afvikle transaktioner på 3-5 sekunder. XRP kan sendes direkte uden behov for en central mellemmand, hvilket gør det til et bekvemt instrument til hurtigt og effektivt at forbinde to forskellige valutaer.
Risici ved brug af Ripple
Kryptovalutaer er forbundet med et højt risikoniveau, da de er volatile, ikke tidstestede og i øjeblikket ikke underlagt nogen regulering eller lovgivning. Der har været hændelser, hvor online kryptovaluta tegnebøger er blevet kompromitteret af hackere, hvilket har ført til tyveri i stor skala.
Ripple Historie
XRP er det indfødte aktiv på XRP ledger, en blockchain, der oprindeligt blev udviklet i 2011 af udviklerne Arthur Britto, Jed McCaleb og David Schwartz. Protokollen blev officielt lanceret i 2012, og kort efter dannede teamet et nyt selskab kaldet OpenCoin, der blev ledet af Chris Larsen, som tiltrådte som CEO.
Ripple statistik
