KHR - Cambodjansk riel

Cambodjansk riel er valutaen for Cambodja. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cambodjansk riel vekselkurs er KHR til USD kursen. Valutakoden for Riels er KHR , og valutasymbolet er ៛. Nedenfor finder du Cambodjansk riel kurser og en valutaomregner.