KHR - Cambodjansk riel

Cambodjansk riel er valutaen for Cambodja. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cambodjansk riel vekselkurs er KHR til USD kursen. Valutakoden for Riels er KHR, og valutasymbolet er ៛. Nedenfor finder du Cambodjansk riel kurser og en valutaomregner.

Cambodjansk riel statistik

NavnCambodjansk riel
Symbol
Underenhed1/10 = Kak
UnderenhedssymbolKak
Top KHR konverteringKHR til USD
Top KHR diagramKHR til USD diagram

Cambodjansk riel profil

MønterOfte brugt: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
SedlerOfte brugt: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
CentralbankNationalbanken i Cambodja
Brugere
Cambodja

