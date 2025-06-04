KHR - Cambodjansk riel
Cambodjansk riel er valutaen for Cambodja. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cambodjansk riel vekselkurs er KHR til USD kursen. Valutakoden for Riels er KHR, og valutasymbolet er ៛. Nedenfor finder du Cambodjansk riel kurser og en valutaomregner.
Cambodjansk riel statistik
|Navn
|Cambodjansk riel
|Symbol
|៛
|Underenhed
|1/10 = Kak
|Underenhedssymbol
|Kak
|Top KHR konvertering
|KHR til USD
|Top KHR diagram
|KHR til USD diagram
Cambodjansk riel profil
|Mønter
|Ofte brugt: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Sedler
|Ofte brugt: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Centralbank
|Nationalbanken i Cambodja
|Brugere
Cambodja
