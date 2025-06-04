SCR - Seychellisk rupee
Seychellisk rupee er valutaen for Seychellerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Seychellisk rupee vekselkurs er SCR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er SCR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Seychellisk rupee kurser og en valutaomregner.
Seychellisk rupee statistik
|Navn
|Seychellisk rupee
|Symbol
|₨
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top SCR konvertering
|SCR til USD
|Top SCR diagram
|SCR til USD diagram
Seychellisk rupee profil
|Mønter
|Ofte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Sedler
|Ofte brugt: ₨50, ₨100, ₨500
|Centralbank
|Centralbanken for Seychellerne
|Brugere
Seychellerne
Hvorfor er du interesseret i SCR?
