SCR - Seychellisk rupee

Seychellisk rupee er valutaen for Seychellerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Seychellisk rupee vekselkurs er SCR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er SCR , og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Seychellisk rupee kurser og en valutaomregner.