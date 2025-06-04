  1. Hjem
scr
SCR - Seychellisk rupee

Seychellisk rupee er valutaen for Seychellerne. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Seychellisk rupee vekselkurs er SCR til USD kursen. Valutakoden for Rupiah er SCR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finder du Seychellisk rupee kurser og en valutaomregner.

Seychellisk rupee statistik

NavnSeychellisk rupee
Symbol
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top SCR konverteringSCR til USD
Top SCR diagramSCR til USD diagram

Seychellisk rupee profil

MønterOfte brugt: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
SedlerOfte brugt: ₨50, ₨100, ₨500
CentralbankCentralbanken for Seychellerne
Brugere
Seychellerne

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17735
GBP / EUR1.14655
USD / JPY156.462
GBP / USD1.34990
USD / CHF0.789656
USD / CAD1.36697
EUR / JPY184.211
AUD / USD0.671219

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%