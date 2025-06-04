ZWG - Zimbabwisk dollar
Zimbabwisk dollar er valutaen for Zimbabwe. Valutakoden for Dollars er ZWG. Nedenfor finder du Zimbabwisk dollar kurser og en valutaomregner.
Zimbabwisk dollar statistik
|Navn
|Zimbabwisk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
Zimbabwisk dollar profil
|Centralbank
|Reserve Bank of Zimbabwe
