  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. ZWG

zwg
ZWG - Zimbabwisk dollar

Zimbabwisk dollar er valutaen for Zimbabwe. Valutakoden for Dollars er ZWG. Nedenfor finder du Zimbabwisk dollar kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

zwg
ZWGZimbabwisk dollar

Zimbabwisk dollar statistik

NavnZimbabwisk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent

Zimbabwisk dollar profil

CentralbankReserve Bank of Zimbabwe

Hvorfor er du interesseret i ZWG?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på ZWG e-mailopdateringerFå ZWG kurser på min telefonFå en ZWG valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17760
GBP / EUR1.14609
USD / JPY156.529
GBP / USD1.34963
USD / CHF0.789303
USD / CAD1.36713
EUR / JPY184.328
AUD / USD0.671083

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%