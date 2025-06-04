XCG - Caribisk gylden
Caribisk gylden er valutaen for Hollandske Antiller. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Caribisk gylden vekselkurs er XCG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er XCG. Nedenfor finder du Caribisk gylden kurser og en valutaomregner.
Caribisk gylden statistik
|Navn
|Caribisk gylden
|Symbol
|Cg
|Underenhed
|Underenhedssymbol
|Top XCG konvertering
|XCG til USD
|Top XCG diagram
|XCG til USD diagram
Caribisk gylden profil
|Sedler
|Ofte brugt: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Brugere
