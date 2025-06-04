  1. Hjem
XCG - Caribisk gylden

Caribisk gylden er valutaen for Hollandske Antiller. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Caribisk gylden vekselkurs er XCG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er XCG. Nedenfor finder du Caribisk gylden kurser og en valutaomregner.

Caribisk gylden statistik

NavnCaribisk gylden
SymbolCg
Underenhed
Underenhedssymbol
Top XCG konverteringXCG til USD
Top XCG diagramXCG til USD diagram

Caribisk gylden profil

SedlerOfte brugt: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Brugere
