XCG - Caribisk gylden

Caribisk gylden er valutaen for Hollandske Antiller. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Caribisk gylden vekselkurs er XCG til USD kursen. Valutakoden for Guilder (også kaldet Floriner) er XCG . Nedenfor finder du Caribisk gylden kurser og en valutaomregner.