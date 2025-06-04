AZN - Aserbajdsjansk manat
Aserbajdsjansk manat er valutaen for Aserbajdsjan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Aserbajdsjansk manat vekselkurs er AZN til USD kursen. Valutakoden for Manater er AZN, og valutasymbolet er ₼. Nedenfor finder du Aserbajdsjansk manat kurser og en valutaomregner.
Aserbajdsjansk manat statistik
|Navn
|Aserbajdsjansk manat
|Symbol
|₼
|Underenhed
|1/100 = Qepik
|Underenhedssymbol
|qr
|Top AZN konvertering
|AZN til USD
|Top AZN diagram
|AZN til USD diagram
Aserbajdsjansk manat profil
|Mønter
|Ofte brugt: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Sedler
|Ofte brugt: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Centralbank
|Centralbanken for Republikken Aserbajdsjan
|Brugere
Aserbajdsjan
Aserbajdsjan
Hvorfor er du interesseret i AZN?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på AZN e-mailopdateringerFå AZN kurser på min telefonFå en AZN valutadata-API til min virksomhed