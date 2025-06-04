AZN - Aserbajdsjansk manat

Aserbajdsjansk manat er valutaen for Aserbajdsjan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Aserbajdsjansk manat vekselkurs er AZN til USD kursen. Valutakoden for Manater er AZN , og valutasymbolet er ₼. Nedenfor finder du Aserbajdsjansk manat kurser og en valutaomregner.