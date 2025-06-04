  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. AZN

azn
AZN - Aserbajdsjansk manat

Aserbajdsjansk manat er valutaen for Aserbajdsjan. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Aserbajdsjansk manat vekselkurs er AZN til USD kursen. Valutakoden for Manater er AZN, og valutasymbolet er ₼. Nedenfor finder du Aserbajdsjansk manat kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

azn
AZNAserbajdsjansk manat

Aserbajdsjansk manat statistik

NavnAserbajdsjansk manat
Symbol
Underenhed1/100 = Qepik
Underenhedssymbolqr
Top AZN konverteringAZN til USD
Top AZN diagramAZN til USD diagram

Aserbajdsjansk manat profil

MønterOfte brugt: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
SedlerOfte brugt: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
CentralbankCentralbanken for Republikken Aserbajdsjan
Brugere
Aserbajdsjan

Hvorfor er du interesseret i AZN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på AZN e-mailopdateringerFå AZN kurser på min telefonFå en AZN valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.503
GBP / USD1.34973
USD / CHF0.789329
USD / CAD1.36610
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.671113

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%