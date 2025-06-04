GYD - Guyansk dollar
Guyansk dollar er valutaen for Guyana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guyansk dollar vekselkurs er GYD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er GYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Guyansk dollar kurser og en valutaomregner.
Guyansk dollar statistik
|Navn
|Guyansk dollar
|Symbol
|$
|Underenhed
|1/100 = Cent
|Underenhedssymbol
|Cent
|Top GYD konvertering
|GYD til USD
|Top GYD diagram
|GYD til USD diagram
Guyansk dollar profil
|Mønter
|Ofte brugt: $1, $5, $10
|Sedler
|Ofte brugt: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Centralbank
|Bank of Guyana
|Brugere
Guyana
Guyana
