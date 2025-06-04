  1. Hjem
GYD - Guyansk dollar

Guyansk dollar er valutaen for Guyana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guyansk dollar vekselkurs er GYD til USD kursen. Valutakoden for Dollars er GYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Guyansk dollar kurser og en valutaomregner.

Guyansk dollar statistik

NavnGuyansk dollar
Symbol$
Underenhed1/100 = Cent
UnderenhedssymbolCent
Top GYD konverteringGYD til USD
Top GYD diagramGYD til USD diagram

Guyansk dollar profil

MønterOfte brugt: $1, $5, $10
SedlerOfte brugt: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
CentralbankBank of Guyana
Brugere
Guyana

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14611
USD / JPY156.636
GBP / USD1.34837
USD / CHF0.790217
USD / CAD1.36696
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670654

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%