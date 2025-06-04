XAF - Centralafrikansk CFA-franc BEAC
Centralafrikansk CFA-franc BEAC er valutaen for Afrikansk Finansielle Fællesskab (BEAC). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Centralafrikansk CFA-franc BEAC vekselkurs er XAF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XAF, og valutasymbolet er FCFA. Nedenfor finder du Centralafrikansk CFA-franc BEAC kurser og en valutaomregner.
Centralafrikansk CFA-franc BEAC statistik
|Navn
|Centralafrikansk CFA-franc BEAC
|Symbol
|CFA Franc BEAC
|Underenhed
|1/100 = Centime
|Underenhedssymbol
|Centime
|Top XAF konvertering
|XAF til USD
|Top XAF diagram
|XAF til USD diagram
Centralafrikansk CFA-franc BEAC profil
|Mønter
|Ofte brugt: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
|Sedler
|Ofte brugt: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
|Centralbank
|Banken for Centralafrikanske Stater
|Brugere
Afrikansk Finansielle Fællesskab (BEAC), Kamerun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo/Brazzaville, Ækvatorialguinea, Gabon
Hvorfor er du interesseret i XAF?
