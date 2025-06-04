  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. XAF

xaf
XAF - Centralafrikansk CFA-franc BEAC

Centralafrikansk CFA-franc BEAC er valutaen for Afrikansk Finansielle Fællesskab (BEAC). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Centralafrikansk CFA-franc BEAC vekselkurs er XAF til USD kursen. Valutakoden for Francs er XAF, og valutasymbolet er FCFA. Nedenfor finder du Centralafrikansk CFA-franc BEAC kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

xaf
XAFCentralafrikansk CFA-franc BEAC

Centralafrikansk CFA-franc BEAC statistik

NavnCentralafrikansk CFA-franc BEAC
SymbolCFA Franc BEAC
Underenhed1/100 = Centime
UnderenhedssymbolCentime
Top XAF konverteringXAF til USD
Top XAF diagramXAF til USD diagram

Centralafrikansk CFA-franc BEAC profil

MønterOfte brugt: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
SedlerOfte brugt: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
CentralbankBanken for Centralafrikanske Stater
Brugere
Afrikansk Finansielle Fællesskab (BEAC), Kamerun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Congo/Brazzaville, Ækvatorialguinea, Gabon

Hvorfor er du interesseret i XAF?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på XAF e-mailopdateringerFå XAF kurser på min telefonFå en XAF valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34952
USD / CHF0.789575
USD / CAD1.36724
EUR / JPY184.330
AUD / USD0.670978

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%