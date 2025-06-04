  1. Hjem
XAU - Guldunce

Guldunce er valutaen for Guld. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Guldunce vekselkurs er XAU til USD kursen. Valutakoden for Unces er XAU. Nedenfor finder du Guldunce kurser og en valutaomregner.

Guldunce statistik

NavnGuldunce
SymbolUnce
Underenhed
Underenhedssymbol
Top XAU konverteringXAU til USD
Top XAU diagramXAU til USD diagram

Guldunce profil

Brugere
Guld

