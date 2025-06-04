AOA - Angolansk kwanza
Angolansk kwanza er valutaen for Angola. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Angolansk kwanza vekselkurs er AOA til USD kursen. Valutakoden for Kwanzas er AOA, og valutasymbolet er Kz. Nedenfor finder du Angolansk kwanza kurser og en valutaomregner.
Angolansk kwanza statistik
|Navn
|Angolansk kwanza
|Symbol
|Kz
|Underenhed
|1/100 = cêntimo
|Underenhedssymbol
|cêntimo
|Top AOA konvertering
|AOA til USD
|Top AOA diagram
|AOA til USD diagram
Angolansk kwanza profil
|Mønter
|Ofte brugt: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Sedler
|Ofte brugt: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Centralbank
|Banco Nacional de Angola
|Brugere
Angola
Angola
Hvorfor er du interesseret i AOA?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på AOA e-mailopdateringerFå AOA kurser på min telefonFå en AOA valutadata-API til min virksomhed