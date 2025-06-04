  1. Hjem
aoa
AOA - Angolansk kwanza

Angolansk kwanza er valutaen for Angola. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Angolansk kwanza vekselkurs er AOA til USD kursen. Valutakoden for Kwanzas er AOA, og valutasymbolet er Kz. Nedenfor finder du Angolansk kwanza kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

AOAAngolansk kwanza

Angolansk kwanza statistik

NavnAngolansk kwanza
SymbolKz
Underenhed1/100 = cêntimo
Underenhedssymbolcêntimo
Top AOA konverteringAOA til USD
Top AOA diagramAOA til USD diagram

Angolansk kwanza profil

MønterOfte brugt: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
SedlerOfte brugt: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
CentralbankBanco Nacional de Angola
Brugere
Angola

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17736
GBP / EUR1.14640
USD / JPY156.503
GBP / USD1.34973
USD / CHF0.789329
USD / CAD1.36610
EUR / JPY184.260
AUD / USD0.671113

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%