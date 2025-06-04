EGP - Egyptisk pund
Egyptisk pund er valutaen for Egypten. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Egyptisk pund vekselkurs er EGP til USD kursen. Valutakoden for Pund er EGP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finder du Egyptisk pund kurser og en valutaomregner.
Før det 19. århundrede blev lokalt prægede mønter brugt i Egypten på grund af fraværet af en officiel valuta i landet. I 1834 udstedte et parlamentarisk forslag en ny valuta baseret på et bimetallisk system bestående af guld og sølv. Dette forslag blev gennemført i 1836, og det egyptiske pund erstattede den egyptiske piastre, som var blevet brugt siden Egypten var en del af det osmanniske imperium. I 1885 blev det bimetalliske standard erstattet med den enkle guldstandard på grund af udsving i værdien af sølv.
I 1898 blev Den Nationale Bank i Egypten dannet og begyndte at udstede de første sedler et år senere. Disse sedler kunne ombyttes til guld indtil 1914, da det egyptiske pund vedtog en fast vekselkurs til britiske pund. I 1961 blev Den Centralbank i Egypten dannet og fik ansvaret for at forvalte og kontrollere den nationale valuta. Et år senere forlod Egypten Sterling-området og knyttede sin værdi til US Dollar indtil 1989. I dag svinger det egyptiske punds vekselkurs, mens det bliver nøje styret af centralbanken.
Egyptisk pund statistik
|Navn
|Egyptisk pund
|Symbol
|£
|Underenhed
|1/100 = Piastre
|Underenhedssymbol
|Pt
|Top EGP konvertering
|EGP til USD
|Top EGP diagram
|EGP til USD diagram
Egyptisk pund profil
|Mønter
|Ofte brugt: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
|Sedler
|Ofte brugt: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
|Centralbank
|Den Centralbank i Egypten
|Brugere
Egypten, Gaza-striben
Egypten, Gaza-striben
Hvorfor er du interesseret i EGP?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på EGP e-mailopdateringerFå EGP kurser på min telefonFå en EGP valutadata-API til min virksomhed