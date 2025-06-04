EGP - Egyptisk pund

Før det 19. århundrede blev lokalt prægede mønter brugt i Egypten på grund af fraværet af en officiel valuta i landet. I 1834 udstedte et parlamentarisk forslag en ny valuta baseret på et bimetallisk system bestående af guld og sølv. Dette forslag blev gennemført i 1836, og det egyptiske pund erstattede den egyptiske piastre, som var blevet brugt siden Egypten var en del af det osmanniske imperium. I 1885 blev det bimetalliske standard erstattet med den enkle guldstandard på grund af udsving i værdien af sølv.

I 1898 blev Den Nationale Bank i Egypten dannet og begyndte at udstede de første sedler et år senere. Disse sedler kunne ombyttes til guld indtil 1914, da det egyptiske pund vedtog en fast vekselkurs til britiske pund. I 1961 blev Den Centralbank i Egypten dannet og fik ansvaret for at forvalte og kontrollere den nationale valuta. Et år senere forlod Egypten Sterling-området og knyttede sin værdi til US Dollar indtil 1989. I dag svinger det egyptiske punds vekselkurs, mens det bliver nøje styret af centralbanken.