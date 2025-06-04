GHS - Ghanesisk cedi

Ghanesisk cedi er valutaen for Ghana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ghanesisk cedi vekselkurs er GHS til USD kursen. Valutakoden for Cedis er GHS , og valutasymbolet er GH₵. Nedenfor finder du Ghanesisk cedi kurser og en valutaomregner.