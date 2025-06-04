  1. Hjem
GHS - Ghanesisk cedi

Ghanesisk cedi er valutaen for Ghana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ghanesisk cedi vekselkurs er GHS til USD kursen. Valutakoden for Cedis er GHS, og valutasymbolet er GH₵. Nedenfor finder du Ghanesisk cedi kurser og en valutaomregner.

Ghanesisk cedi statistik

NavnGhanesisk cedi
SymbolGH¢
Underenhed1/100 = Ghana Pesewa
UnderenhedssymbolGp
Top GHS konverteringGHS til USD
Top GHS diagramGHS til USD diagram

Ghanesisk cedi profil

MønterOfte brugt: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
SedlerOfte brugt: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
CentralbankBank of Ghana
Brugere
Ghana

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17644
GBP / EUR1.14609
USD / JPY156.638
GBP / USD1.34830
USD / CHF0.790185
USD / CAD1.36693
EUR / JPY184.275
AUD / USD0.670615

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%