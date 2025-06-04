GHS - Ghanesisk cedi
Ghanesisk cedi er valutaen for Ghana. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Ghanesisk cedi vekselkurs er GHS til USD kursen. Valutakoden for Cedis er GHS, og valutasymbolet er GH₵. Nedenfor finder du Ghanesisk cedi kurser og en valutaomregner.
Ghanesisk cedi statistik
|Navn
|Ghanesisk cedi
|Symbol
|GH¢
|Underenhed
|1/100 = Ghana Pesewa
|Underenhedssymbol
|Gp
|Top GHS konvertering
|GHS til USD
|Top GHS diagram
|GHS til USD diagram
Ghanesisk cedi profil
|Mønter
|Ofte brugt: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Sedler
|Ofte brugt: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Centralbank
|Bank of Ghana
|Brugere
Ghana
Hvorfor er du interesseret i GHS?
