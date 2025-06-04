  1. Hjem
MYR - Malaysisk ringgit

Malaysisk ringgit er valutaen for Malaysia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Malaysisk ringgit vekselkurs er MYR til USD kursen. Valutakoden for Ringgits er MYR, og valutasymbolet er RM. Nedenfor finder du Malaysisk ringgit kurser og en valutaomregner.

Malaysisk ringgit statistik

NavnMalaysisk ringgit
SymbolRM
Underenhed1/100 = sen
Underenhedssymbolsen
Top MYR konverteringMYR til USD
Top MYR diagramMYR til USD diagram

Malaysisk ringgit profil

MønterOfte brugt: sen5, sen10, sen20, sen50
SedlerOfte brugt: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
CentralbankBank Negara Malaysia
Brugere
Malaysia

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14658
USD / JPY156.534
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789719
USD / CAD1.36672
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670999

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%