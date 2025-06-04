MYR - Malaysisk ringgit
Malaysisk ringgit er valutaen for Malaysia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Malaysisk ringgit vekselkurs er MYR til USD kursen. Valutakoden for Ringgits er MYR, og valutasymbolet er RM. Nedenfor finder du Malaysisk ringgit kurser og en valutaomregner.
Malaysisk ringgit statistik
|Navn
|Malaysisk ringgit
|Symbol
|RM
|Underenhed
|1/100 = sen
|Underenhedssymbol
|sen
|Top MYR konvertering
|MYR til USD
|Top MYR diagram
|MYR til USD diagram
Malaysisk ringgit profil
|Mønter
|Ofte brugt: sen5, sen10, sen20, sen50
|Sedler
|Ofte brugt: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Centralbank
|Bank Negara Malaysia
|Brugere
Malaysia
Malaysia
