MYR - Malaysisk ringgit

Malaysisk ringgit er valutaen for Malaysia. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Malaysisk ringgit vekselkurs er MYR til USD kursen. Valutakoden for Ringgits er MYR , og valutasymbolet er RM. Nedenfor finder du Malaysisk ringgit kurser og en valutaomregner.